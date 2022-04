CO2-neutrales Fliegen Teurere Tickets und drohender Jobverlust: Luftfahrt kritisiert EU-Klimapaket scharf

Lufthansa-Chef Carsten Spohr wirbt gemeinsam mit Flughafenchefs für Änderungen an den Klimaplänen in Brüssel. Die haben auch für Fluggäste Folgen.

Die europäische Luftfahrtbranche hadert mit bestimmten Details in den Plänen der EU-Kommission für mehr Klimaschutz beim Fliegen. (Foto: imago images/JOKER) Flugzeug mit Kondensstreifen

Frankfurt Die Warnung ist eindringlich: Bleibe es bei den bisherigen Vorschlägen der EU-Kommission für neue Klimavorgaben in der Luftfahrt, wären Tausende Jobs bedroht, sagte Stefan Schulte, der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, am Montag. „Bis zu 260.000 Arbeitsplätze könnten bis 2035 in der europäischen Luftfahrtindustrie verloren gehen.“

Selten war sich die Branche so einig wie bei der Kritik an den EU-Klimaplänen mit dem Titel „Fit for 55“. Gemeinsam traten Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Fraport-Chef Schulte und Jost Lammers, der CEO des Flughafens München, am Montag in der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen vor die Kameras. Denn es gilt, die Politiker in Brüssel auf die eigene Seite zu ziehen und soweit möglich Änderungen am Klimapaket vorzunehmen.