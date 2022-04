Dax-Konzern Delivery Hero sorgt mit Milliardenkredit und optimistischem Ausblick für Kurssprung

Düsseldorf Auf Sorgen um seine Finanzkraft hat Delivery Hero jetzt eine Antwort gegeben. Am Montagmorgen verkündete der Dax-Konzern, Fremdfinanzierungen in einer Gesamthöhe von 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen zu haben. „Wir haben eine solide und diversifizierte Kapitalstruktur aufgebaut, die uns finanzielle Flexibilität und reichlich Liquiditätspuffer bietet, um unsere strategischen Prioritäten zu erfüllen.“, sagte Konzernchef Niklas Östberg.

An der Börse wurde das wohlwollend aufgenommen. Die Aktie, die in den vergangenen Monaten einen fast beispiellosen Kursrutsch erlebt hatte, legte zum Handelsstart um zwischenzeitlich mehr als 13 Prozent zu und lag später noch gut zehn Prozent im Plus. Der Kurs durchbrach zeitweilig die Marke von 47 Euro. Damit ist er aber noch weit von seinen Höchstständen von rund 145 Euro im vergangenen Jahr entfernt.

Im Februar war die Aktie um mehr als 30 Prozent eingebrochen, weil die Verluste höher ausgefallen waren als am Markt erwartet. Auch in der Folge war der Kurs weiter abgerutscht. Analysten hatten vor allem Bedenken in Bezug auf die Finanzierung geäußert.

Die Übernahme des spanischen Unternehmens Glovo habe Delivery Hero nahe an die Liquiditätsgrenzen gebracht, urteilte etwa Andrew Porteous von HSBC. Und Clément Genelot von Brian, Garnier & Co. hatte sich besorgt darüber geäußert, dass mehrere Anleihen 2024 auslaufen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Unternehmen betont nun explizit, dass die neuen Kreditlinien auch zur Refinanzierung der demnächst fälligen Wandelanleihen genutzt werden sollen. Die zusätzliche Fremdfinanzierung solle außerdem dazu beitragen, die Finanzierungsquellen des Unternehmens zu diversifizieren.

Ein weiterer Grund für die positive Kursreaktion dürfte sein, dass das Unternehmen nun erstmals auch offiziell einen positiven operativen Gewinn (Ebitda) auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2023 voraussagt. Bisher hatte Delivery Hero sich keine Prognose für das Jahr 2023 zugetraut.

Dieses Jahr erwartet Delivery Hero noch hohe Verluste

Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass das starke Umsatzwachstum in den ersten zwei Monaten 2022 gehalten werden konnte. So stieg der Gesamtumsatz der Segmente um 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die zusätzliche Fremdfinanzierung besteht aus drei Teilen. So soll es eine Kreditlinie geben, die auf 825 Millionen Dollar lautet, und eine über 300 Millionen Euro. Beide laufen über gut fünf Jahre.

Außerdem wird das Unternehmen voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 375 Millionen Euro mit einem Bankenkonsortium abschließen. Dieser Konsortialkredit soll aber nur eine zusätzliche Sicherheit sein, das Unternehmen betonte, dass es nicht davon ausgehe, dass er tatsächlich in Anspruch genommen werde.

>> Lesen Sie hier: Nicht nur Delivery Hero drücken hohe Verbindlichkeiten. Das 273-Milliarden-Euro-Risiko – hohe Schulden werden für Konzerne zum Problem.

Die Vorhersage, wann sich der Lieferdienst erstmals einen Gewinn zutraut, hing offenbar auch noch an der ungeklärten Finanzierungssituation. So betonte Östberg: „Diese Finanzierungstransaktion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Delivery Hero auf dem Weg zu unserem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und uns der Profitabilität auf Konzernebene zu nähern.” In diese Prognose einbezogen ist auch Glovo, das zurzeit auch defizitär ist.

In diesem Jahr dürften jedoch noch hohe Verluste anfallen. So erwartet das Unternehmen eine Ebitda-Marge bezogen auf den Plattformumsatz von minus eins bis minus 1,2 Prozent.

Einziger Dax-Konzern, der noch nie einen Gewinn ausgewiesen hat

Verantwortlich dafür ist der Ausbau des Geschäftszweigs „Integrated Verticals“. Dahinter verbirgt sich hauptsächlich die Schnelllieferung von Lebensmitteln, die in einigen Ländern ausgeweitet wird und für die hohe Investitionen in Lager notwendig sind. Allein dieses Segment soll im laufenden Geschäftsjahr einen operativen Verlust von 525 Millionen Euro beisteuern. Das Kerngeschäft Lieferung von Restaurant-Essen soll nach der Prognose schon im zweiten Halbjahr operativ profitabel werden.

Delivery Hero ist der einzige Konzern im Leitindex Dax, der noch nie in seiner Geschichte einen Gewinn verbuchen konnte. Allein im vierten Quartal 2021 lag der operative Verlust bei 781 Millionen Euro. Die detaillierten Ergebnisse für das abgelaufene Jahr veröffentlicht das Unternehmen am 28.April.

Doch das Unternehmen sieht durchaus Fortschritte. „Unser bewusster Fokus auf Skalierung und Effizienzsteigerung zahlt sich aus, unsere Deckungsbeiträge werden von Quartal zu Quartal besser“, sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin dem Handelsblatt.

Um den Weg in die Gewinnzone zu beschleunigen, hat Delivery Hero den kurzen und teuren Ausflug auf den deutschen Markt schnell wieder beendet. Außerdem will das Unternehmen sein Geschäft in Japan verkaufen und seine Beteiligung an dem südamerikanischen Lieferdienst Rappi abgeben.

Mehr: Das 273-Milliarden-Euro-Risiko: Hohe Schulden werden für Konzerne zum Problem.