Containerschiff-Unfall Teilerfolg bei Bergung der havarierten „Ever Given“ im Suezkanal – „Es ist noch zu früh zum Feiern“

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff ist teilweise wieder frei. Nur noch der Bug der gestrandeten „Ever Given“ liegt am Ufer fest. Am Mittag gehen die Arbeiten weiter.

Düsseldorf Das am Dienstag im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff „Ever Given“ ist zum Teil wieder frei. Das 400 Meter lange Schiff sei am frühen Montagmorgen um 4.30 Uhr (Ortszeit) wieder in einen schwimmenden Zustand gebracht worden, teilte die ägyptische Hafenbehörde mit.

Der Durchbruch sei nach intensiven Bemühungen während einer Springflut erfolgt. Laut Kanalbehörde hatten zehn Schlepper aus vier Richtungen seit dem Morgengrauen versucht, das gewaltige Schiff zu bewegen.

Außerdem wurden über Nacht 27.000 Kubikmeter Sand und Schlamm um das Schiff abgesaugt. Zudem waren zum Wochenende 9.000 Tonnen Ballastwasser aus dem insgesamt 220.000 Tonnen schweren Frachter abgepumpt worden.

Das Schiffe habe nun eine knappe Vierteldrehung vollzogen, erklärte die Behörde, doch der Bug stecke immer noch fest. Von der Bergungsfirma Boskalis, die den Hauptteil der Rettungsmission trägt, hieß es, es sei noch zu früh, um zu feiern.

Containerschiff „Ever Given"

„Der Rumpf des Schiffes steckt immer noch sehr stark fest“, sagte Vorstandschef Peter Berdowski. „Das hintere Ende des Schiffes flott zu machen ist der einfache Teil“, hatte er schon am Mittwoch gegenüber dem niederländischen Radiosender NPO erklärt.

So soll das Rettungsmanöver wieder aufgenommen werden, wenn der Wasserstand um 11:30 Uhr auf seine maximale Höhe ansteigt, sodass der Schiffskurs vollständig auf die Mitte des Kanals geändert werden kann, teilte die Kanalbehörde mit.

Unklar, wann das Schiff komplett frei ist

Auf ägyptischer Seite zeigte man sich dennoch optimistisch. „Heute werden wir unseren Plan beginnen, damit alle Schiffe den Kanal durchqueren können“, sagte Mohab Mamish, ein Berater des ägyptischen Präsidenten, der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Es könnte ungefähr eine Woche dauern, bis alle Schiffe den Suezkanal-Korridor verlassen.“ Aktuell sollen mehr als 450 Schiffe auf die Einfahrt in den Suezkanal warten.

Wann die „Ever Given“ vollständig freigelegt sein würde, konnte auch der Dienstleister Leth Agencies zunächst nicht sagen. Sobald sich die Ever Given frei bewegen kann, sei geplant, dass sie nach Norden zum Great Bitter Lake schwimmt, um sich dort einer gründlichen Untersuchung zu stellen. Auch die Unfallursache soll dort geklärt werden. Die Fahrt kann sie voraussichtlich mit ihrem eigenen Antrieb vornehmen, da die Schiffspropeller noch intakt sind.

Die Sprecherin der Wirtschaftszone für den Suezkanal feierte den Erfolg bereits auf Facebook. „Es leben die Helden vom Suezkanal“, schrieb sie.

Die Eignerfirma der „Ever Given“, Shoei Kisen Kaisha, wies Befürchtungen über mögliche Schäden am Schiff nach der Havarie zurück. Dessen Motor funktioniere, der Frachter könne seine Fahrt nach der Freilegung normal fortsetzen, erklärte die Firma. Das Schiff ist mit gut 18.000 Containern beladen.

Nach der Erfolgsmeldung vom Montagmorgen kursierten im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern der anderen Schiffe im Kanal. „Das Boot schwimmt“, sagt ein Mann an Bord eines Schiffs und streckt seinen Daumen nach oben. Auf einem der Videos ist immer wieder der Ausspruch „Alhamdulillah“ (Gott sei Dank) zu hören.

Die nachlassende Furcht vor einem Angebotsengpass schickt den Ölpreis am Morgen auf Talfahrt. Die Sorte Brent verbilligt sich um 2,1 Prozent auf 63,22 US-Dollar je Fass.

Die Suezkanalbehörde (SCA) hatte zuvor erklärt, dass die Schlepparbeiten zur Befreiung des Schiffes wieder aufgenommen wurden. Die Hilfs- und Bergungsteams wollten demnach am Montagmorgen mit zusätzlichen Schleppern einen weiteren Anlauf zum Freischleppen des Containerschiffs „Ever Given“ unternehmen. Ein weiterer Spezialbagger war bereits unterwegs, um die Arbeiten zu unterstützen.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angewiesen, im Fall eines Misslingens der Bergung auch im Laufe des Montags den Beginn der Entladung des Tankers ab dem Abend vorzubereiten. Hunderte tonnenschwere Container aus fast 60 Metern Höhe mitten in der Wüste und ohne die Infrastruktur eines Hafens zu entladen hätte aber vermutlich Tage und Wochen gedauert und wäre eine logistische Herausforderung gewesen. Die „Ever Given“ kann bis zu 18.000 Container transportieren.

Der Druck auf die Verantwortlichen stieg massiv, weil rund 370 Schiffe auf Durchfahrt warten, darunter 25 Öltanker, und der wirtschaftliche Schaden weiter wächst. Bisher konnte das 400 Meter lange Schiff nur wenige Meter bewegt werden.

Das Containerschiff war vergangene Woche im Suezkanal auf Grund gelaufen und hatte die wichtige Route in beide Richtungen blockiert. Das Schiff eines japanischen Eigentümers war in Richtung Rotterdam unterwegs, als es bei der Durchfahrt des Kanals mit zwei Lotsen an Bord am Dienstag auf Grund lief. Die Ursache sei ersten Ermittlungen zufolge „starker Wind“ gewesen, hieß es.

Der 193 Kilometer lange Kanal ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien und der entscheidende Korridor für Rohöl und Importwaren nach Europa. Dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge fahren 98 Prozent der Containerschiffe durch den Suez-Kanal, wenn sie zwischen Deutschland und China unterwegs sind. Etwa acht bis neun Prozent der gesamten deutschen Warenimporte und -exporte gehen durch den Suez-Kanal.

