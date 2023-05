Discounter Aldi Süd testet eigenen Lieferdienst für frische Lebensmittel

Rund um die Zentrale in Mülheim an der Ruhr testet der Discounter einen Lieferdienst für frische Lebensmittel.

Düsseldorf Nach langen Vorbereitungen startet Aldi Süd einen ersten Test mit einem Lieferdienst für frische Lebensmittel in Deutschland. Ab Anfang Juni will der Discounter zunächst rund um die Zentrale in Mülheim an der Ruhr mit Elektrofahrzeugen die Waren direkt aus einem Lager ausliefern.

Blaupause für diesen Test ist ein Webshop für frische Lebensmittel in den USA, wie das Handelsblatt bereits im vergangenen Jahr berichtet hatte. Dort arbeitet der Discounter mit Start-ups wie Instacart zusammen. Auf Basis der in den USA getesteten Software des Technologieunternehmens Spryker hat Aldi jetzt eine Plattform entwickelt, mit der das Unternehmen in all seinen internationalen Märkten Onlinehandel betreiben kann.

Der Test in Deutschland soll zunächst „lokal und zeitlich begrenzt“ sein, wie eine Sprecherin erklärte. Und um an dem Test teilnehmen zu können, müssen die Kunden ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Denn zum Start darf nur ein ausgewählter Kreis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Aldi Süd die neue Lieferplattform „Mein Aldi“ nutzen. Die Teilnehmer des Tests können auf der Website oder per App aus einem Sortiment von rund 1300 Produkten ihre gewünschten Waren auswählen. Perspektivisch sei auch ein Test im Bereich „Click & Collect“ geplant, heißt es – also ein Service, bei dem die Kunden die bestellten Waren selbst abholen.

Für das Unternehmen ist die Offensive eine Zäsur. Zum einen, weil der Discounter den Internethandel mit frischen Lebensmitteln in Deutschland bisher gemieden hat, zum anderen, weil das Geschäft als riskant gilt.

Denn mit dem Onlinehandel von frischen Lebensmitteln verdient kein Anbieter in Deutschland bisher Geld. Aldi-Konkurrent Lidl etwa hat dafür bislang nicht einmal Pläne. Anders als Aldi erlöst Lidl aber mit anderen Produkten im E-Commerce mehr als eine Milliarde Euro jährlich.

Aldi Süd betont, „zum aktuellen Zeitpunkt“ sei keine flächendeckende Umsetzung des neuen Dienstes geplant. Das liege unter anderem daran, dass in Zeiten absoluter Preissensibilität Liefergebühren beim Einkauf von Lebensmitteln für viele Menschen eine verständliche Hürde darstellten. Und die Gebühren sind nach Einschätzung des Unternehmens offenbar notwendig, um die Waren zum gleichen Preis wie im Laden anbieten zu können.

Kaufland hat Lieferdienst nach kurzer Zeit wieder eingestellt

Außerdem sei Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland bisher eben kein rentables Geschäftsmodell. „Das liegt nicht zuletzt an den relevanten Faktoren wie Personal-, Rohstoff-, Logistikkosten sowie der durchschnittlichen Größe des Warenkorbs“, erläuterte die Aldi-Sprecherin.

Darüber hinaus liege es in der Natur von Testläufen, dass es nicht jedes Projekt über die Testphase hinaus schaffe. Aldi Süd nennt dafür als Beispiel den Test mit dem Start-up Infarm, bei dem frische Kräuter in den Filialen gezogen wurden. Das hatte Aldi Süd vor drei Jahren erstmals ausprobiert, aber nicht beibehalten.

Aktuell bietet unter den großen Lebensmittelhändlern nur Rewe einen eigenen Lieferdienst für frische Lebensmittel. Edeka ist am niederländischen Start-up Picnic beteiligt, das in Nordrhein-Westfalen ausliefert und gerade in Hamburg gestartet ist.

Die Schwarz-Gruppe mit den Ketten Lidl und Kaufland ist bisher auch nicht über Tests in diesem Bereich hinausgekommen. So hatte Kaufland schon 2017 einen eigenen Lieferdienst in Berlin eingeführt, ihn aber kurz nach dem Start wieder eingestellt. Lidl hatte die Infrastruktur für einen „Click & Collect“-Service in Berlin weitgehend aufgebaut, diesen Versuch aber schon vor dem Start wieder abgebrochen.

Im Ausland haben die deutschen Discounter weniger Hemmungen, mit einem Lieferservice zu experimentieren. Kaufland beispielsweise kooperiert schon mit den unterschiedlichsten Lieferdiensten, etwa in Tschechien mit Kosic, in Polen mit Everli und in Rumänien mit Glovo. Auch Lidl unternimmt in einigen Ländern Testläufe, beispielsweise in den USA.

Aldi testet Lieferdienst schon in den USA und der Schweiz

Und auch Aldi Süd testet in mehreren Auslandsmärkten im E-Commerce. So gibt es in der Schweiz ein Modell, bei dem die Kunden über ein Liefer-Start-up bedient werden. In Großbritannien betreibt der Discounter einen Service, bei dem die Kunden die Waren online zusammenstellen und bezahlen, sie aber im Markt abholen müssen.

Am weitesten ist die Supermarktkette in den USA. Dort läuft der Test offenbar vielversprechend an. Seit Ende vergangenen Jahres gebe es erstmals eine Website der Aldi-Gruppe, auf der man auch einkaufen könne, erklärte Scott Patton, Einkaufsleiter bei Aldi USA.

Das Unternehmen hatte dort zwar bereits einen Onlinedienst angeboten, aber nur über eine Seite des Partners Instacart. Dieses Start-up stellt die Waren in den jeweiligen Geschäften zusammen und liefert sie an die Kunden. Aldi hat in den USA 2200 Läden in 38 Bundesstaaten.

Weitere Details zum aktuellen Testlauf in Deutschland gibt es noch nicht. Unternehmenskreisen zufolge dürften die Entwicklung der Plattform und der Aufbau der Lieferlogistik einen hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Allein für die Weiterentwicklung der Software hatte Aldi rund 50 Stellen ausgeschrieben.

Eine schlechte Nachricht ist der Test von Aldi Süd auf jeden Fall für Liefer-Start-ups wie Gorillas und Flink. Sie kämpfen jetzt schon um jeden Kunden und um den Weg zur Profitabilität. Mit einem Konkurrenten wie Aldi wäre das noch schwieriger.

