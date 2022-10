Dax-Konzern Sportartikelkonzern in der Krise: Adidas senkt zum dritten Mal die Prognose für 2022

Dem Dax-Konzern gelingt die Trendwende nicht. Der im dritten Quartal erhoffte Aufschwung fällt wegen anhaltender Probleme in China und der Kaufzurückhaltung in Europa schwächer aus als erhofft.

Die Herzogenauracher rechnen nur noch mit einer halben Milliarde Euro Gewinn. (Foto: Reuters) Logo an einem Adidas-Geschäft

München Der Sportartikelkonzern Adidas hat zum insgesamt dritten Mal den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt. Der Konzern begründete die erneute Korrektur der Prognose am Donnerstag mit anhaltenden Problemen in China und einer gesunkenen Verbrauchernachfrage in westlichen Märkten.

Im dritten Quartal seien die Umsätze um währungsbereinigt vier Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte Adidas mit. Der Konzern hatte ursprünglich mit einer stärkeren Belebung in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten sank in der Zeit zwischen Juli bis September von 479 auf 179 Millionen Euro. Dies lag auch an Belastungen wegen des Rückzugs aus Russland.

Im Gesamtjahr rechnet der Konzern nun nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von rund 500 Millionen Euro.