Der Handelskonzern hat sich zum Pionier der Handelsbranche entwickelt – auch dank KI. Von seiner Transformation können andere Familienunternehmen einiges lernen.

Der weltgrößte Einzelhändler hat eine der größten Transformationen der Branche hingelegt. (Foto: Bloomberg) Walmart-Filiale in Kalifornien

New York Viele Menschen haben beim Namen Walmart vor allem riesige, anonyme Supermärkte in der amerikanischen Provinz im Kopf. Aber tatsächlich hat sich der 1962 von der Walton-Familie gegründete Einzelhändler längst zu einem schlagkräftigen Onlinehändler gewandelt.

Der Konzern mit Sitz in Bentonville im Bundesstaat Arkansas ist mit mehr als 10.600 Supermärkten in 20 Ländern nicht nur der größte Einzelhändler der Welt. Walmart hat auch eine der größten Transformationen in seiner Branche hinter sich.

Die Walton-Familie hält zwar immer noch fast die Hälfte der Aktien. Mit Rob Walton und Stewart Walton sitzen zwei von ihnen auch im Verwaltungsrat. Aber sie überlassen die aktive Unternehmensführung Doug McMillon, der den Konzern seit 2014 leitet. Und der 56-Jährige hat Walmart in den vergangenen Jahren drastisch umgekrempelt – ein Umbau, der in seiner Konsequenz für viele andere Familienunternehmen ein Vorbild sein kann.

Erfolgsfaktor eins: Hybrider E-Commerce

