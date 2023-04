 „Die Höhle der Löwen“: So tickt der neue Juror Tillman Schulz

Der 33-jährige Dortmunder Unternehmer und Investor ist neuer Juror in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“. Seine Produkte sind erfolgreich – aber kaum bekannt.

Der Unternehmer in dritter Generation ist neuer Juror in der Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“. Tillman Schulz

Dortmund Die Zeiten, in denen Unternehmer und Investor Tillman Schulz unerkannt durch die Straßen laufen konnte, dürften ab Montag vorbei sein: Da gibt der Dortmunder sein TV-Debüt als Juror und Investor in „Die Höhle der Löwen“. In der bekannten Fernsehshow pitchen Gründerinnen und Gründer um das Geld für ihre Start-ups.

Schulz dürften dabei vor allem neue Lebensmittelfirmen interessieren. Zwar ist das Familienunternehmen MDS Holding, das er mit seinem Cousin Moritz Schulz in dritter Generation leitet, den wenigsten bekannt. Dessen Dips oder Focaccia haben aber sicherlich schon viele gegessen: Jeder Deutsche hat „mindestens ein Produkt von uns schon mal in seiner Küche“ gehabt, sagt der 33-Jährige.

Bei der Vox-Show hat sich der Unternehmer selbst beworben. Dort hatte es bisher vor allem Investor Ralf Dümmel auf Konsumgüter-Start-ups abgesehen, der bei den Fans der Show auch „Mr. Regal“ genannt wird. Schulz will jetzt als Kontrahent „mehr Spannung in die Sendung bringen“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen