 dm-Chef Christoph Werner: „Man muss permanent alles infrage stellen"

Karlsruhe Der Chef der Drogeriekette dm, Christoph Werner, fordert ein einheitliches Label für Klimaneutralität im Handel. „Ganz klar, das ist wichtig für das Kundenvertrauen“, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt. Das Unternehmen streitet sich zurzeit mit der Deutschen Umwelthilfe vor Gericht, ob es den Begriff „klimaneutral“ verwenden darf.

Greenwashing sei eine Form von Betrug, betont der dm-Chef, das mache sein Unternehmen nicht. „Aber wir müssen uns ständig fragen: Ist es wahrhaftig, was wir tun, auch nach aktuellem Stand der Wissenschaft?“

Deshalb begrüßt Werner eine Initiative der EU, nach der Unternehmen künftig alle Klimaaussagen wissenschaftlich belegen müssen. „Genau da müssen wir hin“, sagt er. „Wir brauchen verlässliche Regeln, sonst funktioniert die Marktwirtschaft nicht.“

Der Politik rät Werner, eine „klare Zukunftsvision“ zu entwickeln. Seit dem Abschluss der Wiedervereinigung habe Deutschland kein vergleichbares Projekt mehr. Die Politik habe „die vergangenen 16 Jahre nicht so genutzt, wie wir sie hätten nutzen müssen“, so Werner. „Die Erhaltung der Erde als Lebensgrundlage für den Menschen müssen wir als Chance für Deutschland begreifen.“ Lösungen dafür zu entwickeln könne zu einem Exportgut der Zukunft werden.

Kurzfristig kämpft auch die Drogeriekette mit der Inflation. Im „mittleren einstelligen Bereich“ seien die Preise bei dm gestiegen. Werner befürchtet, dass diese „nicht wieder auf das alte Niveau zurückgehen werden“.

Herr Werner, die Inflation belastet die Verbraucher. Es wird viel über die Lebensmittelpreise geschimpft. Bei Drogerieartikeln hört man davon aber wenig. Warum?

Auch wir sehen deutlich zweistellige Preissteigerungen bei den Einkaufspreisen. Aber wir tun alles dafür, diese nicht so an die Kunden weiterzugeben.

Die Preise steigen aber sehr wohl. Das Statistische Bundesamt weist beispielsweise für Zahnpasta seit Anfang vergangenen Jahres Steigerungen von rund 30 Prozent aus, bei Toilettenpapier sogar von mehr als 40 Prozent. Das wird bei Ihnen doch nicht anders sein, oder?

Ich kann nur sagen, dass unsere Verkaufspreise deutlich niedriger sind als das, was die Hersteller oft fordern. Bei uns liegen die Preissteigerungen im Schnitt im mittleren einstelligen Bereich.

Und wo sind die Preissteigerungen am höchsten?

Ganz klar bei den Markenartikeln.

Haben Sie da schlecht verhandelt?

Unser Ziel ist es, in den Verhandlungen immer Lösungen zu finden, damit der Kunde sein Markenprodukt weiter bei uns bekommen kann. Wichtig ist es ja, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Bei den Eigenmarken können wir andere Lösungen finden, da erleben wir aber auch weniger ambitionierte Preisaufschläge als bei den Markenartiklern.

Lebensmittelhändler reagieren da gerne mal mit einem Bestellstopp. Nutzen Sie das nicht als Druckmittel?

Wir wollen unser Sortiment zuverlässig anbieten. Nur wenn wir grundsätzlich sehen, dass ein Produkt bei uns keinen Sinn mehr macht, listen wir es aus. Aber wir setzen Bestellstopps in der Regel nicht als Waffe in den Preisverhandlungen ein, damit der Hersteller einknickt.

Sie hatten zuletzt ein Umsatzwachstum von knapp zehn Prozent. Wie stark geht das auf Preiserhöhungen zurück?

In der Tat wächst unser Umsatz stärker als die abgesetzte Menge, aber wir sehen auch ein Absatzwachstum. Allerdings spüren wir jetzt schon, dass die enorme Steigerung bei den Einkaufspreisen, die wir erlebt haben, sich abflacht und sogar wieder leicht rückläufig ist.

Können die Verbraucher schon bald auf sinkende Preise hoffen?

Wir sehen da Zweitrundeneffekte wie beispielsweise die Verhandlungen über höhere Tariflöhne. Das wird bewirken, dass die Preise nicht wieder auf das alte Niveau zurückgehen werden. Es wird aber spannend zu beobachten, in welchen Bereichen die Preise durch den Wettbewerb wieder runtergehen und wo sie eher oben bleiben.

Wie stark wächst Ihr Onlinegeschäft?

Das entwickelt sich gut, das stationäre Geschäft aber auch. Wir sehen das Geschäft als eine Einheit, deswegen weisen wir den E-Commerce nicht separat aus. Gut angenommen wird beispielsweise das Abholgeschäft. Das gibt uns die Möglichkeit, den Kunden weiterhin das Erlebnis des Einkaufens im Geschäft zu bieten. Und die Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen.

„Die Daten sind das Gold des Händlers“

Aber Sie können doch auch über die digitalen Kanäle die Kunden direkt ansprechen.

Natürlich ist uns das wichtig, gerade die Personalisierung, deswegen haben wir ja auch die „Mein dm“-App. Und mit der Künstlichen Intelligenz wird das zunehmend leichter möglich. Aber ich finde, es ist trotzdem ein Unterschied in der Qualität, ob ich von einem Menschen angesprochen werde oder ob mir etwas auf dem Handy angezeigt wird. Unser Versprechen ist: „Hier bin ich Mensch, hier kauf' ich ein.“ Das ist leichter einzulösen, wenn man sich auch als Menschen begegnet.

Wenn jeder künftig dank der digitalen Kanäle alles anbieten kann, wo bleibt dann noch die Leistung des Handels?

In der Sortimentskompetenz. Wir glauben, dass es unsere wesentliche Leistung dem Kunden gegenüber ist, die Dinge zu vereinfachen. Wir beschränken uns bewusst und wählen für ihn gezielt Produkte aus, damit er sich nicht durch Tausende Artikel quälen muss. So wie Zeitungen aus dem unendlichen Informationsangebot die wichtigsten Meldungen auswählen, kuratieren wir auch unser Angebot.

Chinesische Onlinehändler machen den E-Commerce immer mehr zum digitalen Einkaufsbummel, der für die Kunden zur Freizeitbeschäftigung wird. Kann das ein Vorbild sein?

Lernen können wir auf jeden Fall davon. Entscheidend wird aber sein, ob das eine große Bedeutung haben wird in den Kernzielgruppen, die das Rückgrat des Geschäfts sind. Da bin ich eher skeptisch. Die Menschen, die bei uns einkaufen, haben nicht viel Zeit. Das sind beispielsweise junge Mütter. An denen wird permanent gezerrt, die sind froh, wenn wir ihnen durch eine gute Vorauswahl das Leben leichter machen.

Vita Christoph Werner Der Unternehmer Christoph Werner ist das das zweitälteste Kind des dm-Gründers Götz Werner. Nach dem dualen Studium der BWL beim Lebensmittelhändler Tegut machte er Karriere in der Konsumgüterindustrie, erst bei L'Oréal, dann bei Glaxo-Smithkline. 2010 wechselte er ins Familienunternehmen, zunächst als Geschäftsführer für Marketing und Einkauf. Seit 2019 leitet der 40-Jährige dm. Das Unternehmen Im Jahr 1973 eröffnete Götz Werner den ersten dm-Markt in Karlsruhe. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 machte das Drogerieunternehmen mit knapp 4000 Märkten in Europa einen Umsatz von 9,92 Milliarden Euro. Unterstützt wurde Werner bei der Finanzierung der Expansion in den 1970er-Jahren von dem stillen Gesellschafter Günther Lehmann, der dafür 50 Prozent der Anteile bekam. Götz Werner starb 2022 im Alter von 78 Jahren.

Wo hilft denn Technologie schon ganz konkret in der Filiale?

Alle Mitarbeitenden bei uns haben Smartphones mit unseren internen Apps, mit denen wir unsere Prozesse steuern und die Beratungsleistung verbessern können. Beispielsweise darf dem Kunden online Ware erst als verfügbar im Geschäft angezeigt werden, wenn sie bereits ins Regal geräumt wurde. Wenn wir unsere Daten nicht genau pflegen, enttäuschen wir den Kunden.

Rewe testet schon kassenlose Läden, bei denen alles automatisch abgerechnet wird, was die Kunden aus dem Regal nehmen. Wäre das nicht etwas für dm?

Das geht bisher nur bei kleinen Läden, da die Rechenleistung, die man dafür braucht, noch enorm ist. Aber das beobachten wir sehr genau, es könnte für uns relevant werden. Die Frage ist dann noch: Wem gehören die Daten? Die wollen häufig die Dienstleister haben, aber die Daten sind das Gold des Händlers.

„Greenwashing ist eine Form von Betrug“

Ein Gericht hat Ihnen jetzt verboten, den Begriff „klimaneutral“ in der Werbung zu verwenden. Haben Sie nicht ausreichend erklärt, was Sie damit meinen?

Wir stehen immer in der Verantwortung zu erklären, was wir tun. Wir arbeiten immer noch daran, die genauen Emissionen und die Kompensationen quantitativ genau zu erfassen. Da brauchen wir vergleichbare Einheiten, bewertet in Euro.

Kann es überhaupt ein klimaneutrales Produkt geben?

Die Frage ist, was versteht man unter diesem Begriff, es gibt ja keine klaren gesetzlichen Vorgaben bisher. Selbst die EU will ja klimaneutral werden. Wir überlegen jetzt, wie wir das einlösen können. Ich kann mir kein Produkt vorstellen, das komplett klimaneutral produziert werden kann. Vielleicht, wenn man einen Apfel vom Baum pflückt, an dem man ohnehin vorbeikommt. Deswegen wird es zumindest im Übergang auch Kompensation geben müssen.

Wo ist da die Grenze zum Greenwashing?

Greenwashing ist eine Form von Betrug. Da spielt man dem Kunden etwas vor, was nicht da ist. Das machen wir nicht. Aber wir müssen uns ständig fragen: Ist es wahrhaftig, was wir tun, auch nach aktuellem Stand der Wissenschaft? Dann kann es auch mal zu einer Auseinandersetzung mit einer Organisation wie der Deutschen Umwelthilfe kommen, aber das darf uns nicht schrecken. Wichtig ist, dass wir in den Spiegel gucken können.

Die EU will Unternehmen verpflichten, alle Klimaaussagen wissenschaftlich zu belegen. Ist das der richtige Weg?

Ja, ich glaube, genau da müssen wir hin. Wir brauchen verlässliche Regeln, sonst funktioniert die Marktwirtschaft nicht. Bisher sind die Emissionen in den Preisen nicht abgebildet. Das muss sich ändern.

Brauchen wir ein einheitliches Label für Klimaneutralität?

Ganz klar, das ist wichtig für das Kundenvertrauen. Dann muss ich auch als Händler nicht ständig alles erklären.

Wird es angesichts dieser Herausforderungen nicht irgendwann auch für Sie eine Grenze des Wachstums geben?

Beim quantitativen Wachstum gibt es sicherlich Grenzen. Der Fall Schlecker hat ja gezeigt, dass es kein zukunftsfähiges Modell ist, nur immer mehr Filialen zu eröffnen. Aber durch eine steigende Qualität unserer Waren sehen wir weiter Potenzial für Wachstum, nicht zuletzt auch im Umsatz.

Wo liegen denn für dm noch ganz neue Geschäftsfelder?

Denken Sie nur an dekorative Kosmetik oder Hautpflege, da gibt es noch viel Potenzial. Auch das Thema Gesundheit wird angesichts der demografischen Veränderung an Bedeutung gewinnen. Dann brauchen wir nicht 150 neue Läden für ein gesundes Wachstum.

Denken Sie dabei auch an Dienstleistungen?

Da gibt es ein riesiges Potenzial. Wir haben beispielsweise in Österreich und Slowenien auch Kosmetik- und Friseurstudios bei dm. Das hat hier bisher nicht funktioniert, aber es zeigt die Entwicklungsmöglichkeiten.

Gilt das auch für den medizinischen Bereich?

Noch sind die Möglichkeiten durch die gesetzlichen Vorgaben begrenzt. Aber wir sehen ja jetzt schon ein Apothekensterben und eine Überlastung der Facharztpraxen. Wir können da als dm mit unseren gut ausgebildeten Drogisten viel mehr anbieten. Sie haben doch gesehen, wie wir 523 Schnelltestzentren aufgezogen haben während Corona, entwickelt in nur vier Wochen. Um die Zukunft unseres Unternehmens ist mir da nicht bange.

„Dickicht von Gesetzen, durch das keiner mehr durchblickt“

Sind solche neuen Ideen einfacher umzusetzen, wenn man ein Familienunternehmen ist?

Ja. Sich immer wieder neu zu erfinden fällt leichter, wenn Sie keine Investoren als Gesellschafter haben, denen das Unternehmen nur Mittel zum Zweck ist. Dann fragen sich die Gesellschafter nicht, wie sie ihr Portfolio optimieren, indem sie mit Unternehmensteilen handeln, sondern, wie sie das Unternehmen als Ganzes immer besser machen können.

Nicht nur die Unternehmen müssen sich neu erfinden, auch Deutschland ringt um Reformen. Sehen Sie da die Regierung auf dem richtigen Weg?

Ich sehe in der Politik ein redliches Bemühen, aber das ist ein ganz dickes Brett. Auch weil wir die vergangenen 16 Jahre nicht so genutzt haben, wie wir sie hätten nutzen müssen. Wir müssen viele Dinge anders machen in Deutschland. Ich bin beispielsweise für eine Sunset-Klausel, also ein automatisches Verfallsdatum für Gesetze mit der Pflicht zur Wiedervorlage, um systematisch zu entrümpeln.

Also permanente Veränderung als Grundprinzip?

Wie gelingt es denn Unternehmen, dauerhaft erfolgreich zu bleiben? Nur, indem sie Regelungen, die aus der Zeit gefallen sind, abschaffen oder verändern. Man muss permanent alles infrage stellen. Der Gesetzgeber erlässt Gesetze, die häufig auch negative Folgen haben, weil sich die Bedingungen ändern. Dann erlässt er neue Gesetze, um die Symptome zu kurieren. So entsteht ein Dickicht von Gesetzen, durch das keiner mehr durchblickt.

Politiker haben häufig keinen Mut zur Veränderung, weil auch die Bürger Angst vor Veränderung haben. Wie kann man das überwinden?

Durch eine klare Zukunftsvision. Nur wenn wir die haben, bedeutet Veränderung Aufbruch und nicht Zumutung.

Wählen die Menschen deshalb Populisten?

Wenn die Zukunftsvision fehlt, wählen die Menschen lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Seit wir die Wiedervereinigung abgeschlossen haben, hat Deutschland kein vergleichbares Zukunftsprojekt mehr. Selbst das Projekt Europäische Union wird nicht als positiver Aufbruch erlebt, sondern als negative Begrenzung. Wenn wir das nicht ändern, kommen wir nicht voran.

Wie könnte ein Zukunftsbild angesichts der Klimakrise aussehen?

Die Erhaltung der Erde als Lebensgrundlage für den Menschen sollten wir als Chance für Deutschland begreifen. Die deutsche Wirtschaft kann Lösungen entwickeln, wie auch andere Länder künftig damit umgehen können. Das könnte unser Exportgut der Zukunft werden. Es gibt also noch viel zu tun!

