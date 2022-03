Container-Seefahrt Dramatischer Anstieg der Frachtraten: Hapag-Lloyd verneunfacht den Nettogewinn

Die deutsche Container-Reederei profitiert wie kaum ein anderes Unternehmen von den Engpässen in der Lieferkette. Nun gibt es auch wieder einen Zukauf.

Trotz stark gestiegener Treibstoffpreise, höherer Charterraten für Schiffe und zusätzlicher Liegekosten in den Häfen rechnet Vorstandschef Rolf Habben Jansen mit „einer sehr starken Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022“. (Foto: dpa) Hapag-Lloyd-Frachter im Hamburger Hafen

Düsseldorf Die drastisch gestiegenen Frachtraten auf See haben Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd im abgelaufenen Jahr zu einem Rekordergebnis verholfen. Wie das börsennotierte Hamburger Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, versechsfachte sich der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 8,1 Milliarden Euro, nachdem Hapag-Lloyd im Jahr zuvor gerade einmal 1,3 Milliarden gemeldet hatte. Mit ebenfalls 8,1 Milliarden Euro lag das Nettoergebnis sogar rund neunmal so hoch wie 2020.

Für den jahrelang ertragsschwachen Logistikkonzern bedeutet dies eine scharfe Trendwende. Im Jahr vor Corona hatte die Reederei netto gerade einmal 0,2 Milliarden Euro verdient, 2018 sogar 0,2 Milliarden Verlust eingefahren. Das Erstaunliche daran: Das Transportvolumen blieb 2021 mit 11,8 Millionen Standardcontainern nahezu unverändert, die durchschnittlichen Frachtraten jedoch verdoppelten sich nahezu.