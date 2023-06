Daniel Grieder Comeback für Hugo Boss: Modehersteller hebt Umsatzziel um eine Milliarde Euro an

Passantin mit Hugo-Einkaufstasche in San Francisco

Konzernchef Daniel Grieder will den Modehersteller für neue Zielgruppen öffnen.

Stuttgart, Düsseldorf Der deutsche Modekonzern Hugo Boss hat sein Umsatzziel 2025 auf von vier auf fünf Milliarden Euro angehoben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das operative Ergebnis (Ebit) soll auf mindestens 600 Millionen Euro steigen, was einer Umsatzrendite von zwölf Prozent entsprechen würde.

„Wir haben alles, was wir brauchen, um unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, sagte Vorstandschef Daniel Grieder, der das Unternehmen seit zwei Jahren führt.

Insolvenzen im Handel wie bei Peek & Cloppenburg, Inflation, unsichere Konjunktur: Wo andere Probleme haben, hält Hugo Boss das Tempo. Grieder arbeitet nach Jahren der Stagnation unbeeindruckt weiter an der Comeback-Story bei Deutschlands wichtigstem Modehersteller. Die Anleger und Investoren wie die Familie Marzotto oder die britische Fraser Group profitieren. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um knapp 30 Prozent auf 70 Euro gestiegen.

Zum Handelsstart am Donnerstag notierten die Papiere kaum verändert. Die Anhebung der Ziele war von Analysten erwartetet worden, da das ursprüngliche Umsatzziel wohl in diesem Jahr und damit zwei Jahre früher als geplant erreicht wird. Bereits Anfang Mai hatte Grieder die Jahresprognose für 2023 bereits erhöht.

Nach einem Umsatzplus von 25 Prozent auf 968 Millionen Euro im ersten Quartal hatte der Manager statt einem Wachstum von vier bis sechs Prozent für das laufende Jahr einen Sprung um zehn Prozent auf knapp vier Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Beim operativen Ergebnis hält Grieder in diesem Jahr eine Steigerung von 20 Prozent auf 370 bis 400 Million Euro für möglich.

Der Hugo-Boss-Chef steckt viel Geld ins Marketing. (Foto: IMAGO/GlobalImagens) Daniel Grieder

Die deutsche Modebranche erlebt derzeit eine Insolvenzwelle bei Händlern und Herstellern. Aber Boss habe durch seine Markenerneuerung Marktanteile und Relevanz deutlich ausgebaut, erklärte Grieder.

Das in Metzingen ansässige Unternehmen war lange vor allem für seine gehobene Mode und Herrenanzüge bekannt. Der 61-Jährige Schweizer Grieder, der im Juni 2021 von Tommy Hilfiger gekommen ist, hat die Marken Boss und Hugo jedoch für ein breiteres Publikum geöffnet und zielt mit seiner Neupositionierung der Marke vor allem auf die Jugend. Mehr Freizeitmode für die Partyszene gehört für Grieder genauso dazu wie mehr Nachhaltigkeit.

Im Vertrieb ist er wieder auf den Modehandel zugegangen und strebt in Warenhäusern mit Sublinien wie Orange und Green Mehrfachplatzierungen an.

>> Lesen Sie das Interview mit Daniel Grieder: „Hugo Boss sah in den Geschäften aus wie Fruchtsalat“

Flankiert wird das Wachstum durch ein Marketingfeuerwerk. Im ersten Quartal gab Grieder 90 Millionen Euro dafür aus. Das waren zwölf Prozent mehr als im Vorjahr und entspricht 9,3 Prozent des Umsatzes. Ganzjährig sollen zwischen sieben und acht Prozent ins Marketing gesteckt werden.

Ausgegeben wurde das Geld unter anderem im Januar in die zweite Kampagne des New Yorker Kreativen Trey Laird. Im März veranstaltete Boss eine Show in Miami, derzeit der Hotspot für die Mode und die Luxusindustrie. Grieder hat zudem das Logo überarbeitet und unter anderen Naomi Campbell, Khaby Lame und Kendall Jenner als Testimonials engagiert.

Neuer Digital-Campus in Porto

In Marketing und Digitalisierung will Grieder weiter stark investieren. „Die höhere Bruttomarge zwischen 62 und 64 Prozent wird zusätzliche Investitionen in das Geschäft mehr als ausgleichen“, ist sich Grieder sicher. Um zielsicherer zu werden, setzt der Manager auf digitalen Trenderkennung, Produktentwicklung über KI-gestützte Preisgestaltung bis hin zur Präsenz im Metaverse.

Vor zwei Wochen weihte das Unternehmen seinen Digital-Campus in Porto ein. Dort sollen mit intelligenter Datenanalyse spürbare Effizienzsteigerungen entlang der Wertschöpfungskette generieren. Derzeit arbeiten dort 150 Experten in einem Joint-Venture, das Hugo Boss 2026 komplett übernehmen wird. Bislang wurde bereits ein zweistelliger Millionenbetrag investiert.

Grieder war wieder stärker auf den Großhandel zugegangen. Jetzt soll auch das eigene Filialnetz wieder ausgebaut werden. In den kommenden Jahren sollen 30 Verkaufspunkte hinzukommen. Die Zahl der Franchise-Stores soll in den kommenden Jahren von 300 auf rund 500 erhöht werden. Insgesamt will das Unternehmen im stationären Großhandel bis 2025 von einer auf rund 1,3 Milliarden Euro steigern.

Das digitale Geschäft soll auch in den kommenden Jahren zweistellig wachsen, wobei das Umsatzziel bis 2025 unverändert bei mehr als einer Milliarde Euro bleibt. „Wir haben die Fesseln unseres Potenzials gelöst“, kündigte Grieder an.

Mehr: Modedienstleister Katag „Manche Modehändler befinden sich im Todesstrudel“