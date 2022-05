Direktvertrieb Vorwerk verkauft so viele Thermomix-Geräte wie nie zuvor

Vorwerk steuert auf einen weiteren Umsatzrekord zu. Die Küchenmaschine Thermomix hat lange Wartezeiten – und soll noch in diesem Jahr teurer werden.

350.000 Geräte der limitierten schwarzen Edition wurden weltweit verkauft. Mehr als drei Millionen Kunden nutzen das kostenpflichtige digitale Rezeptabo Cookido. (Foto: Vorwerk) Küchenmaschine Thermomix

Düsseldorf Die digitale Küchenmaschine Thermomix und Staubsauger von Kobold sind weltweit gefragt wie nie. Die Haushaltshelfer bescherten dem traditionsreichen Direktvertrieb aus Wuppertal im zweiten Jahr in Folge ein Rekordgeschäft.

Insgesamt steigerte das Familienunternehmen seinen Umsatz um 6,4 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. 64 Prozent des Geschäfts werden im Ausland gemacht. Hauptumsatzbringer ist der Thermomix. Der digitale Multifunktionskocher legte im 50. Jubiläumsjahr um 7,1 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro Umsatz zu. Weltweit wurden 1,5 Millionen Geräte verkauft. Einzig in China war das Geschäft stark rückläufig. In der Pandemie blieben Chinesen Vorführungen in Kochstudios fern.

Das Geschäft mit dem Staubsauger Kobold ist sogar noch kräftiger gewachsen: Der Umsatz legte um 16,5 Prozent auf 819 Millionen Euro zu. Der Staubsauger hatte in den fünf Jahren zuvor stetig Marktanteile verloren.