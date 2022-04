Dax-Konzern Persil-Hersteller Henkel stellt Geschäfte in Russland ein

Das Unternehmen war wie kein anderer Dax-Konzern in Russland investiert. Der öffentliche Druck wurde nun aber zu groß.

Der Dax-Konzern gibt das Geschäft in Russland auf. (Foto: dpa) Henkel-Stammwerk in Düsseldorf

Düsseldorf Henkel stellt nach langem Zögern seine Geschäfte in Russland ein. „Der Umsetzungsprozess wird nun vorbereitet“, teilte der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am Dienstag mit. Der Persil-Produzent war wie kein anderer Dax-Konzern in Russland investiert. Henkel erzielt dort fünf Prozent seines Konzernumsatzes und beschäftigt in elf Werken 2500 Beschäftigte. Diese sollen vorerst weiterbezahlt werden.

Wie teuer der Ausstieg für Henkel nun wird, wollte der Konzern am Dienstag nicht mitteilen: „Die mit der Entscheidung verbundenen finanziellen Auswirkungen des geplanten Ausstiegs für Henkel können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher quantifiziert werden.“