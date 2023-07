 Deutsche Bahn: Macht der ICE 3neo die Bahn endlich wieder pünktlicher?

Weil die neueste ICE-Generation zu langsam ist, bestellt die Bahn jetzt 90 Züge einer überarbeiteten Vorversion. Die ersten Erfahrungen geben Grund zur Hoffnung.

„Wenn die Bahn nicht pünktlich kommt, liegt es nicht an diesem Zug“, verspricht DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson. (Foto: Deutsche Bahn AG) ICE 3neo im Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens

Krefeld Das Versprechen von DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson wiegt schwer. „Wenn die Bahn nicht pünktlich kommt“, kündigte er am Montag den völlig überarbeiteten ICE 3neo an, „liegt es nicht an diesem Zug.“ Der Lieferant Siemens Mobility habe in nur zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit – und damit in der Hälfte der sonst üblichen Zeit – „Visionen in Züge verwandelt“.

Den Erfolg der ersten zehn Zuggarnituren, die das Werk Krefeld seit Dezember 2022 ausgeliefert hat, nimmt der Berliner Staatskonzern nun zum Anlass, die Zahl der Bestellungen auf 90 zu erhöhen – zum Gesamtpreis von drei Milliarden Euro. Allein 30 ICE 3neo sollen bereits Ende 2023 auf Deutschlands Gleisen verkehren, die letzte Auslieferung ist für Oktober 2028 geplant.

