 Deutsche Bahn: Bahn-Tochter Schenker bringt den Konzern in die Gewinnzone

Nur ein Milliardengewinn der Logistiktochter Schenker bringt die Bahn in die schwarzen Zahlen.

Frankfurt Ein Milliarden-Gewinn der Bahn-Logistik-Tochter Schenker hat den Staatskonzern im ersten Halbjahr wieder in die schwarzen Zahlen geführt. Ein Betriebsgewinn von fast 1,2 Milliarden Euro der internationalen Speditionstochter hob die Bahn insgesamt über die Gewinnschwelle. Das geht nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters aus Konzernunterlagen hervor.

Die Bahn präsentiert ihre Zahlen offiziell erst am Donnerstag. Die Bahn lehnte einen Kommentar ab.

Auch der Fernverkehr mit IC und ICE erholte sich trotz Problemen bei der Pünktlichkeit nach der Coronakrise wieder. Der Konzern machte so unterm Strich gut 420 Millionen Euro Gewinn, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 1,4 Milliarden eingefahren hatte. Er schnitt auch deutlich besser ab als geplant. Der Umsatz legte – vor allem wegen Schenker – ebenfalls kräftig auf fast 28 Milliarden Euro zu.

Schenker mit der Land-, Luft- und Seefracht profitiert von den weltweiten knappen Frachtkapazitäten und kann daher deutlich höhere Preise verlangen. Die Logistiktochter machte so im ersten Halbjahr 2022 allein soviel Gewinn wie im gesamten Jahr 2021 – und auch dies war schon ein Rekordergebnis.

Die Bahn hatte für das Gesamtjahr 2022 die Rückkehr im operativen Geschäft in die Gewinnzone angekündigt. Da das Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) nun aber schon nach sechs Monaten bei über 870 Millionen Euro liegt, dürfte sie die Prognose deutlich anheben.

Schenker-Rekord heizt Verkaufsdebatte an

Das Schenker-Ergebnis wird zudem die Debatte über einen Verkauf des Geschäfts weiter befeuern: Besonders bei Grünen und FDP gilt das internationale Geschäft als Fremdkörper bei der Bahn. Mit einem Verkauf könnte zudem ein Teil des Schuldenbergs von rund 30 Milliarden Euro abgetragen werden.

Auf der anderen Seite zeigt der Gewinn, dass Schenker für den Konzern eine wichtige Stütze ist. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich bislang noch nicht zu Schenkers Zukunft festgelegt.

Das Kerngeschäft in Deutschland wies dagegen einen Verlust von einer halben Milliarde Euro aus, schnitt aber ebenfalls besser ab als von der Bahn selbst vorhergesagt. Positiv war die Erholung des Fernverkehrs, nachdem die Passagiere nach der Coronakrise in großer Zahl zurückgekehrt waren.

Zwar blieb ein Betriebsverlust von rund 200 Millionen Euro. Vor Jahresfrist hatte das Minus aber noch deutlich über einer Milliarde Euro gelegen und damit sogar den Umsatz der Sparte übertroffen.

Der Schienengüterverkehr konnte zwar ebenfalls seinen Umsatz steigern, blieb aber mit einem Betriebsverlust von 300 Millionen Euro weiter in der Krise. Auf ihm ruhen besonders große Hoffnungen, was die Verlagerung von Gütern vom Lkw und was den Klimaschutz angeht.

Jedoch ist das Schienennetz der Bahn an vielen Stellen marode. Die Cargo-Tochter muss Aufträge ablehnen und Militär- und Getreidetransporte in der Ukraine-Krise erschweren das Geschäft zusätzlich. Zum Herbst will die Regierung zudem mehr Kohletransporte, um Anlagen zu versorgen, die wiederum Gas-Kraftwerke ersetzen.

