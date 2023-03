Deutsche Post Verdi-Mitglieder stimmen für unbefristeten Streik

In einer Urabstimmung haben sich die Gewerkschaftsmitglieder klar gegen das Tarifangebot der Post ausgesprochen. Trotzdem wird zunächst weiter verhandelt.

Die Gewerkschaftsmitglieder haben für einen unbefristeten Streik bei der Post gestimmt. (Foto: dpa) Verdi-Proteste bei der Deutschen Post

Düsseldorf Die Verdi-Mitglieder haben für einen unbefristeten Streik bei der Deutschen Post gestimmt. Die Gewerkschaft teilte am Donnerstag mit, dass 85,9 Prozent der Befragten in einer Urabstimmung das Tarifangebot des Konzerns abgelehnt haben. Gleichzeitig sollen die Tarifverhandlungen am Freitag fortgesetzt werden.

Die Deutsche Post hatte zuvor erklärt, sie sei für die Folgen eines Ausstands gerüstet. Der Konzern beschäftige in Deutschland auch Beamte und Nicht-Verdi-Mitglieder, die dabei helfen könnten, die Folgen eines Verdi-Streiks aufzufangen, sagte Brief- und Paket-Chefin Nikola Hagleitner.

Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Dies entspreche einer Mehrbelastung von rund einer Milliarde Euro pro Jahr für den Konzern.

Post-Chef Frank Appel sagte, die Post werde keine Dinge tun, von denen er wisse, dass sie das Brief- und Paktgeschäft in Deutschland nachhaltig in Frage stellten.

