Discounter Lidl wehrt sich gegen Einführung einer Mehrwegpflicht für Getränkeflaschen

Düsseldorf Die Schwarz-Gruppe sieht sich bei der nachhaltigen Verwendung von Kunststoff als Pionier. Aus 100 Prozent Altkunststoff sind die Flaschen für die Getränke aller ihrer Eigenmarken für die Töchter Lidl und Kaufland, das kann kein anderer Händler in Deutschland vorweisen. Mehrere Hundert Millionen Euro hat das Unternehmen in dieses System investiert.

„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Kreislaufflasche entwickelt, die nachweislich genauso nachhaltig ist wie Mehrweg, in Teilen sogar besser“, sagt Jörg Aldenkott, CEO der Schwarz-Produktion, im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Das haben wir uns durch eine unabhängige Ökobilanz bestätigen lassen.“

Trotzdem könnte die Politik den Händler bald dazu zwingen, mit Millionenaufwand zusätzlich ein Mehrwegsystem einzuführen. Denn die EU plant eine Verordnung, die jeden Händler verpflichten soll, eine gewisse Mehrwegquote einzuhalten – selbst wenn das bisher verwendete Einwegpfandsystem genauso nachhaltig ist.

So steht im Vorschlag für die neue Verordnung, dass ab dem 1. Januar 2030 jeder Händler zehn Prozent der nicht alkoholischen Erfrischungsgetränke in Mehrwegverpackungen anbieten muss. Ab dem 1. Januar 2040 erhöht sich diese Quote auf 25 Prozent. Einen Grund dafür nennt die Verordnung nicht, ihr Gegenstand ist in erster Linie, nationale Maßnahmen zu harmonisieren.

„Wir sind nicht gegen Mehrweg, aber wir plädieren für einen faktenbasierten offenen Dialog für die ökologisch besten Verpackungslösungen“, fordert Schwarz-Manager Aldenkott. Die Schwarz-Gruppe habe ein Kreislaufsystem mit einer regionalen Belieferungsstruktur entwickelt, in dem das eingesetzte Material zu hundert Prozent wieder zu neuen Flaschen verarbeitet wird. „Warum sollte man ein solches System, das nachweislich Vorteile hat, reglementieren?“, fragt er.

Genau das hat sich Schwarz jetzt vom Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) in Iserlohn testieren lassen. In der vom Ifeu erstellten Ökobilanz heißt es, dass die Mineralwasser-Eigenmarke Saskia von Lidl in der 1,5-Liter-Einwegflasche pro 1000 Liter Füllgut 33 Kilogramm CO2 verursacht.

Zum Vergleich: Bei der Verwendung von einen Liter fassenden PET-Mehrwegflaschen aus dem Poolsystem der Genossenschaften Deutscher Brunnen entstehen pro 1000 Liter rund 41 Kilogramm CO2, bei 0,7-Liter-Glasflaschen liegt der Wert sogar bei 61 Kilogramm. Untersucht wurde jeweils der komplette Prozess von der Produktion der Flasche über die Abfüllung, die Lieferung in den Laden und den Rücktransport bis zum Recycling.

Politisches Ziel ist es seit Jahren, den Verpackungsmüll zu reduzieren. Deswegen enthält das Verpackungsgesetz, eine Umsetzung der europäischen Verpackungsrichtlinie, das Ziel, bei Getränkeverpackungen einen Mehrweganteil von 70 Prozent zu erreichen. Eine Pflicht gibt es jedoch bisher nicht. Nach den jüngsten verfügbaren Daten des Umweltbundesamts liegt der Anteil bei 41,3 Prozent.

Deswegen fordern Umweltschutzverbände die Bundesregierung immer wieder auf, strengere Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen. Hart kritisieren die Verbände dabei insbesondere Aldi und Lidl, deren Mehrwegquote bei null Prozent liegt.

„Der anhaltende Mehrwegboykott von Akteuren wie Aldi oder Lidl ist nicht länger hinnehmbar“, erklärt beispielsweise die sogenannte Mehrweg-Allianz, in der sich unter anderem die Deutsche Umwelthilfe und der Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels zusammengeschlossen haben. Die Allianz fordert deshalb eine zusätzliche Lenkungsabgabe von 20 Cent auf Einwegflaschen.

„Mehrwegverpackungen sind essenziell für die Vermeidung von Verpackungsabfällen“, betont auch das Umweltbundesamt. Sie könnten gegenüber Einwegverpackungen einen wichtigen Beitrag zu Umweltschutz und Ressourcenschonung leisten.

Denn bisher galt Mehrweg als nachhaltiger als ein System mit Einweg-Pfandflaschen. Das hat sich auch nachhaltig im Bewusstsein der Bevölkerung festgesetzt. So ergab eine von der Schwarz-Gruppe in Auftrag gegebene repräsentative Forsa-Umfrage, dass 36 Prozent der Befragten auch dann eine Förderung von Mehrwegflaschen befürworteten, wenn die Einwegflasche eine bessere Ökobilanz hat.

Zahlreiche Studien hatten ergeben, dass Mehrwegverpackungen tendenziell eine bessere Ökobilanz haben. Es kommt dabei aber sehr auf die Ausgestaltung im Einzelfall an, zum Beispiel auf Verpackungsvolumen, Gewicht, Zahl der Umläufe, die Transportdistanz und insbesondere die Höhe des Anteils an Recyclingmaterial.

Die Schwarz-Gruppe hat zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um die CO2-Emissionen durch die Flaschenverpackung zu reduzieren. So sank das Gewicht der 1,5-Liter-Flasche seit 2008 um 35 Prozent. Auch schrumpfte durch eine Reorganisation der Logistik die durchschnittliche Transportentfernung von 300 auf 180 Kilometer.

Von Deckel und Etikett abgesehen bestehen die Flaschen mittlerweile zu 100 Prozent aus Rezyklat und sind auch komplett recycelbar. Dadurch entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. „Wir haben sehr konsequent in Forschung und Entwicklung eines Kreislaufsystems und in Recyclingwerke und Sammelsysteme investiert“, sagt Schwarz-Produktions-CEO Aldenkott.

„Wir beweisen, dass es möglich ist, Getränkeflaschen komplett aus recyceltem Kunststoff herzustellen“, erklärt der Manager. Oftmals werde jedoch aus Kostengründen kein Recyclingmaterial eingesetzt, das in der Regel teurer ist als Neumaterial. „Gerne teilen wir unser Know-how in der Kreislaufwirtschaft auch mit anderen Herstellern, um dabei zu unterstützen, den Recyclinganteil in den Flaschen auf 100 Prozent zu bringen“, versichert er.

Auch Aldi investiert in die Nachhaltigkeit seiner Eigenmarkenprodukte. So setzt der Lidl-Konkurrent bei vielen Getränkeverpackungen schon bis zu 50 Prozent Rezyklat ein. Einige Getränke bietet der Händler bereits in Flaschen mit 100 Prozent Rezyklatanteil an, darunter Mineralwasser und Säfte.

Sollte den Händlern künftig eine Mehrwegpflicht verordnet werden, würde das hohe volkswirtschaftliche Kosten nach sich ziehen. DIW Econ schätzt, dass bei einer allgemeinen Angebots- und Rücknahmepflicht mindestens 1,5 Milliarden Euro Transformationskosten im Jahr der Einführung anfallen. Bei einer verpflichtenden 70-Prozent-Quote würden die Kosten sogar auf 11,2 Milliarden Euro steigen.

So müssten die Händler ihre Logistikzentren ausbauen, die Pfandautomaten umrüsten, Sortier- und Reinigungsanlagen einrichten. Außerdem müssten im 70-Prozent-Szenario mehr als 9000 zusätzliche Lkw produziert werden. Schließlich passen für den Rücktransport in einen Lkw bis zu 400.000 verpresste Einweg-PET-Flaschen – aber nur 15.000 Glas-Mehrwegflaschen.

