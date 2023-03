Discounter Aldi Süd bekommt neuen Co-Chef

Der bisherige Australienchef wechselt an die Aldi-Spitze und soll den Discounter zusammen mit dem Finanzchef leiten. Doch Tom Daunt soll den Job nur auf Zeit machen.

Der bisherige Chef von Aldi in Australien rückt in die Spitze des Discounters auf. Tom Daunt

Düsseldorf Der Discounter Aldi Süd bekommt einen neuen Co-Chef. Tom Daunt, der bisherige Australienchef des Unternehmens wird zum 1. Mai in das Executive Board der Aldi Süd KG in Salzburg wechseln, das oberste Führungsgremium des Discounters. Er wird dort gemeinsam mit dem Finanzchef Thomas Ziegler das Unternehmen leiten.

Es ist jedoch jetzt schon klar, dass der 51-Jährige seinen Posten in absehbarer Zeit wieder verlassen wird. So teilte das Unternehmen mit, dass Daunt „mindestens drei Jahre“ in das Executive Board berufen wurde. Danach soll er auf seinen bisherigen Posten als Australien-CEO zurückkehren.

Daunt hat auf verschiedenen Auslandsstationen bei Aldi Süd Karriere gemacht. Er kam 1998 im Alter von 25 Jahren zum Unternehmen. 2010 wechselte er in die Leitung der Landesgesellschaft des Discounters in Australien, 2014 wurde er dort CEO. Von dort unterstützte er auch den Marktstart von Aldi in China.