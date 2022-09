Drogeriekette CVS kauft Signify Health für acht Millarden Dollar

Die Drogeriekette CVS erhält mit dem Kauf von Signify Health Zugang zu 10.000 Medizinern. Auch Konzerne wie Amazon hatten offenbar Interesse an einer Übernahme.

Die Drogeriekette baut ihr Geschäft weiter in Richtung medizinische Beratung aus. (Foto: Reuters) CVS

New York Die US-Drogeriekette CVS Health Corp übernimmt das Gesundheitsunternehmen Signify Health für acht Milliarden Dollar. Dies erklärte CVS-Chefin Karen Lynch am Montag. Der insbesondere für seine Apotheken bekannte Konzern erhält damit Zugang zu einem Netzwerk von 10.000 Medizinern, die sich insbesondere um die Bedürfnisse von Patienten zu Hause kümmern. Das Geschäft soll in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden.

Signify soll als Sparte weiter vom bisherigen Chef Kyle Armbrester geleitet werden. Medienberichten zufolge hatten auch andere Konzerne wie Amazon und UnitedHealth Group Interesse an Signify gezeigt.

Mehr: Amazon ist angeblich unter den Bietern für Signify Health

