Carsten Knobel Investment von 130 Millionen Euro: Wie Henkel noch stärker von Klebstoffen profitieren will

Düsseldorf Für Carsten Knobel war es ein angenehmer Auftritt. Zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren hatte der Henkel-Chef am Montag zu einem Pressegespräch ins Düsseldorfer Stammwerk geladen. Der Anlass: die Einweihung eines neuen Innovationszentrums für die Klebstoffsparte. 130 Millionen Euro hat sich der Konzern das Gebäude kosten lassen – die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte.

Diese „soll das Potenzial des Unternehmensbereichs weiter nach vorn bringen“, so Knobel. Henkel ist in der Öffentlichkeit vor allem für seine Wasch- und Reinigungsmittel der Marken Persil oder Pril bekannt. Tatsächlich ist das Klebstoffgeschäft aber das ertragreichere. Durch Kleber erzielt der Dax-Konzern mit rund zehn Milliarden Euro fast die Hälfte seines Umsatzes und mit 1,6 Milliarden Euro sogar 60 Prozent des Gewinns – 90 Prozent davon mit Industriekunden, den Rest mit der Konsumentenmarke Pritt.

Knobel, der wie so oft bei Auftritten Sakko mit Einstecktuch trägt, spricht gern über das Thema. Schließlich ist Henkel mit einem Marktanteil von 17 Prozent der weltgrößte Klebstoffhersteller. Die Firma begann vor 100 Jahren mit der Kleberentwicklung: zunächst für den Eigenbedarf, um seine Waschmittel zu verschließen.

Klebstoff-Geschäft ist ein 65-Milliarden-Euro-Markt

Heute ist das Geschäft mit Klebstoffen insgesamt ein 65-Milliarden-Euro-Markt, der weiter wachsen wird. Konsumenten kommen ständig mit Klebern in Berührung: Henkel sorgt dafür, dass Verpackungen kleben, dass Holzgebäude richtig verleimt werden oder dass die Flügel am Rumpf des Flugzeugs halten. In Smartphones wie dem iPhone leiten Kleber von Henkel Wärme, damit die Elektronik nicht beschädigt wird.

Besonders viel Potenzial sieht Knobel bei Elektroautos. Hier wird Hightech-Kleber gebraucht, um die Batterien zu befestigen, er sorgt dafür, dass sie nicht überhitzen, und Beschichtungen verhindern, dass sich ein Brand zu schnell ausbreitet. In diesem Bereich sind Innovationen gefragt. Sie sollen laut Knobel in dem neuen Gebäude schneller entstehen und den Umsatz steigern.

650 Mitarbeiter arbeiten in dem Innovationscenter auf einer Fläche von sieben Fußballfeldern. Früher waren sie über das Werksgelände verteilt, obwohl sie sich mit ähnlichen Technologien beschäftigt hatten. Knobel ist überzeugt davon, dass „Innovationen im Team besser entstehen können, auch durch den spontanen Austausch“.

Der Dax-Konzern hat das neue Gebäude eingeweiht. (Foto: Henkel) Innovationszentrum von Henkel

Neben Büros und Konferenzräumen gibt es 30 Labore, Herzstück ist ein helles Atrium mit einer Kaffeebar. In dem Gebäude laufen Tests automatisiert ab, zudem werden alle Messdaten digital festgehalten, damit alle Mitarbeiter weltweit darauf Zugriff haben.

Die Euphorie um das neue Gebäude darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Knobel bei Henkel gleich an mehreren Baustellen arbeiten muss. Im Januar 2020 wurde er Chef des Traditionsunternehmens – und ist seither mit Pandemie, lückenhaften Lieferketten und explodierenden Rohstoffkosten sowie neuerdings mit Inflation und steigenden Energiepreisen konfrontiert. Vor seinem Aufstieg war er siebeneinhalb Jahre Finanzchef, insgesamt arbeitet der gebürtige Hesse bereits seit 1995 bei Henkel.

Knobel will Klebstoffsparte nicht abspalten

Anders als das Klebstoffgeschäft kriselt die Kosmetiksparte seit Jahren, weil sie zu klein und nicht profitabel genug ist. Henkel ist vor allem im margenschwachen Massenkonsumgütergeschäft tätig. Knobel reagiert darauf mit einem Firmenumbau: Er legt das Kosmetikgeschäft mit der besser laufenden Wasch- und Reinigungsmittelsparte zusammen, sodass Henkel Anfang 2023 auf zwei etwa gleich großen Säulen stehen wird – dem Klebstoff- und dem Konsumentenbereich unter dem Namen „Consumer Brands“.

Knobel verspricht sich davon mehr Wachstum, Analysten sind skeptisch. Außerdem will der Manager, der Betriebswirtschaft und Technische Chemie studiert hat, im Zuge des Umbaus die Kosten drücken. Er baut 2000 Stellen ab, hierzulande sind 300 betroffen. Die Unruhe unter den Beschäftigten wird größer, weil gerade die Gespräche mit den Betriebsräten laufen.

Zudem belastet Henkel die Aufgabe des Russlandgeschäfts. Der Konzern hatte sich wegen des Angriffskriegs nach großem öffentlichen Druck Ende April zurückgezogen. Henkel war wie kein anderer Dax-Konzern in Russland investiert, erzielte dort fünf Prozent seines Umsatzes, insgesamt eine Milliarde Euro. In der ersten Jahreshälfte wurden deshalb Abschreibungen von rund 184 Millionen Euro fällig.

Auch das Klebstoffgeschäft ist kein Selbstläufer. In der ersten Jahreshälfte ist die Sparte aus eigener Kraft zwar um gut zwölf Prozent gewachsen, allerdings belasten die um 27 Prozent höheren Kosten die Marge. Sie lag bei 13,6 Prozent, nach 17,3 Prozent vor einem Jahr. Man habe den Großteil der Kosten an die Industriekunden weitergeben können, so Knobel.

Firmenbeobachter raten dem Topmanager schon länger dazu, die Klebstoffsparte abzuspalten, um so schnelleres Wachstum zu erzielen. Knobel erteilte dem auf Nachfrage erneut eine Abfuhr. Das neue Gebäude sei „keinerlei Hinweis darauf, dass sich die Firmenstruktur weiter verändern“ werde.

