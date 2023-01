David Ekelund Schwedischer Outdoor-Unternehmer sorgt für Sonnenstrom in Vietnam

München In David Ekelunds Heimat Schweden geht die Sonne mancherorts im Winter wochenlang gar nicht auf. Hier lassen sich Fabriken kaum das ganze Jahr über mit Solarstrom versorgen. Ganz anders in Vietnam, wo Ekelunds Outdoor-Marke Icebug jährlich Hunderttausende Schuhe fertigen lässt.

Ziel des 51-Jährigen ist es, die Produktionsstätten in Vietnam im großen Stil mit Photovoltaikanlagen auszustatten und so auf den dort vorherrschenden Kohlestrom zu verzichten. „Die Fabriken können damit die Hälfte ihrer Energie selbst erzeugen und senken dabei die Kosten um bis zu 30 Prozent“, sagte Ekelund dem Handelsblatt.

Der Mittelständler hat sich dafür mit einigen großen Bekleidungsmarken wie Arcteryx, Columbia, Lululemon und Gap zusammengeschlossen. Unter der Führung des Clean Energy Investment Accelerator (Ceia) entstand ein Programm, mit dem schon bald Standorte in ganz Vietnam auf die umweltfreundliche Energieproduktion umgerüstet werden sollen. Ceia wird von der amerikanischen und der deutschen Regierung unterstützt.

Bislang wollten viele Fabrikanten in dem südostasiatischen Land keine Solarmodule auf die Dächer montieren: zu teuer die Anlagen, zu kompliziert die Genehmigungen. Um den Produzenten den Umstieg nun so einfach wie möglich zu machen, kümmert sich die Erneuerbare-Energien-Tochter der Münchener Baywa um die Finanzierung, die Genehmigungen, den Bau, den Service und die Wartung. Die Fabrikbesitzer müssen laut Ekelund kein Geld investieren, lediglich einen langfristigen Abnahmevertrag für den Strom unterzeichnen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dabei produziert Icebug auf dem Papier bereits CO2-neutral: Seit Jahren kompensiert die Firma aus der Nähe von Göteborg mehr Emissionen, als sie produziert. Indem Ekelund Klimaschutzprojekte der Vereinten Nationen unterstützt, kann das Unternehmen die klimaschädliche Wirkung der Schuhherstellung in Fernost mehr als ausgleichen. Kohlestrom passt trotzdem nicht in Ekelunds nachhaltige Unternehmensstrategie.

>> Lesen Sie hier: So bereitet sich der Skitouren-Spezialist Ortovox auf schneearme Winter vor

Der Schwede gründete das Label Icebug im Jahr 2001 gemeinsam mit seiner Mutter. Die Schuhe sollen besonders langlebig sein, vor allem aber sollen die Sohlen gut auf Eis und Schnee haften. „Das schließt sich eigentlich aus“, sagt Ekelund. Der Erfolg seiner Firma beruht auf der bestmöglichen Kombination beider Eigenschaften.

Icebug verkauft seine Schuhe inzwischen im ganzen Jahr

Inzwischen verkauft Ekelund nicht mehr nur Schuhe für den Winter, sondern auch für Läufer oder Spaziergänger, die im Sommer auf glitschigem Terrain unterwegs sind. Mit wachsendem Erfolg: Icebug wird im laufenden Geschäftsjahr (per Ende Februar) Ekelund zufolge einen Rekordumsatz von über 30 Millionen Euro erzielen.

Zudem versucht der Unternehmer, die Schuhe so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Das Obermaterial besteht aus recyceltem Polyester, außerdem nutzt das Unternehmen besonders wassersparende Färbe- und Gerbverfahren.

Der Schwede will die eigene Produktion klimafreundlicher machen, indem er den vietnamesischen Betrieben Solarstromanlagen auf die Dächer stellen lässt. (Foto: Icebug) Icebug-Gründer David Ekelund

Icebug selbst beschäftigt nur 50 Angestellte. In den Fabriken in Vietnam, die für das Label produzieren, sind aber 2000 Menschen tätig. Hier entstünden die mit Abstand meisten Emissionen im Lebenszyklus der Schuhe, so Ekelund. Daher sei es so wichtig, dort anzusetzen.

Der Umwelteinfluss der Industrie insgesamt ist gewaltig. Die Modebranche ist der Nachhaltigkeitsberatung Quantis zufolge für acht Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase weltweit verantwortlich. Davon entfallen gut 80 Prozent auf Bekleidung, der Rest auf die Schuhe.

Die Konkurrenz war wenig angetan von dem Plan

Ekelund habe jahrelang versucht, Konkurrenten für seinen Plan zu gewinnen, sagt er. Die Reaktionen seien gemischt gewesen. Auch sei es schwierig gewesen, die Fabrikbesitzer in Vietnam von seinen Solarplänen zu überzeugen. Sein Einfluss auf die Fabriken sei begrenzt, Icebug stehe in keinem der Werke für mehr als ein Fünftel der Aufträge.

Dabei ist der Druck der Marken sehr wichtig. „Üblicherweise haben die Lieferanten immer nur das umgesetzt, was ihnen die Auftraggeber vorgeben“, erklärt Rasmus Nedergaard von der Beratungsgesellschaft Act Renewable. Es komme selten vor, dass Produzenten von sich aus in erneuerbare Energien investierten. Zudem hätten viele Firmen in Fernost Angst, von den lokalen Solarstromanbietern betrogen zu werden. Auch seien die bürokratischen Hürden in vielen Ländern hoch. Daher sei es wichtig, mit vertrauenswürdigen, großen Partnern zusammenzuarbeiten.

Inzwischen macht sich jedoch auch die Konkurrenz von Icebug Gedanken über die Stromerzeugung vor Ort: Der schwäbische Outdoor-Ausrüster Vaude etwa produziert eigenen Angaben zufolge ebenfalls klimaneutral und erreicht das derzeit über Kompensationen. Für Vaude ist die Stromerzeugung bei den Produzenten ein großes Thema: „Eine Energiewende in den Herstellungsländern ist dringend nötig, um Emissionen im großen Stil reduzieren zu können“, so Hilke Patzwall, Nachhaltigkeitsmanagerin bei dem Mittelständler.

>> Lesen Sie dazu: Vaude-Chefin Antje von Dewitz zum Klimaschutz – „Wir agieren radikaler und schneller als die Politik“

Die Botschaft der Marken aus dem Westen ist bei einigen Herstellern inzwischen angekommen, auch weil es sich lohnt, auf erneuerbare Energien umzusteigen: „Wenn wir das clever machen, werden wir profitabler“, sagt KY Lee, Chef des Sportartikelherstellers Hwaseung. Die Koreaner betreiben unter anderem Fabriken in Vietnam. Hwaseung hat versprochen, bis 2030 komplett auf Ökostrom umzusteigen – unter anderem durch Solaranlagen auf den Dächern der zwei Dutzend Werke des Konzerns.

Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr

Drei Fabriken von Icebug sollen nun vom Frühjahr an mit Solardächern ausgestattet werden. Ekelund hofft, dass sich möglichst viele Wettbewerber dem neuen Programm anschließen, vor allem Anbieter, die deutlich größer sind: „Wir brauchen starke Markenpartner, die das Vorhaben mit ihren Produzenten vorantreiben.“ Der Aufwand für Marken sei dabei gering, wirbt Ekelund: Die Konzerne bräuchten dabei kein Geld in die Hand zu nehmen, sondern müssten lediglich Bürgschaften abgeben.

Größere Partner könnten das Programm entscheidend voranbringen: Der Sportkonzern Adidas etwa greift eigenen Angaben zufolge auf mehr als 200 Produktionsstätten von Zulieferern zurück, ein Vielfaches von Icebug. Die Marke mit den drei Streifen ließ 2021 insgesamt 340 Millionen Paar Schuhe fertigen, 1000 Mal so viel wie die Schweden.

Mehr: Mittelständler TQ fordert bei kompakten E-Bike-Antrieben Bosch, Brose und Shimano heraus