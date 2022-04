Deutsches Einhorn Gorillas sucht schon wieder nach frischem Kapital – Es läuft längst nicht mehr alles rund beim Lieferdienst

Gründer Kagan Sümer will erneut Investoren für den Express-Lieferdienst gewinnen. Er wirbt mit Zukunftschancen – aber die Gegenwart wirkt wenig professionell.

Schon zehn Minuten nach der Bestellung sollen die Mitarbeiter des Express-Lieferdienstes mit den Einkäufen vor der Tür stehen. (Foto: Reuters) Gorillas-Kurier

Düsseldorf, Berlin, Frankfurt Erst im vergangenen September hat der Express-Lieferdienst Gorillas rund 860 Millionen Euro eingesammelt. Nach Informationen aus Finanz- und Branchenkreisen sucht Gründer Kagan Sümer aber schon wieder Investoren für sein Start-up. Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage, dass es sich aktuell in einer Finanzierungsrunde befindet.

In einem Interview hatte Sümer Anfang des Jahres gesagt, dass er sich für die nächste Finanzierungsrunde mindestens 630 Millionen Euro erhofft. Marktteilnehmer gehen jedoch davon aus, dass es voraussichtlich eher 500 Millionen Euro sein werden. In den Kreisen heißt es, dass die Runde schon im Mai abgeschlossen sein könnte. Koordiniert werden soll die neue Finanzierungsrunde von der Investmentbank JP Morgan, berichten die Insider. Zu den Details will Gorillas nicht Stellung nehmen.

