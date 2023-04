Frankreich ist einer der wichtigsten Märkte für Aldi Nord – doch das Geschäft läuft nach einer verpatzten Großübernahme schleppend. Mit einem neuen CEO soll eine Wende gelingen.

In den vergangenen Jahren hat Aldi sein Geschäft in Frankreich stark ausgebaut, jedoch blieb der Erfolg aus. (Foto: imago/Sven Simon) Aldi-Filiale Frankreich

Paris Aldi setzt bei seiner Neuerfindung in Frankreich auf die Märchen der Brüder Grimm: Auf einem Werbefoto steht eine Frau mit rotem Hoodie als eine Art modernes Rotkäppchen vor einer Auslage mit frischem Gemüse. In einem TV-Spot findet ein junger Mann angelehnt an Aschenputtel auf einer Party einen Damenschuh. Die Liebe findet er schließlich mit Unterstützung des deutschen Discounters, der bei den Franzosen bislang alles andere als ein frisches und junges Image hat.

„Es war einmal ein Discounter von heute“, so lautet der Titel der Anfang April gestarteten Marketingkampagne. Aldi Nord ist schon seit den 1980er-Jahren in Frankreich präsent. Ende 2020 wagte die Gruppe dann die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte und übernahm mehr als 500 Filialen des französischen Konkurrenten Leader Price. Für Aldi Nord hat Frankreich heute als wichtigster Auslandsmarkt mit aktuell rund 1300 Märkten eine enorme strategische Bedeutung.

