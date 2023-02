 Ceconomy: Wird die Mutter von Saturn und Media Markt zum Übernahmeziel?

Düsseldorf, Frankfurt Auf den ersten Blick sehen die Quartalszahlen des Handelskonzerns Ceconomy vielversprechend aus. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,9 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. „Wir haben uns in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet“, sagte Vorstandschef Karsten Wildberger am Dienstag auf der Analystenkonferenz zur Bilanz der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 22/23.

Doch der Vergleich mit dem ersten Quartal 21/22 ist nicht aussagekräftig. Im Vergleichszeitraum belastete ein Cyberangriff das Geschäft und ließ den Umsatz stark einbrechen. Im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 20/21 ist der Umsatz aber um aktuell 400 Millionen Euro gesunken. Und das lag hauptsächlich an einem Zukunftsfeld: Der Onlineumsatz ist um 4,7 Prozent rückläufig. Dabei umfasst das erste Quartal bei Ceconomy sogar das wichtige Weihnachtsgeschäft.

Angesichts der immer länger ausbleibenden klaren Entwicklung und des niedrigen Börsenkurses droht Ceconomy mit seinen Handelsketten Media Markt und Saturn zum Übernahmekandidaten zu werden. Seit der Abspaltung von der Metro im Jahr 2017 ist der Aktienkurs um mehr als 70 Prozent gefallen. Der europäische Marktführer im Elektronikhandel könnte so zum Schnäppchen für Investoren oder Konkurrenten werden.

Saturn & Media Markt: Ceconomy-Kurs bricht nach Zahlen zum ersten Quartal ein

Zeitweise wurde Ceconomy an der Börse mit weniger als 600 Millionen Euro bewertet. Zurzeit liegt die Marktkapitalisierung bei gut 1,1 Milliarden Euro. Nach der Präsentation der Ergebnisse am Dienstag brach der Kurs vorübergehend um sechs Prozent ein, erholte sich im Tagesverlauf aber wieder.

„Im historischen Vergleich ist die Bewertung von Ceconomy nicht sonderlich ambitioniert“, sagt Volker Bosse, Analyst der Baader Bank. Deswegen könne das Unternehmen durchaus zu einem möglichen Übernahmeziel werden. „Ceconomy könnte dabei auch Teil einer europäischen Konsolidierung unter den Elektronikhändlern werden“, vermutet der Handelsexperte.

In der Tat soll es in jüngster Vergangenheit Finanzkreisen zufolge Gespräche gegeben haben, Ceconomy mit dem französischen Elektronikhändler Fnac Darty zusammenzuführen. Besonders konkret seien die Versuche noch nicht gewesen, sagt ein Insider, eher ein „gegenseitiges Beschnuppern“. Es soll aber bereits eine Due Diligence, also eine Buchprüfung, durchgeführt worden sein, heißt es. Ein Ceconomy-Sprecher erklärte auf Nachfrage, eine Fusion sei aktuell kein Thema.

Was einen möglichen Zusammenschluss erleichtern würde: Ceconomy und Fnac Darty sind bereits verflochten. So hält Ceconomy 24 Prozent an dem französischen Händler und ist damit größter Einzelaktionär. Weitere 20 Prozent an Fnac Darty hält über seine Holding Vesa Equity Investment der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky. Der wiederum hatte bereits versucht, in Deutschland die ehemalige Ceconomy-Mutter Metro zu übernehmen. Sollte Kretinsky das bei Ceconomy gelingen, wäre er zwangsläufig nicht mehr weit von einer Mehrheit bei Fnac Darty entfernt.

Dazu hat Ceconomy einen Aktionärskreis, der im Wesentlichen aus wenigen großen Einzelaktionären besteht. „Das würde eine Übernahme oder eine Fusion mit einem europäischen Konkurrenten leichter machen“, schätzt Analyst Bosse.

Ceconomy: Großaktionär Kellerhals ist in einer Schlüsselposition

Entscheidende Figur in einem möglichen Übernahmepoker ist Jürgen Kellerhals, der Sohn des verstorbenen Media-Markt-Mitgründers Erich Kellerhals. Jürgen Kellerhals hat erst kürzlich über seine Beteiligungsgesellschaft Convergenta den Anteil an Ceconomy auf 29 Prozent erhöht. Damit liegt der Anteil nur noch einen Prozentpunkt unter der Schwelle, ab der Kellerhals ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre machen müsste. Kellerhals hat sich damit so positioniert, dass bei einer möglichen europäischen Konsolidierung ohne ihn nichts geht.

Vater Kellerhals hielt eine Sperrminorität an der operativen Media-Saturn-Holding, die der Sohn nach langen Verhandlungen in Aktienanteile am Mutterunternehmen Ceconomy umwandelte. Damit konnte Ceconomy die Media-Saturn-Holding komplett übernehmen – und in der Folge die Managementstrukturen des Unternehmens vereinheitlichen.

Diese Neuordnung der Gesellschafterstruktur machte zugleich erst den Weg frei für eine mögliche Übernahme von Ceconomy oder die Fusion mit einem Konkurrenten. Ob Kellerhals einem möglichen Verkauf seiner Anteile offen gegenübersteht, wollte er auf Nachfrage nicht sagen.

In der Präsentation der Neuordnung für die Hauptversammlung im vergangenen Jahr war allein der Wert der Media-Saturn-Holding auf 5,76 Milliarden Euro taxiert worden – mehr als das Fünffache der heutigen Börsenbewertung des gesamten Unternehmens. In der Holding war das operative Geschäft der Ketten Media Markt und Saturn gebündelt. Für einen Investor, der an die Zukunft von Ceconomy glaubt, dürfte das Unternehmen damit günstig wirken.

Für einige andere Großaktionäre hat die Beteiligung an Ceconomy bereits keinen strategischen Wert mehr. So ist für Haniel der Anteil von knapp 17 Prozent nur noch eine Finanzbeteiligung, wie es in Gesellschafterkreisen heißt. Die Beisheim-Stiftung, die knapp fünf Prozent hält, hat sogar auf einen Sitz im Aufsichtsrat verzichtet. Beisheim-Vertreter Fredy Raas machte Platz für Convergenta-Geschäftsführer Erich Schuhmacher.

Ceconomy gibt verlustreiches Geschäft in Schweden ab

Mit verschiedenen strategischen Initiativen versucht das Ceconomy-Management, nach vielen Jahren praktisch ohne Wachstum wieder mehr Dynamik ins Geschäft zu bekommen. Im Fokus steht dabei der Ausbau des Bereichs Services, darunter fallen etwa Reparaturen, Garantieverlängerungen oder Mobilfunkverträge. Dieses überdurchschnittlich profitable Geschäft wächst zwar zweistellig, machte im vergangenen Jahr jedoch erst gut sechs Prozent des Umsatzes aus.

Baader-Analyst Bosse hält das für den richtigen Weg. „Die stärkere Fokussierung auf Service kann Frequenz in die Läden bringen“, sagt er. Das könnten reine Onlinehändler so nicht bieten. „Außerdem bringen Serviceangebote gute Margen und erhöhen die Loyalität der Kunden“, ist er überzeugt.

Das größte Wachstumspotenzial sieht Bosse jedoch über den Marktplatzeffekt. So bindet Ceconomy nicht nur auf seiner Onlineplattform, sondern auch in den Geschäften die Markenhersteller als Partner ein. „Die starken Marken machen Saturn und Media Markt nicht nur attraktiver für die Kunden“, sagt der Handelsexperte. „Wenn die Markenhersteller ihre Produkte mit eigenen Mitarbeitern in den Geschäften präsentieren, bekommen die Kunden auch mehr Beratung.“

Vorstandschef Wildberger sieht im Marktplatzgeschäft ein solides Wachstum, wie er auf der Analystenkonferenz erklärte. Doch der Ausblick des Managements bleibt trotz allem verhalten. Selbst im besten Szenario sei für dieses Jahr nur ein leichtes Umsatzwachstum zu erwarten.

Immerhin einen Erfolg konnte Ceconomy vermelden: Das Unternehmen hat das verlustreiche Geschäft in Schweden an den Konkurrenten Power International abgegeben. Aber das könnte Ceconomy für eine mögliche Übernahme zugleich noch attraktiver machen.

