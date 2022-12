Deutsche Bahn Wissing bestätigt Pläne zum Verkauf der Bahn-Tochter Schenker

Die Logistiktochter der Deutschen Bahn müsse sich laut dem Verkehrsminister auf das Kerngeschäft konzentrieren. Auch für Schenker sei es besser, aus dem Konzern herausgelöst zu werden.

Der Staatskonzern habe in Deutschland genug zu tun mit Sanierung und Modernisierung sowie der Digitalisierung. (Foto: dpa) Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing (FDP)

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Deutsche-Bahn-Logistiktochter Schenker verkaufen. „Die Deutsche Bahn muss sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und dieses auf Vordermann bringen“, sagte der FDP-Politiker in einem am Freitag verbreiteten Gespräch mit dem Magazin „Focus“.

Der Staatskonzern habe in Deutschland genug zu tun mit Sanierung und Modernisierung sowie der Digitalisierung. „Für ein international tätiges Unternehmen wie Schenker ist es besser, aus dem Konzern der Bahn herausgelöst zu werden.“

2023 werde ein wichtiges Jahr für die Bahn, ergänzte Wissing. Weitere Nebenstrecken sollten ertüchtigt werden. Ab 2024 sollen diese dann als Ausweichrouten zu acht Haupttrassen fungieren, die dann jeweils rund ein halbes Jahr komplett gesperrt und saniert werden sollen.

Bis Ende des Jahrzehnts werde es zu Problemen kommen. „Ich kann keine schnellen Wunder vollbringen. Aber ich kann dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur nach Jahren der Vernachlässigung wieder auf Vordermann gebracht wird.“

