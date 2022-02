Drogeriemarktkette Geschäftsmann mit sozialer Ader: dm-Gründer Götz Werner ist tot

Der Gründer der Drogeriekette wurde 78 Jahre alt. Götz Werner formte dm bis zu seinem Ausscheiden zum führenden Händler für Drogeriewaren in Europa.

Düsseldorf Der Gründer der Drogeriemarktkette dm, Götz Werner, ist tot. Er starb am Dienstagvormittag im Alter von 78 Jahren, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe mit. Werners Kräfte hätten in den zurückliegenden Monaten kontinuierlich nachgelassen, sein Tätigkeitsradius sei zunehmend eingeschränkt gewesen, heißt es. Werner hinterlässt seine Frau, sieben Kinder und mehrere Enkel.

Deutschlands größte Drogeriekette wird seit September 2019 von seinem Sohn Christoph Werner geführt. Sein Vater und „außergewöhnlicher Lebensbegleiter“ sei friedlich verstorben, erklärte dieser am Dienstag. Er und die Familie seien in tiefer und stiller Trauer.

Werner, der zuletzt in Stuttgart wohnte, schuf aus dem Nichts ein Drogerie-Imperium: Mit der Einführung des Discounterprinzips wurde der dm-Gründer zum Milliardär. Sein Erfolg war jedoch nicht unbedingt vorherzusehen. In seiner Biografie „Womit ich nie gerechnet habe“ beschrieb Werner sich folgendermaßen: „In der Schule sitzengeblieben, nach elf Schuljahren abgegangen. Deutscher Jugendmeister im Rudern, Drogist gelernt, Prokurist geworden. Verstoßener Sohn. Realträumer. Gründer wider Willen.“

Rausschmiss aus dem väterlichen Betrieb

Götz Werner wurde als Sohn eines Drogisten am 5. Februar 1944 in Heidelberg geboren. Er absolvierte eine Lehre in Konstanz und trat nach abgeschlossener Ausbildung zunächst in die „Drogerie Werner“ ein. Im väterlichen Betrieb tat sich Werner allerdings schwer. Sein Vater warf ihn raus, hielt nichts von den „spinnerten“ Ideen des Sohnes.

1969 verließ er seine Heimatstadt Heidelberg und wechselte zur „Drogerie Roth“ in Karlsruhe, wo er seine Ideen aber ebenfalls nicht umsetzen konnte. So entschloss sich Werner 1973 zur Gründung eines eigenen Geschäfts. Es war ein Selbstbedienungsmarkt mit dreifacher Fläche und stark reduziertem Sortiment im Vergleich zu herkömmlichen Drogerien.

Seine Maxime der „permanenten, konstruktiven Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen“, wie es in der Mitteilung heißt, und der daraus erwachsende Wille, das Unternehmen immer wieder zu verändern, prägten die Drogeriekette. Heute gibt es dm-Märkte in 14 europäischen Ländern. Mit einem Umsatz von mehr als zwölf Milliarden Euro und 66.000 Beschäftigten ist das Unternehmen Marktführer in Europa.

Werner setzte bei dm früh auf Allianzen und ein Bio-Angebot – und auf eine moderne Mitarbeiterführung. „Jede Arbeit ist wertvoll“, schrieb er in seiner Biografie, „die einer Hausfrau und Mutter genauso wie die eines Managers.“

Branchenkenner bescheinigten dem Goethe-Fan, all das richtig gemacht zu haben, was sein langjähriger Konkurrent Schlecker falsch machte. Das Lebenswerk imponierte sogar seinem schärfsten Rivalen, dem Drogerieunternehmer Dirk Roßmann, der zu Götz Werners 75. Geburtstag sagte: „Sein Wissen, sein Ideenreichtum und die jahrzehntelange Verbundenheit zu ihm haben mir immer viel bedeutet.“

Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens

2008 verabschiedete sich Werner aus der operativen Verantwortung. Auch danach besuchte er regelmäßig die Filialen, um mit den Mitarbeitern ein Schwätzchen zu halten.

Götz Werner, der 2005 von der Universität Karlsruhe den Professoren-Titel verliehen bekam, gilt als Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Für diese Maxime warb er in vielen Vorträgen und Diskussionsbeiträgen. In ihr sah er einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, gerade in Zeiten zunehmender Globalisierung und Digitalisierung. „Dass er die Vollendung dieser Idee nicht mehr erleben würde, war ihm stets bewusst“, heißt es in der Mitteilung.

Seit Herbst 2018 hatte Werner aus gesundheitlichen Gründen kürzergetreten. Sein größter Wunsch war, „dass meine Ideen als Unternehmer und Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens fortwirken und zu einer lebenswerten Welt beitragen“.

