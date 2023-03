 Cannabis-Legalisierung: Erste Cannabis-Store-Kette in Deutschland geplant

Enchilada und Synbiotic stellen ihr Konzept für Franchise-Filialen vor. Sie wollen sich frühzeitig im Markt platzieren. Doch noch sind viele Fragen zur Cannabis-Legalisierung ungeklärt.

Die Rechtslage um die geplante Cannabis-Legalisierung ist noch umstritten. Konzept eines Cannabis-Stores von Heesh

München Noch sind viele Details der geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland offen. Doch die Gastronomie-Gruppe Enchilada und der börsennotierte Cannabis-Spezialist Synbiotic haben bereits ein fertiges Konzept für eine Franchise-Kette von Stores in den Schubladen. „Das wird ein Milliardenmarkt und wir wollen von Anfang an dabei sein“, sagte Synbiotic-Chef Lars Müller.

Die beiden Unternehmen wollen unter der Marke Heesh in modern und sehr sauber gestalteten Geschäften „Cannabis-Produkte aller Art“ vertreiben. Am Samstag haben sie das Konzept auf der Gastronomiemesse Internorga in Hamburg vorgestellt.

„Es wird nur eine bestimmte Zahl von Lizenzen geben, und da wäre es fahrlässig, nicht gut vorbereitet zu sein“, sagte Stefan Hackl, der bei Enchilada für das Projekt verantwortlich ist. Die Partner könnten sich vorstellen, eine mindestens dreistellige Zahl von Geschäften im Eigenbetrieb und mit Franchise-Nehmern zu eröffnen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen