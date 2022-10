Deutsche Bahn Gewerkschaft stellt Bahnkunden auf eine harte Tarifrunde ein

Im Februar sollen die Tarifverhandlungen beginnen. Der neue Chef der Eisenbahnergewerkschaft EVG will einen Inflationsausgleich und betont schon mal die hohe Streikbereitschaft.

Die Gewerkschaft EVG will Anfang kommenden Jahres hart über einen neuen Tarifvertrag verhandeln. (Foto: dpa) ICE der Deutschen Bahn

Frankfurt Der frisch gekürte Chef der Eisenbahnergewerkschaft EVG erwartet Anfang kommenden Jahres eine harte Tarifrunde mit der Deutschen Bahn. Er könne den Arbeitgebern nur raten, Lohnerhöhungen in Richtung des Niveaus der Inflation zu zahlen, sagte Martin Burkert am Dienstag in Berlin. „Die Streikbereitschaft wird sehr hoch sein, es kann auch lange dauern.“

Für die Bahnkunden sind das keine guten Aussichten. Im Spätsommer vergangenen Jahres legte die konkurrierende und deutlich kleinere Lokführergewerkschaft GDL in mehreren Streikwellen große Teile des Verkehrs der Deutschen Bahn lahm. Erst nach rund einem Monat gelang die Einigung.

Die EVG hatte damals mit Blick auf die enormen wirtschaftlichen Belastungen durch die Pandemie einem eher moderaten Tarifabschluss zugestimmt. Nun fordert Burkert angesichts der Inflation einen deutlichen Nachschlag. „Alle schauen auf die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst“, sagte der EVG-Chef.