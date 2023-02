Discounter Aldi plant 6000 Neueinstellungen in Großbritannien

Aldi will durch neue Standorte in Großbritannien 6000 neue Stellen schaffen. Durch die Inflation war die Nachfrage nach ihren günstigen Produkten gestiegen.

Aldi überholte im vergangenen Jahr die einheimische Supermarktkette Morrisons und ist nun die viertgrößte Supermarktkette Großbritanniens. (Foto: Bloomberg) Aldi-Filiale in Rumford, Großbritannien

London Nach einem starken Weihnachtsgeschäft will die britische Tochter des Discounters Aldi die Belegschaft um mehr als 6000 Mitarbeiter aufstocken. Geplant seien neue Standorte in den englischen Städten Norwich und Newcastle sowie 450 neue Stellen in den elf regionalen Verteilzentren, teilte Aldi am Donnerstag mit.

Grund dafür war die starke Nachfrage nach ihren Billigprodukten in Zeiten hoher Inflation. Aldi überholte im vergangenen Jahr die einheimische Supermarktkette Morrisons und ist nun die viertgrößte Supermarktkette Großbritanniens.

Mehr: Oda weitet Liefergebiet aus