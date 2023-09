Christian Härtnagel Lidl tauscht überraschend den Deutschlandchef aus

Düsseldorf Der Discounter Lidl tauscht überraschend den Chef der deutschen Landesgesellschaft aus. Christian Härtnagel verlässt aus persönlichen Gründen diesen operativen Posten und wird Bereichsvorstand in der Lidl-Stiftung, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sein Nachfolger soll der bisherige Frankreichchef Friedrich Fuchs werden.

Da Fuchs aber erst ab Januar 2024 übernehmen kann, gibt es eine Übergangslösung. Interimsweise übernimmt Härtnagels Stellvertreter Jan Bock das Deutschlandgeschäft.

Der Wechsel trifft Lidl in einer herausfordernden Phase. So sinken auf dem deutschen Markt bei allen Händlern wegen der steigenden Kosten die Margen. Der Discounter hatte deshalb erst vor zwei Monaten die Organisation verschlankt und die Führung umgebaut, um das Unternehmen angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen widerstandsfähiger zu machen. Nun muss sich Lidl hierzulande erneut neu organisieren.

Mittlerweile sind die Wachstumsmöglichkeiten im Deutschlandgeschäft begrenzt. „Der deutsche Markt ist in Bezug auf die Anzahl der Filialen ein gesättigter Markt“, räumte Härtnagel kürzlich im Interview mit dem Handelsblatt ein. „Wir haben mit unseren über 3250 Filialen ein umfassendes Netzwerk geschaffen“, sagte er.

„Weiße Flecken“ gebe es zwar nur noch wenige, Lidl wolle aber speziell in den Metropolen in den kommenden Jahren noch expandieren, so Härtnagel. Geplant sind zehn bis 15 neue Filialen pro Jahr.

Jan Bock war erst im Juli in die Geschäftsführung der deutschen Tochter gerückt. Er ist bisher für den Bereich Ware zuständig, auch das Marketing fällt in seine Verantwortung. Zuvor hatte er den Einkauf bei Lidl International geleitet.

Der künftige Chef Friedrich Fuchs kennt den deutschen Markt. Er hatte seine Laufbahn bei Lidl 2003 in Deutschland gestartet. Vor seiner Tätigkeit in Frankreich war er in Leitungsfunktionen bei Lidl Ungarn und Rumänien. In seinen elf Jahren in Frankreich baute er den Marktanteil von Lidl auf rund acht Prozent aus und hängte den Konkurrenten Aldi Nord dort deutlich ab.

Der Nachfolger von Fuchs als Landeschef von Lidl in Frankreich wird Michel Biero, derzeit Geschäftsleiter Einkauf. Der Manager ist schon seit 2001 im Unternehmen.

Lidl-Manager Härtnagel soll das Onlinegeschäft vorantreiben

Härtnagel soll in der Lidl Stiftung, die das Auslandsgeschäft des Unternehmens bündelt, Verantwortung für das Onlinegeschäft übernehmen. „Mit seiner umfassenden internationalen Erfahrung“ solle der 41-Jährige die Verzahnung des stationären und digitalen Geschäfts vorantreiben, erklärte Lidl-Chef Kenneth McGrath.

Härtnagel startete bei Lidl als Aushilfe an der Kasse. Er arbeitete für den Discounter in Irland und Österreich. Bevor er auf den Spitzenposten in Deutschland wechselte, führte er das Lidl-Geschäft in Großbritannien.

Lidl-Chef Kenneth McGrath betonte, wie erfolgreich die Arbeit des Managers in Deutschland gewesen sei, obwohl der Manager diesen Posten erst im März 2022 übernommen hatte. Das soll er nun in der neuen Position fortsetzen.

Mehr: Wie der Discounter Lidl sein Deutschlandgeschäft umbaut