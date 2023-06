Deutsche Bahn Bundeskartellamt hält DB-Ticketvertrieb für wettbewerbswidrig

Düsseldorf Die Deutsche Bahn verstößt nach Ansicht des Bundeskartellamts gegen deutsches Kartellrecht, weil sie ihre Marktmacht gegenüber konkurrierenden Mobilitätsplattformen wie Omio, Skyscanner oder Swoodoo missbraucht. Diese Entscheidung gab die Bonner Wettbewerbsbehörde am Mittwoch bekannt. Die DB müsse daher bestimmte Verhaltensweisen und Vertragsklauseln ändern.

Im Mittelpunkt der Kritik stehen die Internetportale „Bahn.de“ und der „DB Navigator“, die nach Ansicht des Kartellamts den Wettbewerb einschränken. Rivalisierende Mobilitätsportale blockiere die DB, indem sie ihnen etwa für Zugfahrkarten vertikale Preisvorgaben mache, Rabatte verbiete und Provisionen für den Verkauf der Tickets vorenthalte.

Zudem verweigere die DB den Mobilitätsplattformen den „diskriminierungsfreien Zugang zu allen von der DB kontrollierten Verkehrsdaten in Echtzeit“. Das betreffe Verspätungsdaten sowie Zugausfälle.

Zwar sei die DB durch die seit dem 7. Juni 2023 geltende neue EU-Fahrgastrechteverordnung verpflichtet, Prognosedaten für die Information der Reisenden zu teilen. Nach der Auffassung des Bundeskartellamts reiche das aber nicht aus.

Das Kartellamt will daher erlauben, dass die Mobilitätsplattformen zukünftig ohne vertragliche Beschränkungen seitens der Bahn auch DB-spezifische Begriffe in ihrer Werbung nutzen dürfen. Außerdem sollen Onlinepartner der DB beim Verkauf von Bahn-Tickets eigene Rabattaktionen, Bonuspunkt- oder Cashback-Programme einsetzen.

Die DB müsse darüber hinaus Mobilitätsdienstleistern, die für sie beim Fahrkartenvertrieb die Buchungs- und Zahlungsabwicklung übernehmen, ein „an kartellrechtlichen Mindeststandards orientiertes Leistungsentgelt“ zahlen. Das Gleiche gelte für die Vermittlungsprovision. Die genaue Höhe der Provisionen bleibe hier den Verhandlungen zwischen der DB und ihren Vertragspartnern vorbehalten.

Bahn sorgt sich um den Gebrauch der eigenen Marke

„Wir wollen verhindern, dass die Deutsche Bahn mit ihren eigenen unternehmerischen Interessen ihre Dominanz im Schienenpersonenverkehr auch auf zukunftsweisende Mobilitätsmärkte ausweitet und innovative Mobilitätsanbieter ausgebremst werden“, begründete Kartellamtschef Andreas Mundt den Bescheid, den die Bahn allerdings noch innerhalb eines Monats anfechten kann.

Einen solchen Schritt kündigte das Staatsunternehmen bereits am Mittwoch an. „Das Bundeskartellamt greift in Kernfragen in die unternehmerische Freiheit der DB ein“, hieß es dort zur Begründung.

Der nun erlassene Beschluss verpflichte die DB, Online-Plattformen für den Verkauf von DB-Fahrscheinen zu vergüten, selbst wenn deren Leistungen aufgrund sehr gut ausgebauter eigener DB-Vertriebskanäle keinen Mehrwert für die DB böten, kritisierte der Konzern. Hinter den Online-Plattformen stünden oftmals kapitalkräftige US-Großbanken, weltweit agierende Vermögensverwaltungsgesellschaften und Fonds.

Zudem verpflichte der Beschluss die DB unter anderem, ihre markenrechtlich geschützten Begriffe und Vertriebskanalbezeichnungen wie „DB Navigator“ und „bahn.de“ für das Suchmaschinenmarketing der Online-Plattformen freizugeben.

Bei Internet-Suchbegriffen wie „bahn.de“ würden Reisende künftig unter Umständen auf der Seite konkurrierender Online-Plattform landen. „Der DB werden finanzielle Mehrbelastungen auferlegt, die im schlimmsten Fall zu höheren Ticketpreisen und weniger Investitionen führen“, hieß es aus der Pressestelle.

