Direktvertrieb Thermomix-Absatz bleibt stabil, doch der Gewinn von Vorwerk bricht ein

Lieferengpässe und hohe Materialkosten drücken die Erträge. Vorwerk-Chef Stoffmehl schließt eine Verlustsparte, will aber andere Direktvertriebe zukaufen.

Der Multifunktionskocher von Vorwerk zeigt sich inflationsresistent. (Foto: Vorwerk) Thermomix TM6

Düsseldorf Während Tupperware, der Pionier des Party-Direktvertriebs, in finanzieller Not ist, verkaufte Vorwerk vom Thermomix 2022 wie im Vorjahr 1,5 Millionen Stück. Die Wuppertaler erlösten mit ihrem Multifunktionskocher 1,72 Milliarden Euro – so viel wie noch nie. Der Thermomix wird auf Kochpartys in Privathaushalten von selbstständigen Beraterinnen vertrieben

Das Geschäft sei „durch die enge Kundenbindung inflationsresistent“, sagt Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher der Vorwerk-Gruppe, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Und das, obwohl die Küchenmaschine TM6 sich zur Jahresmitte verteuert hat – um 50 Euro auf 1399 Euro. Der Direktvertrieb sei weniger abhängig von Konjunktur und Kaufkraft, so Stoffmehl.

Auch Martin Fassnacht, Professor für Strategie und Marketing an der WHU, bewertet die stabilen Absatzzahlen beim Thermomix positiv: „Das ist eine erfreuliche Entwicklung für den Direktvertrieb Vorwerk. Der Einzelhandel dagegen hat in Inflationszeiten schwer zu kämpfen.“