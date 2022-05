Christina Oster-Daum, Javier González Make-up-Marktführer Cosnova: „Solche Kosten haben wir in 20 Jahren nicht erlebt“

Sulzbach Kein Konzern verkauft in Deutschland mehr Make-up und Lippenstifte als Cosnova. Das Familienunternehmen aus Sulzbach bei Frankfurt mag unbekannt sein, doch deren Marken Essence und Catrice gibt es in jeder Drogerie. Das Gründerpaar Christina Oster-Daum und Javier González ist sehr verschwiegen, von beiden gibt es nicht einmal öffentliche Fotos – nur eine Zeichnung.

Grund, sich zu verstecken, haben die Unternehmer nicht: Bereits seit 2007 ist Cosnova nach Stückzahlen Marktführer für dekorative Kosmetik – vor Konzernen wie L’Oréal oder Coty. Die Gründer geben selten Interviews, für das Handelsblatt machen sie eine Ausnahme und empfangen am Firmensitz im Taunus. Ein Gespräch über das Geschäft mit Äußerlichkeiten und innere Werte eines Familienunternehmens.

Frau Oster-Daum, Herr González, in Ihrem Geschäft geht es um Schönheit und Darstellung. Von Ihnen gibt es derweil keine Fotos. Wieso?

Oster-Daum: Wir waren uns beide einig, dass unsere Produkte im Vordergrund stehen sollen und nicht wir als Personen. Es ist auch ein klares Bekenntnis zu unserer Privatsphäre und die unserer Kinder. Ich glaube, dass ist im Jahr 2022 auch zeitgemäß. Unserem Erfolg ist es jedenfalls nicht abträglich.

Ihr Unternehmen hat in Deutschland nach Volumen einen Marktanteil von fast 40 Prozent, weit vor der internationalen Konzernkonkurrenz. Wie ist das möglich?

Oster-Daum: Unsere Grundidee, die Demokratisierung von Schönheit, ist immer noch gültig. Wir wollen Produkte zu einem niedrigen Preis in der bestmöglichen Qualität anbieten und dabei innovativ sein. Das war bei der Gründung 2001 eine Nische im Markt. Ich denke, wir haben unser Versprechen kontinuierlich eingehalten: Wir bieten Marken und Produkte an, die die Konsumenten wollen.

González: Wir wissen aus unserer früheren Arbeit, wie die Konsumgüterkonzerne ticken und was sie nicht gut machen. Deshalb genießen wir es besonders, seit vielen Jahren Marktanteile zu gewinnen.

Oster-Daum und González lernten sich beim Kosmetikkonzern Coty kennen. Oster-Daum machte sich 2001 selbstständig, Vorstellungsgespräche führte sie auf der Couch, Kartons stapelten sich ums Bett. 2002 brachte sie die Marke Essence auf den Markt, deren Produkte im Schnitt zwei Euro kosteten. Der damalige Marktführer war für sieben Euro zu haben. Die Drogerie dm bot die Produkte von Cosnova als erster Einzelhändler an und gilt als Geburtshelfer der Firma. Seitdem wächst der Kosmetikhersteller, bis auf eine Ausnahme im ersten Coronajahr 2020. 2021 lag der Nettoumsatz bei 467 Millionen Euro.

Nach einer langen Wachstumsphase im zweistelligen Prozentbereich hat sich diese schon vor Ausbruch der Pandemie merklich abgeschwächt. Was war das Problem?

Oster-Daum: Wir haben viel diskutiert und Maßnahmen getroffen. Wir haben massiv in die Digitalisierung und in den Online-Verkauf unserer Produkte investiert, sind in den chinesischen Markt eingestiegen, haben unser Portfolio etwa um den Bereich Hautpflege erweitert und unsere Rezepturen nachhaltiger gestaltet.

González: Die Früchte dieser Arbeit ernten wir jetzt. Wir sind im vergangenen Jahr gegen den Branchentrend um 15 Prozent gewachsen. Ich bin mir sicher: Cosnova hat wieder eine Phase von starkem Wachstum vor sich. Die Menschen kaufen infolge der Corona-Lockerungen wieder mehr Kosmetik. Lippenstift aufzutragen ist fast schon ein Zeichen der Befreiung. Dieses Jahr werden wir 500 Millionen Euro Umsatz überschreiten.

Viele Konsumgüterkonzerne sind deutlich skeptischer und kassieren ihre Gewinnziele wegen steigender Rohstoff- und Energiekosten sowie lückenhafter Lieferketten wieder ein. Haben Sie diese Probleme nicht?

González: Doch, der Kostendruck ist extrem. Das haben wir in 20 Jahren nicht erlebt. Die Lieferkette ist komplett durcheinander, wir erleben Engpässe bei verschiedenen Rohstoffen und Verpackungsmaterialien. Deshalb gibt es bei vereinzelten Produkten Lücken im Handel.

„Eine Preiserhöhung geht gegen unsere Mission“

Ihre Konkurrenten reagieren mit Preiserhöhungen auf die Situation. Sie auch?

Oster-Daum: Wir haben die Preise für bestehende Produkte seit 20 Jahren nicht erhöht. Wir diskutieren gerade, ob wir die Kostensteigerungen intern kompensieren können oder ob wir zumindest einen Teil an die Kunden weitergeben müssen. Eine Preiserhöhung geht gegen unsere Mission – der günstige Preis ist für unsere Kunden absolut wichtig. Doch die hohen Kosten machen es schwierig. Wir wollen im Sommer eine Entscheidung treffen.

Was können Sie kurzfristig gegen ausbleibende Lieferungen tun?

González: Kurzfristig nichts. Wir haben nicht die Größe, um eigene Schiffe zu kaufen, die unsere Rohstoffe und Produkte transportieren. Wir haben unsere Lagerreichweite erhöht und die Vereinbarungen mit Lieferanten überarbeitet, sodass diese die Verfügbarkeit stärker gewährleisten. Aber das hilft uns frühestens in einem halben Jahr.

Ihre Produkte sind in mehr als 80 Ländern erhältlich. Zählt Russland dazu?

González: Nicht mehr. Wir haben die Lieferung im April gestoppt.

„Spätestens nach den Bildern aus Butscha war es für uns inakzeptabel, nach Russland zu liefern“

Also erst einige Zeit nach Ausbruch des Kriegs.

González: Wir haben darüber lange diskutiert, was das russische Volk für den Krieg kann. Doch spätestens nach den Bildern aus Butscha war es für uns inakzeptabel, nach Russland zu liefern. Wie es weitergeht, müssen wir schauen.

Jährlich tauscht Cosnova die Hälfte seines Standardsortiments aus, zusätzlich gibt es regelmäßig limitierte Trendprodukte. In sechs bis zwölf Monaten ist ein Produkt bei Cosnova nach eigenen Angaben marktreif, doppelt so schnell wie in der Branche üblich. Dabei verzichtet das Familienunternehmen auf klassische Anzeigenwerbung – und auf eigene Produktionsstätten. So kann Cosnova flexibler auf neue Trends reagieren. Zu den Auftragsfertigern gehört etwa der Stifteproduzent Faber-Castell.

Produkte von Cosnova

Sie bringen jedes Jahr 1000 neue Produkte auf den Markt, im Durchschnitt bleibt eins davon für zwei Jahre im Verkauf. Was bringt das?

Oster-Daum: Unsere Branche ist extrem schnelllebig. Die Konsumenten verlangen ständig nach etwas Neuem, und wir wollen unsere Produkte stetig verbessern. Das ist auch einer unserer Erfolgsfaktoren, wir können als Familienunternehmen schneller auf Trends reagieren. Wir müssen ja schon heute wissen, was den Kunden im nächsten Jahr gefällt.

Wie spüren Sie Trends auf?

Oster-Daum: Wir reden mit Marktforschern und schauen uns an, was aus Großbritannien, den USA und aus Asien kommt. Inspirationen holen wir uns auch von Reisen und aus anderen Branchen. Unsere Aufgabe ist es, gesellschaftliche Trends wie Transparenz und Nachhaltigkeit in Produkte zu übersetzen. 40 Prozent unserer Mitarbeiter sind mittlerweile für Innovation und Produktentwicklung zuständig.

„Das beste Marketinginstrument ist das Produkt selbst“

Und warum schalten Sie keine Werbung? Macht das nicht gerade in Ihrer Branche den Unterschied?

Oster-Daum: Wir investieren lieber in die Produktqualität. Das beste Marketinginstrument ist das Produkt selbst. Wenn die Kunden jeden Tag denken, dass sie ein super Produkt haben, ist es die allerbeste Werbung, die man haben kann.

Während der Pandemie haben viele Menschen Kosmetik online gekauft. Dieser Trend dürfte sich etablieren. Welche Rolle spielt E-Commerce bei Ihnen?

González: Wir wachsen in diesem Bereich sehr schnell, ungefähr ein Zehntel unseres Umsatzes erzielen wir nun digital.

L’Oréal schafft fast 30 Prozent.

González: Wir haben ein paar Jahre später damit angefangen, das Internet als Umsatzkanal zu betrachten. Es ist auch ein Berg von Arbeit, Inhalte, Bilder oder Videos bereitzustellen. Und die Summen, die sie in Server, Systeme und Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how investieren müssen, sind sehr hoch.

Vita Das Unternehmen Die Firma Cosnova ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt, anders als ihre Marken Essence und Catrice, die überall erhältlich sind. Das Familienunternehmen verkauft hierzulande so viel dekorative Kosmetik wie keine andere Firma. Cosnova hat viele Gesetze der Branche umgeschrieben: Qualität zu günstigen Preisen, Social Media statt klassischer Anzeigenwerbung, trendige Produkte in kurzer Abfolge. Die Firma beschäftigt weltweit 700 Beschäftigte, drei Viertel davon sind Frauen. Seit Anfang des Jahres ist Cosnova klimaneutral. Die Unternehmer Christina Oster-Daum, 53, studierte Betriebswirtschaftslehre. Sie begann ihre Karriere bei Nestlé und war dann im Marketing des Kosmetikkonzerns Coty tätig. Dort lernte sie ihren späteren Mann Javier González, 57, kennen. Der Betriebswirt und Jurist begann bei Procter & Gamble, bevor ein Angebot von Coty ihn zum Umzug veranlasste. 2001 entschloss sich Oster-Daum dazu, ein eigenes Unternehmen zu gründen, González kam kurz darauf dazu. 2002 ging die erste Marke Essence an den Start, 2004 folgte Catrice. Oster-Daum zählt laut Handelsblatt zu den 50 besten Unternehmerinnen Deutschlands.

Lohnt sich das denn? Gerade bei Ihnen sind die Versandkosten teurer als das Produkt selbst.

González: Unsere Millionen-Investitionen haben sich noch nicht amortisiert. Aber es ist die richtige Sache, weil wir viel über unsere Kunden lernen. Wenn jemand über Amazon ein Produkt für zwei Euro kauft und wir das innerhalb von 24 Stunden liefern, ist es schwierig, damit Geld zu verdienen. Wir betreiben auch unseren eigenen Webshop: Hier ist aber das Hauptziel nicht der Profit, wir verstehen es als Marketingtool.

Oster-Daum: Bei Onlinehändlern wie Douglas oder Flaconi sind wir schon profitabel, weil die Retailer Mischwarenkörbe liefern. Wir sind für die Händler wichtig, weil wir häufig das Produkt sind, was der Kunde zuerst oder zuletzt in den Warenkorb packt – eben, weil wir so bekannt sind oder der Kunde seinen Warenkorb noch mit einem günstigen Produkt vollbekommen muss.

Ein Drittel seines Umsatzes erzielt Cosnova in Deutschland, danach folgen die USA. Seit 2019 erforscht Cosnova neue Marken und Produktkategorien in einem eigenen Inkubator. So entstand auch die Idee, in das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln einzusteigen. Seit einem Jahr vertreibt das Unternehmen fruchtgummiartige Dragees.

Nagellack von Cosnova

Wie passen Nahrungsergänzungsmittel zu Lippenstiften und Make-up?

Oster-Daum: Es geht unseren Kunden nicht mehr allein um äußere, sondern auch um innere Schönheit. Wir gehen davon aus, dass dieses Geschäft langfristig boomen wird. Die Pandemie hat das Gesundheitsbewusstsein gestärkt, und die Menschen wollen sich nicht nur äußerlich pflegen, sondern auch gesünder leben.

Mit welchen neuen Produkten dürfen wir in den kommenden Jahren rechnen?

Oster-Daum: Im Inkubator gibt es noch einige Projekte. Dazu können wir erst im nächsten Jahr mehr sagen.

Sie feiern dieses Jahr das 20-Jährige Ihrer Marke Essence. Wo geht es in den kommenden 20 Jahren hin?

Oster-Daum: Wir haben die Vision, Weltmarktführer in der Menge zu werden.

„Weltmarktführer in Umsatz zu werden wird der Job der zweiten Unternehmergeneration sein“

Und beim Umsatz? Hierzulande liegen Sie hinter L’Oréal auf Platz zwei.

Oster-Daum: Weltmarktführer in Umsatz zu werden wird der Job der zweiten Unternehmergeneration sein.

Haben Sie sich schon über Ihre Nachfolge Gedanken gemacht?

González: Wir haben noch genügend Energie. Aber wir wollen hier auch nicht am Stuhl kleben bleiben. Wir können uns vorstellen, dass eines unserer vier Kinder nachfolgt. Drei studieren noch, eines arbeitet schon. Aber wir wollen ihnen auf keinen Fall Druck machen. Eine Option ist auch, dass sie eine reine Gesellschafterrolle übernehmen.

Neben Ihnen gibt es noch fünf Geschäftsführungsmitglieder. Wie teilen Sie Ihre Aufgaben auf?

González: Wir wollten uns eigentlich operativ zurückziehen. Doch dann kamen Wachstumsdelle, Corona und der Krieg. Wir sind vor allem in den Wachstumsthemen aktiv, ich kümmere mich um die Digitalisierung, meine Frau um den Inkubator und die Expansion nach China.

Oster-Daum: Von Anfang an lagen die Themen Innovation und Marketing bei mir, bei meinem Mann eher die Organisation. Anders gesagt: Ich sorge hier für die Unruhe, mein Mann muss dann aufräumen.

Vielen Dank für das Gespräch.

