Das Unternehmergespräch „Bärchenwurst“-Hersteller drosselt Produktion: „Auf dem Fleischmarkt gibt es immense Verwerfungen“

Düsseldorf Vor zwei Jahren fusionierten die traditionsreichen Wursthersteller Reinert und Kemper zu In Family Foods, der neuen Nummer zwei in Deutschland. Weil hierzulande aber immer weniger Fleisch gegessen wird, bauen die Unternehmer Hans-Ewald Reinert und Wolfgang Kühnl die verlustreiche Wurstsparte The Family Butchers nun drastisch zurück.

Stattdessen investieren sie in Veggie-Wurst und den Zukunftsmarkt Fleisch aus dem Bioreaktor. Die Westfalen wollen nicht selbst Fleisch aus Zellen produzieren, sondern die komplette Infrastruktur liefern: von Zelllinien über Bioreaktoren bis zu Nährmedien. „Im Labor können wir aus Zellkulturen ein Kilo Fleisch für drei bis fünf Euro züchten“, erklärt Lebensmitteltechnologe Kühnl.

Wann es die bekannte „Bärchenwurst“ aus kultiviertem Fleisch geben wird, erzählen die Unternehmer im Interview mit dem Handelsblatt.

Herr Kühnl, Herr Reinert, im April haben Sie einen Sanierer von Roland Berger an die Spitze von The Family Butchers gesetzt. Das Wurstwerk in Vörden, das auch die „Bärchenwurst“ produziert, soll spätestens in zwei Jahren schließen. 290 Stellen fallen weg. Warum dieser drastische Schritt?

Hans-Ewald Reinert: Die Deutschen essen immer weniger Fleisch und Wurst. Allein im letzten Jahr ist der Fleischverzehr um vier Kilo auf 52 Kilo pro Kopf eingebrochen. Das lag zum einen daran, dass Fleisch und Wurst durch die Inflation teurer geworden sind. Aber die jüngere Generation isst auch nicht mehr dasselbe wie Oma und Opa.

Wolfgang Kühnl: Kaum noch Blutwurst und Sülze. Und generell wenig Fleisch. Politisch ist das auch so gewollt.

Bedroht die Politik Ihr Geschäftsmodell?

Reinert: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ist Vegetarier. Er und die Grünen wollen den Fleischkonsum in Deutschland aus Klimaschutzgründen halbieren. Als Metzger bin ich dafür, wenn etwas weniger Fleisch gegessen wird, aber dafür bewusster. Doch das Ganze passiert in einem Tempo und in einer Radikalität, die uns bei The Family Butchers zu schnellem Handeln zwang. Zum Glück haben wir uns vor zwei Jahren mit In Family Foods und der Gründung von zwei innovativen Sparten zukunftsfester ausgerichtet.

„Wir straffen unser Wurstsortiment drastisch – von 1340 auf 950 Artikel“

Wie ernst ist die Lage Ihrer klassischen Wurstsparte?

Kühnl: Damit The Family Butchers nicht in eine Schieflage gerät, müssen wir unsere Kapazitäten runterfahren. Wir drosseln die Produktion von rund 120.000 Tonnen um 20 Prozent. Unser Wurst- und Schinken-Sortiment straffen wir drastisch – von 1340 auf 950 Artikel. Denn es gibt etliche Produkte, mit denen wir nachhaltig kein Geld verdienen oder bei denen wir massivem Wettbewerb ausgesetzt sind. Die „Bärchenwurst“ wird dann nicht mehr in Vörden, sondern in anderen Werken hergestellt, um diese besser auszulasten.

Die ehemaligen Konkurrenten haben sich 2020 zusammengeschlossen. Heute ist In Family Foods mehr als ein Wursthersteller. (Foto: InFamilyFoods) Wolfgang Kühnl (l.) und Hans-Ewald Reinert

Wie wurde Deutschlands zweitgrößter Wursthersteller zum Sanierungsfall?

Reinert: Auf dem Fleischmarkt gibt es immense Verwerfungen. Noch stärker als die Nachfrage nach Fleisch ist das Angebot eingebrochen. Die Schweinehalter sind verunsichert durch die grüne Politik. Sie haben eine ungewisse Zukunft, viele Höfe geben auf. Der Preis für deutsches Schweinefleisch hat sich innerhalb eines Jahres von 1,20 Euro auf 2,38 Euro das Kilo Schlachtgewicht fast verdoppelt – nicht nur wegen höherer Kosten für Futter und Energie.

„Wir Hersteller hecheln der Inflation hinterher“

Wurst und Schinken sind für Verbraucher fast ein Viertel teurer geworden. Warum haben Sie als Wurstproduzent davon nicht profitiert?

Reinert: Wir Hersteller hecheln der Inflation hinterher. Von unseren Mehrkosten konnten wir längst nicht alle weitergeben. Der Handel schöpft von den Preiserhöhungen das meiste ab. Das hat eine Branchenstudie kürzlich belegt. Wurstproduzenten, Schlachter und Schweinehalter dagegen sind unter Wasser. Das alles hat auch unsere Geschäftszahlen negativ beeinflusst.

In der Wurstbranche waren die Margen ohnehin mager.

Reinert: Mit vier bis fünf Prozent Ebit-Marge müssen wir in guten Zeiten auskommen. Als Mittelständler können wir von zweistelligen Margen, wie sie die Nestlés dieser Welt einfahren, nur träumen.

Die Wurstbranche konsolidiert sich seit Jahren. Zuletzt wollte Marktführer Zur Mühlen, der zu Tönnies gehört, den Hersteller Eberswalder übernehmen. Werden nur die Großen überleben?

Kühnl: In zehn Jahren dürfte der Wurstmarkt um ein Drittel geschrumpft sein. Von den über Hundert Herstellern werden viele aufgeben oder geschluckt. Es braucht eine kritische Größe.

In Family Foods Das Unternehmen Die traditionsreichen Wursthersteller Reinert und Kemper fusionierten 2020 zur Nummer zwei in Deutschland. Unter der Holding In Family Foods in Versmold gibt es die klassische Wurstsparte The Family Butchers, die neben Marken wie „Bärchenwurst“ zu 80 Prozent Handelsmarken herstellt. Seit Kurzem produziert die Veggie-Sparte The Plantly Butchers pflanzliche Wurst unter der Marke „Billie Green“. The Cultivated B mit Forschungssitz in Heidelberg und Produktion in Kanada entwickelt Bioreaktoren und Nährmedien für Fleisch aus Zellkulturen. In Family Foods hat rund 2750 Mitarbeiter. 2022 machte The Family Butchers 735 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmer Hans-Ewald Reinert, 59, ist gelernter Metzger und Betriebswirt. Er führte in dritter Generation die Westfälische Privat-Fleischerei Reinert aus Versmold. Wolfgang Kühnl, 42, repräsentiert die fünfte Generation des Wurstherstellers Kemper aus Nortrup, der auf Handelsmarken spezialisiert war. Er ist promovierter Lebensmitteltechnologe. Beiden Familien gehört In Family Foods zu gleichen Teilen.

Sie waren bis 2020 Konkurrenten, haben dann fusioniert.

Reinert: Auch weil der Handel immer mächtiger ist und uns Hersteller gegeneinander ausspielt. In Deutschland werden heute zwei Drittel der Wurst bei Discountern verkauft. Fleischerfachgeschäfte gibt es kaum noch. Vier Einkäufer der vier großen Handelsketten bestimmen, welche Wurst- und Schinkensorten die Deutschen essen. Bei Preisverhandlungen sitzt der Handel am längeren Hebel.

„Den klassischen Schweinezyklus gibt es nicht mehr“

Wann sinken die Fleischpreise wieder? Bei hohen Preisen stallen Bauern üblicherweise mehr Schweine ein.

Reinert: Den klassischen Schweinezyklus gibt es nicht mehr. Weil die Politik auf bessere Haltungsstufen drängt, verengt sich das Angebot an Fleisch immer mehr. Die Preise steigen eher. Denn mehr Tierwohl gibt es nicht für umsonst.

Kühnl: Bessere Haltungsbedingungen für die Tiere sind zu begrüßen. Aber die Landwirte sollen den Umbau ihrer Ställe zum Großteil privat finanzieren. Wer geht dieses Risiko ein? Die Politik müsste schnell viele Milliarden freigeben – wie bei der Umstellung auf Elektromobilität oder Wärmepumpen.

Bio-Wurst und -Fleisch sind seit der Inflation Ladenhüter. Mussten Sie deshalb Ihre Linie „Reinert Herzenssache“ mit besseren Haltungsbedingungen einstellen?

Reinert: Der Minister macht das Gesetz für mehr Tierwohl ohne die Verbraucher. Bei Fleisch liegt der Bio-Anteil seit Jahrzehnten unter zwei Prozent. Die Deutschen kaufen es nicht, weil es so teuer ist. Mit unserer „Herzenssache“-Wurst haben wir im Jahr eine Million Euro Verlust gemacht.

„Die deutsche Fleischindustrie verliert massiv an Wettbewerbsfähigkeit“

Aldi will seine Eigenmarken an Fleischwaren bis 2030 auf Haltungsstufen drei und vier umstellen. Kann das funktionieren?

Kühnl: Der wirkliche Schwur in Sachen Nachhaltigkeit kommt für Aldi erst noch. Zum einen gibt es kaum Fleisch aus besserer Haltung. Zum anderen wollen Verbraucher nicht nur Premium kaufen, sondern auch günstiges Fleisch.

Reinert: Deutsches Fleisch aus teuren Haltungsstufen konkurriert mit Billigimporten aus Osteuropa oder Spanien, wo es keine strengen Vorgaben für die Aufzucht gibt. Die deutsche Fleischindustrie verliert in Europa massiv an Wettbewerbsfähigkeit.

Sie haben ein Werk in Rumänien. Überlegen Sie, Produktion dorthin zu verlagern?

Kühnl: In Rumänien produzieren wir nur für den osteuropäischen Markt. Aber das muss ja nicht so bleiben. Nicht nur Fleisch ist in Deutschland extrem teuer geworden – auch Energie und Löhne.

„Anders als die Konkurrenz kommen wir ohne Zusatzstoffe aus. Stattdessen fermentieren wir Weizenprotein“, sagt Unternehmer Hans-Ewald Reinert.

(Foto: PR) Vegane Produkte von Billie Green

Die Deutschen essen weniger Fleisch, aber mehr pflanzliche Alternativen. Im Herbst haben Sie mit der Marke „Billie Green“ erstmals Veggie-Wurst auf den Markt gebracht. Haben Sie den Trend verschlafen?

Reinert: Ich war sogar in Like Meat, heute die Nummer zwei in Deutschland, mit 25 Prozent investiert. Aber als Veggie-Fleisch 2016 eine Umsatzdelle hatte, bin ich ausgestiegen. Nach der Fusion hatten wir dann genug Finanzkraft für eigene Veggie-Wurst.

Es gibt schon etliche Veggie-Produkte. Wie will sich „Billie Green“ abheben?

Reinert: Anders als die Konkurrenz kommen wir ohne Zusatzstoffe aus. Stattdessen fermentieren wir Weizenprotein. Das verbessert Geschmack und Textur. Dafür haben wir ein Patent angemeldet.

Kühnl: Die meisten Veggie-Alternativen verwenden Methylzellulose – ein Zusatzstoff, der Wasser schnittfest macht. Unsere pflanzliche Salami dagegen reift wie klassische Salami. Mit „Billie Green“ peilen wir 100 Millionen Euro Jahresumsatz in fünf Jahren an. Aber noch viel mehr versprechen wir uns von unserem dritten Standbein neben Wurst und Veggie-Alternativen: The Cultivated B.

Sie sehen große Chancen für Fleisch aus dem Bioreaktor, wollen es aber nicht selbst herstellen. Was genau haben Sie vor?

Kühnl: Unsere Firma The Cultivated B soll bald schlüsselfertige Fabriken für kultiviertes Fleisch bauen. Wir wollen die komplette Infrastruktur liefern – von Fleischzellen über Bioreaktoren bis zu Wachstumsfaktoren der Nährlösungen. Das sind die Flaschenhälse, die bisher verhindern, dass kultiviertes Fleisch massenmarktfähig ist.

„Im Labor können wir aus Zellkulturen ein Kilo Fleisch für drei bis fünf Euro züchten“, sagt Wolfgang Kühnl. Dem Unternehmen sei es gelungen, Nährmedien deutlich günstiger herzustellen. (Foto: InFamilyFoods) Nährlösung für kultiviertes Fleisch

Vom Wurstmacher zum Maschinenbauer und Biotech-Spezialisten – was befähigt Sie dazu?

Kühnl: The Cultivated B ist ein forschungsgetriebenes Unternehmen in Heidelberg, das wir mit dem Wissenschaftler Hamid Noori aufgebaut haben. Von 70 Beschäftigten haben 60 an internationalen Top-Unis promoviert. Bioreaktoren waren bisher eher für die Pharmaindustrie ausgelegt, wir haben sie für die Großproduktion von Lebensmitteln angepasst. Sie sind von angelerntem Personal zu bedienen statt von Spezialisten. Es herrscht derzeit ein großer Mangel an Bioreaktoren mit Lieferzeiten bis zu 18 Monaten. Wir wollen innerhalb weniger Wochen liefern.

Gibt es denn schon Prototypen?

Kühnl: Wir haben die ersten Bioreaktoren bereits verkauft – an Start-ups und Forschungsfirmen. In wenigen Monaten startet die Produktion. In der Nähe von Toronto haben wir eine Fabrik für Bioreaktoren aufgebaut.

Warum Nordamerika und nicht Deutschland?

Kühnl: Wann die EU Fleisch aus Zellkulturen zulässt, ist völlig unkalkulierbar. In Singapur ist das schon 2020 geschehen, Genehmigungen in den USA stehen kurz bevor. Wir wollen nah am Markt sein. Vom nationalen Hersteller von Fleischwaren wollen wir zu einem internationalen Produkt-, Technologie- und Serviceanbieter für die Proteinmärkte der Zukunft werden. Das wird ein riesiger Markt, nicht nur für Bioreaktoren, auch für Nährlösungen, in denen kultiviertes Fleisch wächst.

Das westfälische Familienunternehmen In Family Foods baut bald in Kanada Bioreaktoren für zellbasiertes Fleisch. (Foto: InFamilyFoods) The Cultivated B in der Nähe von Toronto

Die Nährmedien sind noch extrem teuer. Was können Sie besser als andere?

Kühnl: Unseren Forschern ist es gelungen, Wachstumsproteine durch Präzisionsfermentation mithilfe von Bakterien günstig herzustellen. Perspektivisch lassen sich diese auch in Pflanzen züchten. Wir konnten die Kosten für Nährmedien bereits auf ein Tausendstel senken.

„Wir liefern die Infrastruktur für die Fleisch-Disruption“

Was kostet Fleisch aus Ihrem Bioreaktor?

Kühnl: Im Labor können wir aus Zellkulturen ein Kilo Fleisch für drei bis fünf Euro züchten. Aber für eine Massenproduktion fehlen weltweit Kapazitäten. Die ganze Lieferkette für kultiviertes Fleisch muss mitwachsen – wie bei Elektroautos das Angebot an Batterien und Ladestationen. Wir wollen die Infrastruktur für diese Disruption liefern. Davon erhoffen wir uns eine Milliarde Euro Jahresumsatz in zehn Jahren.

The Cultivated B will bald schlüsselfertige Fabriken für kultiviertes Fleisch bauen. Die ersten Bioreaktoren wurden bereits verkauft. (Foto: InFamilyFoods) Bioreaktor

Wann kommt die Bärchenwurst aus dem Bioreaktor?

Reinert: Nicht so bald, aber das Know-how haben wir. Zunächst wären hybride Produkte aus Pflanzenproteinen und zehn Prozent Zellfleisch als Geschmacksträger denkbar.

Angesichts der Disruption in der Fleischbranche – kann Ihr Unternehmen in Familienhand bleiben? Viessmann hat seine Wärmepumpensparte wegen des hohen Investitionsbedarfs verkauft.

Reinert: In Family Foods bleibt ein Familienunternehmen. Mein Sohn Carl ist gerade als Trainee eingestiegen. Unsere traditionelle Wurstsparte The Family Butchers finanziert auch nicht die Veggie-Sparte The Planty Butchers oder The Cultivated B.

Kühnl: Wir haben The Cultivated B mit einem zweistelligen Millionenbetrag für drei Jahre durchfinanziert – nur aus unserem Privatvermögen. In einem Jahr steht die Anschlussfinanzierung an. Bei The Cultivated B sind wir offen für Investoren – gerne ein Family-Office. So bleibt unser Unternehmen enkelfähig.

Herr Kühnl, Herr Reinert, vielen Dank für das Interview.

