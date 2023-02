Das Unternehmergespräch Top-Gastronom Tim Mälzer über Inflation: „Ich verzichte bewusst auf Marge“ – und auf Paprika

Hamburg Selbst TV-Koch Tim Mälzer haben die Beschränkungen der Pandemie hart getroffen. Heute ist seine „Bullerei“ wieder gut gebucht. Das Restaurant liegt in der ehemaligen Viehmarkthalle im Kiez des Hamburger Schanzenviertels. Weil die Deutschen beim Essengehen extrem preissensibel seien, hat der Gastronom Speisekarte und Arbeitsschritte so angepasst, dass er bislang ohne Preiserhöhungen auskommt.

„Ich verzichte bewusst auf Marge“, sagt der „Küchenbulle“. Viele Restaurants aber stünden vor einem Dilemma: Wer Preise anhebe, verliere Gäste und gerate ganz schnell in die Verlustzone. Deshalb fordert Mälzer, die temporäre Mehrwertsteuersenkung auf Speisen zu entfristen. Was er von Robotern in der Küche hält und wem er seine Gastrobetriebe eines Tages übergeben will, erzählt er im Interview mit dem Handelsblatt.

Herr Mälzer, die Menschen wollen nach der Pandemie endlich wieder essen gehen. Aber viele Restaurants schließen wegen Personalmangels früher oder öffnen nur noch vier Tage. Wie schlimm ist die Lage wirklich?

Personal zu finden ist aktuell extrem schwer – nicht nur in der Gastronomie, sondern im gesamten dienstleistenden Gewerbe. In Hamburg ist die Situation so prekär, dass es zwischenzeitlich sogar Kopfgelder auf neue Köche gab.

Neulich wollte ich kurz vor neun Uhr abends essen gehen. Da hieß es knallhart: Die Küche macht zu. Erst habe ich mich geärgert. Aber es ist auch eine notwendige Konsequenz. Sonst hätte der ganze Betrieb ein, zwei Stunden länger aufbleiben müssen. So viel kann ein Gast gar nicht essen und trinken, damit sich das rechnet.

Die Gastronomie hat durch die Pandemie etwa 300.000 Beschäftigte verloren. Warum kommen die nicht zurück?

Der Arbeitsmarkt hat sich enorm verändert, junge Leute haben wesentlich mehr Optionen mit interessanten Inhalten. Im digitalen Bereich etwa können Berufseinsteiger durchaus schnell Karriere machen und dabei gut verdienen. Und die Work-Life-Balance stimmt oft auch. Es gibt aber Berufe, die nicht nine to five machbar und trotzdem toll sind.

Tim Mälzer hat das Restaurant 2009 gegründet. Es befindet sich in der ehemaligen Viehmarkthalle im Hamburger Schanzenviertel. Bullerei

Als Koch ist es schon schwieriger, aufzusteigen oder ein familienfreundliches Arbeitszeitmodell zu finden. In der Gastronomie war schlechtes Arbeitszeit-Management schon immer ein Problem. Erfolg bedeutete oft einen extrem hohen Einsatz – nicht nur vom Gastronomen, sondern auch vom Personal. Darunter hat auch oft das persönliche Umfeld gelitten.

„Gäste müssen ihre Ansprüche herunterschrauben“

Woran liegt das?

Dafür sind die Verbraucher zu einem gewissen Teil mitverantwortlich. Denn die Deutschen sind extrem preissensibel – besonders beim Essengehen. Gäste müssen ihre Ansprüche herunterschrauben, solange sie nicht dafür zahlen wollen. Wenn wir Gastronomen ehrlich und transparent unsere Preise kalkulieren könnten, hätten wir in unserer Branche schon früher vieles besser machen können. Aber hier findet schon länger ein Umdenken statt.

Seit 20 Jahren ist Tim Mälzer (links) in zahlreihen Kochshows im Fernsehen präsent. Oft misst er sich mit Kollegen. (Foto: obs) „The Taste“

Wie halten Sie es in Ihren eigenen Gastrobetrieben wie der „Bullerei“?

Für mich als Arbeitgeber war es in der Vergangenheit okay, wenn meine Mitarbeiter bis zu 50 Stunden die Woche gearbeitet haben. Aber auch wenn das die gängige Praxis war, war es absolut nicht in Ordnung. Jetzt habe ich die Prozesse so organisiert, dass wir viele Überstunden vermeiden können. Das ist komplex und erfordert Detailversessenheit.

„Wir Gastronomen bereichern uns nicht“

Was haben Sie konkret verändert?

Ich habe Speisekarte und Arbeitsschritte angepasst und optimiert. Zeitfresser wie Saucenansätze werden jetzt in meiner externen Produktionsküche vorbereitet. Und in der Bullerei gibt es noch flexiblere Dienstpläne. Mein Bestreben ist, dass wir immer ein, zwei Leute Überhang haben. So müssen wir die Mehrarbeit nicht auf die Schultern anderer verteilen.

Vita Tim Mälzer Der Unternehmer Tim Mälzer, 52, machte seine Kochlehre im Hotel Interconti in Hamburg. Es folgten Stationen in Restaurantküchen in Hongkong und im Ritz in London. Dort arbeitet er Mitte der 90er-Jahre mit dem damals ebenfalls noch unbekannten Koch Jamie Oliver im „Neal Street“. Bei Christian Rach war Mälzer Souschef im Hamburger „Tafelhaus“. 2002 übernahm er dort „Das Weiße Haus“, von dem er sich 2007 wieder trennte. 2009 gründete er die „Bullerei“. Vor 20 Jahren startete Mälzers TV-Karriere mit „Schmeckt nicht gibt’s nicht“. Für seine diversen Kochsendungen wurde er vielfach ausgezeichnet, etwa mit der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis. Derzeit läuft bei Vox die achte Staffel von „Kitchen Impossible“. Die Unternehmen Das Restaurant Bullerei eröffnete Mälzer 2009 im Hamburger Schanzenviertel. Zudem entwickelte er verschiedene Gastrokonzepte wie das „Hausmann’s“ in Frankfurt und Düsseldorf. Inzwischen ist Mälzer aus diesen Beteiligungen und der Gastroberatung Tellerrand Consulting ausgestiegen. Sein Restaurant „Die Gute Botschaft“ in Hamburg hat er geschlossen. Sein Cateringservice Speisenwerft produziert heute auch Speisen für Restaurants vor. Insgesamt beschäftigt Mälzer rund 80 Mitarbeiter.

Wie finanzieren Sie das – mit höheren Preisen?

Die Bullerei hat bisher die Preise nicht angehoben – trotz der hohen Inflation. Ich verzichte bewusst auf Marge. Paprika kostet heute zwei Euro das Stück, früher gab es dafür ein Kilo. Solche Produkte versuche ich deshalb derzeit nicht zu benutzen. Für bestimmte Speisen habe ich die Arbeitsschritte so optimiert, dass sich der Preis halten lässt. Mit Gerichten für zwei Personen sparen wir beispielsweise einen Arbeitsschritt. Manches auf der Speisekarte müsste eigentlich teurer werden. Das möchte ich den Gästen aber noch nicht zumuten.

>> Lesen Sie hier: Gastronomen hadern mit der Mehrweggeschirr-Pflicht

Spüren Sie, dass Gäste beim Essengehen sparen?

Die Bullerei ist richtig gut gebucht – trotz der Preisrange, in der wir uns bewegen. Der Pro-Kopf-Umsatz ist sogar gestiegen. Trotzdem bemerke ich ein höheres Preisbewusstsein bei den Gästen.

Aber gelingt das jedem Gastronomen in Zeiten der Inflation?

Nein, ganz sicher nicht. Ich bin nicht so anmaßend, meine Welt als prominenter Gastronom auf die anderer zu übertragen. Kleine Kneipen und Gasthäuser auf dem Land müssen die Preise anheben. Denn sie haben meist schon ewig am Limit gearbeitet. Das Vertrauen der Stammkundschaft geht aber bei Preiserhöhungen schnell flöten. Wir Gastronomen bereichern uns nicht. Wenn ein Landgasthof zwei Euro mehr fürs Schnitzel nimmt, müsste er eigentlich acht Euro mehr verlangen.

„Ein Gastronom gerät brutal schnell in die Verlustzone“

Jeder dritte Gastronom fürchtet, wegen steigender Kosten in die Verlustzone zu rutschen. Das ergab eine Umfrage des Branchenverbands. Steht es wirklich so schlimm?

Die Faustregel in der Gastronomie lautet: 30 Prozent Wareneinsatz, 30 Prozent Personaleinsatz, 20 Prozent Rahmenkosten wie Pacht und Energie, zehn Prozent versteckte Kosten. So bleiben im Schnitt um die zehn Prozent als Marge übrig. Die Marge ist in Zeiten der Inflation fix weg. Ein Gastronom gerät brutal schnell in die Verlustzone.

Irgendwann reicht der Cashflow nicht, die Gehälter können nicht mehr bezahlt werden. Dann kündigen Mitarbeiter und die Qualität stimmt nicht mehr. Die Gäste bleiben weg. Ein Teufelskreis…

Kommt bald die Pleitewelle, die schon in der Pandemie befürchtet wurde?

Gastronomie birgt eben sehr viele Geschäftsrisiken. Ein Gastronom müsste im Zweifel überlegen, den Laden zu schließen. Nämlich dann, wenn ein Restaurant keine klare Vision hat, der Pachtvertrag nur noch wenige Jahre läuft und die Gefahr besteht, in die Verlustzone zu rutschen.

Mein Restaurant „Die Gute Botschaft“ in Hamburg habe ich auch aus unternehmerischen Gründen geschlossen. Die Verluste aus der Pandemie in Kombination mit Pachtvertrag und einem extrem hohen Geschäftsrisiko hätten sich zu einem Minusgeschäft entwickelt. Da habe ich mir eingestanden: Der weitere Betrieb ergibt keinen Sinn mehr. Inzwischen wird die Location von einem befreundeten Gastronomen erfolgreich betrieben.

Wie hart hat Corona Ihr Geschäft getroffen?

Als Unternehmer möchte ich nie wieder in einer solchen Situation stecken. Die Machtlosigkeit war das hochgradig Frustrierende. Ich habe mich von Läden getrennt und fokussiere mich inzwischen auf einzelne Gastroprojekte wie die Bullerei.

„Warum muss ein Unternehmen immer wachsen?“

Wie viele Beschäftigte haben Sie noch?

Derzeit stehe ich für rund 80 Mitarbeitende in der Verantwortung. Es waren mal knapp 200. Aktuell befinden wir uns in einer Konsolidierungsphase. Auch wenn das vielen wirtschaftlichen Thesen widerspricht: Warum muss ein Unternehmen immer wachsen und mehr verdienen? Es ist doch gut, wie es ist. Meine Risikobereitschaft, die Existenz aufs Spiel zu setzen, hat einen Dämpfer bekommen.

In der erfolgreichen Vox-Serie tritt Tim Mälzer gegen andere Promiköche an. Sie reisen ins Ausland und müssen dort Gerichte nachkochen, ohne das Rezept zu kennen. (Foto: imago images/Stephan Wallocha) Vox-Serie „Kitchen Impossible“

Im ersten Lockdown haben Sie in der Sendung „Markus Lanz“ unter Tränen auf die prekäre Lage der Gastronomie aufmerksam gemacht. Wie bewerten Sie die Coronahilfen heute: Sind Sie der Politik doch dankbar?

Ich bin dankbar, aber die Hilfen kamen viel zu spät. Da hat sich die Politik nicht mit Ruhm bekleckert. Sie hat uns sehr lange schmoren lassen, bis wir endlich „November-“ und „Dezemberhilfen“ bekamen. Die waren top und teilweise sogar zu viel. Ich hätte mir aber eine konstantere Lösung gewünscht. Hätten wir nicht konzeptionell umgestellt, weiß ich nicht, ob wir überlebt hätten.

Was bedeutet das in Ihrem Fall?

Meine Cateringfirma beispielsweise, die Speisenwerft, ist nicht mehr ausschließlich ein Cateringservice. Sie ist jetzt auch eine Produktionsküche, die für die Bullerei, aber auch für andere Gastronomen vorproduziert.

Hilft die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent bis Jahresende?

Ohne die Steuersenkung wären wir durch. Aber sie müsste entfristet werden.

Weitere Unternehmer im Interview:

Was ist schlimmer für die Gastronomie – die Pandemie oder die Inflation?

Ich kenne einige Restaurants, die Corona überlebt haben, aber nun hart an der Grenze sind. Selbst etablierte Gastronomien müssen Insolvenz anmelden.

Wie wird sich die Gastrolandschaft verändern durch die Doppelkrise? Sinkt die Vielfalt gerade in den von Ketten dominierten Innenstädten?

Mir fällt kein kleiner Individualgastronom ein, der in den vergangenen Jahren im Stadtzentrum ein Restaurant eröffnet hätte. Die Gastronomie in der Innenstadt ist nicht tot. Aber sie wird überwiegend nur noch mit Konzeptgastro funktionieren, weil insbesondere die Mietkosten in der Innenstadt explodiert sind.

In der Pandemie baute das Restaurant einen Lieferservice auf. „Die Politik hat die Gastronomie sehr lange schmoren lassen, bis wir endlich November- und Dezemberhilfen bekamen.“ (Foto: imago images/Lars Berg) Restaurant Bullerei

Welche Konzepte haben Zukunft?

Alle Restaurants, die intelligente Produktionsprozesse aufbauen. Auch die Küche wird sich verändern. Für eine Sauce 24 Stunden 80 Kilo Knochen auskochen – den Aufwand werden nur noch vereinzelte Gastrobetriebe betreiben können. Denn er ist viel zu personalintensiv.

„Scheitern erdet“

Inzwischen gibt es erste Roboterküchen und Servierroboter. Eine sinnvolle Entlastung?

Da gibt es ein Pro und Kontra. Warum soll ich eine qualifizierte Kraft damit beschäftigten, kiloweise Spargel zu schälen, wenn das eine Maschine machen kann? Ich möchte mich einer modernen Entwicklung nicht verweigern. Ich habe nichts gegen Sushi-Bänder oder Roboter, die mal ein Getränk bringen.

Doch für einen Bereich wünsche ich mir sehr, dass Roboter keine dominante Rolle übernehmen: das Kochen. Ich suche Persönlichkeit beim Essengehen. Aber die technische Entwicklung ist schon eine brutale. Wir können alle noch gar nicht absehen, wie weit die Entwicklung da noch voranschreitet.

>> Lesen Sie hier: Bei der Restaurantkette Yaya kochen Roboter

Wie sieht es mit Ihrer Zukunft aus? Wollen Sie die Bullerei eines Tages Ihren Kindern übergeben?

Nein, die sollen ihren eigenen Berufsweg gehen. Mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich schon gesprochen: Sie sind die Zukunft meiner Unternehmungen. Unser Team funktioniert extrem gut – auch weil meine Leute neue Kolleginnen und Kollegen selbst einstellen. Die Belegschaft weiß am besten, wer ins Team passt. Da mische ich mich besser nicht ein.

Das Restaurant von Tim Mälzer ist im rustikalen Industriestil eingerichtet und auf Fleischgerichte spezialisiert. Bullerei

Viele fragen sich: Womit verdient Tim Mälzer eigentlich mehr – mit Gastronomie oder mit TV-Aktivitäten?

Vom Stundenlohn her mit dem Fernsehen. Aber ich betrachte mich weiterhin als Gastronom. Das andere ist wie der Fuffi vom Opa zum Geburtstag. Die TV-Serie „Kitchen Impossible“ ist ein Jungbrunnen für mich. Ich muss Gerichte nachkochen ohne Rezept, die ich nur einmal kosten durfte. Da wird mir als erfahrenem Koch jedes Mal vorgeführt, was ich alles nicht kann. Dieses Scheitern erdet.

Herr Mälzer, vielen Dank für das Interview.

Mehr: Bierbrauer ächzen unter hohen Kosten – und wollen Preise weiter erhöhen