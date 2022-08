Craftbier-Brauerei Freibier aus dem Metaversum: Wie eine Großbrauerei mit Crowdfunding per NFTs entstehen soll

Die Gründer der MetaBrewSociety setzen bei der Finanzierung auf den Verkauf digitaler Wertmarken aus der Blockchain. Die NFTs bieten realen Nutzwert – und sollen Großes ermöglichen.

Der Seriengründer will innerhalb von fünf Jahren auf 100 Millionen Euro Umsatz kommen mit seiner Craft-Brauerei. (Foto: PR) Co-Gründer Holger Mannweiler

Hamburg Bier gegen Wertmarken: Das sind Festival- und Klubbesucher gewohnt. Das Hopfengetränk mit virtuellen Wertmarken zu bezahlen ist da schon weitaus experimenteller. Non-Fungible Token (NFTs) werden diese digitalen Eigentumszertifikate genannt, mit denen Holger Mannweiler sein Craftbier-Imperium aufbauen will. Auf das größte Problem stieß er aber in der realen Welt: Er fand keine passende Brauerei.

Der 47-Jährige telefonierte M&A-Spezialisten ab, meldete sich auf Zeitungsannoncen, suchte bei der Industrie- und Handelskammer. Es gab Verkäufer aus Bayern, die ihre Brauerei nicht für ein „Internet-Projekt“ abgeben wollten oder sich dagegen sträubten, dass in ihrem Kessel künftig für den weltweiten Export gebraut wird. Am Ende wurde Mannweiler in Nordfranken fündig: Seit diesem Freitag ist eine 130 Jahre alte Brauerei das Herz der „MetaBrewSociety“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen