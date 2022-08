Die Qualität und Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn sei „nicht akzeptabel“, räumt der Konzernchef ein. 2023 sollen die Züge aber immerhin pünktlicher fahren.

Auf den obersten Bahner kommen neue Herausforderungen zu: Die Energiepreise steigen so stark, dass der Staatskonzern im kommenden Jahr wohl doppelt so viel für Bahn-Strom bezahlen muss wie bisher. (Foto: Reuters) Bahn-Chef Richard Lutz

Berlin Nur rund 60 Prozent der Fernzüge sind pünktlich, es fehlt an Wagen, und Toiletten sind defekt – die Deutsche Bahn sorgt seit Wochen für mächtig Frust bei den Kunden. Bahn-Chef Richard Lutz sieht im Gespräch mit dem Handelsblatt auch eigene Versäumnisse und verspricht den Kunden ab dem kommenden Jahr einen verlässlicheren Betrieb.

Doch die stark gestiegenen Energiekosten sorgen für neue Probleme. Ob deswegen die Ticketpreise steigen werden, lässt er offen.

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

Herr Lutz, wann können Bahn-Kunden damit rechnen, wieder pünktlich ihr Ziel zu erreichen?

Die Qualität und Zuverlässigkeit der Bahn ist zurzeit nicht akzeptabel. Das entspricht nicht unseren Ansprüchen und auch nicht den Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden. Deshalb haben wir reagiert und bieten zum Beispiel in der Reisekette zu knappe Umsteigezeiten gar nicht mehr an. So wollen wir solide informieren und Frust vermeiden.

