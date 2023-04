Duft- und Aromahersteller Ermittlungen gegen Symrise wegen Kartellverdachts dauern an

Düsseldorf Die Kartellermittlungen gegen den deutschen Duft- und Aromahersteller Symrise laufen weiter. Der Dax-Konzern und seine drei großen Wettbewerber stehen unter dem Verdacht, ihre Preispolitik koordiniert und kleinere Konkurrenten darin gehindert zu haben, bestimmte Kunden zu beliefern. Anfang März hatten die Behörden Untersuchungen eingeleitet, auch der Symrise-Stammsitz im niedersächsischen Holzminden wurde durchsucht.

„Seit der Durchsuchung unserer Büros gibt es keine neuen Entwicklungen“, sagte Symrise-Chef Hans-Jürgen Bertram am Mittwoch dem Handelsblatt. Die Kartellbehörden hätten Unterlagen gesichtet und nachvollzogen, wie Symrise mit Kunden interagiere. Bertram montierte, dass die Behörden dem Unternehmen auch auf Nachfrage nicht den konkreten Vorwurf mitgeteilt hätten.

Symrise gehört neben den Schweizer Unternehmen Firmenich und Givaudan sowie dem US-Hersteller International Flavors & Fragrances (IFF) zu den vier großen Duft- und Aromaherstellern. Diese Konzerne kontrollieren zusammen über 60 Prozent des weltweit 39 Milliarden Euro großen Marktes. Für Beobachter scheint es deshalb nicht ausgeschlossen, dass es zu Absprachen gekommen sein könnte.

Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hatte die Untersuchungen Anfang März publik gemacht. Man sei gerade in der Ermittlungsphase, heißt es auf Anfrage. Die Ermittler werten die beschlagnahmten Daten aus, Marktteilnehmer werden befragt. Neben der Weko ermitteln auch die EU-Kommission sowie die Kartellbehörden in den USA und Großbritannien. Die Ermittlungen können bis zu zwei Jahren dauern. Bis dahin gelte die Unschuldsvermutung, so die Weko.

„Wir sehen uns von den Vorwürfen nicht betroffen und haben nichts zu verbergen“, hatte Symrise-Chef Bertram nach Bekanntwerden der Ermittlungen bekräftigt. Man werde als Zeuge in dem Verfahren vernommen. Eine Handelsblatt-Anfrage nach dem aktuellen Stand ließen die beiden Schweizer Firmen unbeantwortet. IFF teilte lediglich mit, man kooperiere mit den Behörden, wollte aber keine Details nennen.

Den Firmen drohen Geldbußen von bis zu 15 bis 20 Prozent der betroffenen Umsätze, mit einer Obergrenze von zehn Prozent des Jahresumsatzes der Unternehmen. Oft fallen die Strafen allerdings geringer aus. Symrise erzielte 2022 Erlöse von 4,6 Milliarden Euro.

Symrise steigert Umsätze kräftig

Im laufenden Jahr könnten diese erneut höher ausfallen, weil der Konzern im ersten Quartal ein stärkeres Umsatzplus erzielt hat als von Beobachtern erwartet. Die Erlöse stiegen aus eigener Kraft um 12,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwochmorgen mit. Gewinnzahlen nennt Symrise anlässlich seiner Quartalsergebnisse nicht.

Symrise profitierte von einem starken Umsatzplus von 14,6 Prozent bei Geschmackslösungen für Lebensmittel und Getränke, Heimtiernahrung und gesunder Ernährung. Das klassische Geschäft mit Düften und Parfümerie-Anwendungen wuchs um 4,2 Prozent.

„Symrise hat zum Jahresauftakt nahtlos an die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen können.“ (Foto: Symrise) Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram

Der Konzern erzielt mittlerweile ein Drittel seiner Erlöse außerhalb des traditionellen Sektors – in margenstarken Bereichen wie Tiernahrung, Gesundheit oder pflegender Kosmetik. Deshalb wächst Symrise schneller als die Konkurrenz. „Symrise hat zum Jahresauftakt nahtlos an die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen können“, so Bertram.

Sein Unternehmen steht nicht im Fokus der Öffentlichkeit, obwohl Verbraucher im Schnitt 20- bis 30-mal täglich mit den Produkten von Symrise in Berührung kommen. Diese sorgen dafür, dass Zahnpasta nach Minze oder Eis nach Vanille schmeckt.

Margendruck belastet Aktie

Für das laufende Jahr rechnet Symrise weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent. Der Konzern strebt weiter eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) von 20 Prozent an. Die Profitabilität liegt nur am unteren Ende der mittelfristigen Ambitionen von 20 bis 23 Prozent.

Symrise bekommt die steigenden Ausgaben für Rohstoffe, Logistik und Energie zu spüren. Den Großteil der Kostensteigerungen hat der Konzern nach eigenen Angaben schon weitergegeben. Doch auch das gedämpfte Einkaufsverhalten nach Waren des täglichen Bedarfs wirkt sich auf den Zulieferer aus. Kaum ein Kosmetik- oder Nahrungsmittelhersteller kommt ohne die Symrise-Anwendungen aus.

Der Margendruck belastet die Aktienentwicklung. Das Papier liegt mit knapp 108 Euro nur auf Vorjahresniveau und hat sich im laufenden Jahr mit einem Plus von sechs Prozent schwächer entwickelt als der Dax, der um 13 Prozent anstieg. Die Aktie litt zu Jahresbeginn auch unter einer Abschreibung, die Symrise auf eine Beteiligung vornahm.

Branchenbeobachter erwarten, dass der Druck der Rohstoffkosten im Jahresverlauf nachlassen und die Nachfrage wieder anziehen dürfte. So strebt Symrise 2025 einen Umsatz von 5,5 bis sechs Milliarden Euro an.

Symrise gilt als Wirtschaftswunder der 2010er-Jahre. Seit 2006 wächst der Umsatz im Schnitt jährlich um fast acht Prozent, mit einer Marge von um die 20 Prozent ist der Konzern hochprofitabel. 2021 stieg die Firma in den Leitindex Dax auf.

