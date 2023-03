Duft- und Aromahersteller Gewinn von Symrise sinkt erstmals seit zwölf Jahren

Düsseldorf Die Erfolgsgeschichte des Duft- und Aromaherstellers Symrise bekommt einen kleinen Dämpfer. Nach zwölf Jahren mit steigenden Gewinnen musste Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram am Mittwochmorgen ein geringeres Ergebnis präsentieren. Der nicht bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im abgelaufenen Jahr um zwei Prozent auf 795,4 Millionen Euro.

Wesentlicher Grund dafür war eine Abschreibung in Höhe von 126 Millionen Euro auf die Beteiligung von Swedencare, einem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere. Das musste Symrise Mitte Januar bereits in einer Gewinnwarnung mitteilen. An der schwedischen Biotech-Firma hält der Dax-Konzern fast 30 Prozent. Ohne die Wertberichtigung wäre der Gewinn um 13,3 Prozent gestiegen – auf 921,5 Millionen Euro.

Ob mit oder ohne Wertberichtigung: die Profitabilität von Symrise ist im abgelaufenen Jahr hinter den Erwartungen geblieben. Die Ebitda-Marge liegt durch die Abschreibung bei 17,2 Prozent. Selbst ohne diese hätte die Rendite bei 20 Prozent gelegen – 1,3 Punkte weniger als im Vorjahr. Symrise leidet wie die Wettbewerber unter steigenden Kosten für Material, Energie und Rohstoffe und unter einer gedämpften Nachfrage der Konsumenten.

Denn der Konzern beliefert alle großen Nahrungsmittel- oder Kosmetikhersteller wie Nestlé, Beiersdorf oder L’Oréal mit Duft- und Aromastoffen. Die Erzeugnisse der Firma sorgen dafür, dass Zahnpasta nach Minze oder Eis nach Vanille schmeckt. Verbraucher kommen im Schnitt 20- bis 30-mal pro Tag mit Produkten von Symrise in Berührung.

Durchsuchungen bei Symrise

Symrise muss sich gerade allerdings mit einer Kartelluntersuchung auseinandersetzen. Symrise bestätigte dem Handelsblatt, dass es am Dienstag Durchsuchungen gegeben habe. Man kooperiere mit den Behörden. Die EU-Kartellbehörde geht Hinweisen nach, dass es bei der Lieferung von Duft- und Aromastoffen zu Absprachen gekommen ist, die gegen die Kartellvorschriften verstoßen.

Neben dem Konzern aus dem niedersächsischen Holzminden sind die beiden Schweizer Unternehmen Firmenich und Givaudan sowie der US-Konzern International Flavors & Fragrances betroffen. Diese vier großen Duft- und Aromahersteller bilden ein Oligopol und kontrollieren zusammen über 60 Prozent des weltweit 39 Milliarden Euro großen Marktes.

Wirtschafswunder der 2010er-Jahre

Symrise gilt als Wirtschaftswunder der 2010er-Jahre: Seit 2006 wächst der Umsatz im Schnitt jährlich um fast acht Prozent. Selbst während der Pandemie war der Konzern mit einer Marge von um die 20 Prozent hochprofitabel. Im Herbst 2021 stieg die Firma schließlich in den Leitindex Dax auf.

„Wir sind trotz Inflation und Volatilität in unseren Kernmärkten weiter profitabel gewachsen.“ (Foto: Symrise) Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram

Architekt des Erfolgs ist Bertram. Der Sohn eines Landwirts hat sich nach seinem Chemiestudium an die Konzernspitze hochgearbeitet. Seit August 2019 ist er Vorstandschef von Symrise. „2022 war erneut ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für Symrise. Wir sind trotz Inflation und Volatilität in unseren Kernmärkten weiter profitabel gewachsen“, sagte er am Mittwoch. Symrise konnte seinen Umsatz aus eigener Kraft um 11,4 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro steigern.

Branchenexperten werten die Bilanz skeptischer. „Die Zahlen sind sicher ein temporärer Rückschlag nach erfolgreichen Jahren“, sagte Analyst Andreas von Arx von der Baader Bank dem Handelsblatt. Die Abschreibung sei „natürlich schon am Kratzer am Image des CEOs“, so der Experte.

Tatsächlich hat Bertram in der Vergangenheit bei zahlreichen Zukäufen ein glückliches Händchen beweisen und die Firmen gewinnbringend in Symrise integriert. Der mit 1,3 Milliarden Euro gewagteste und erfolgreichste Zukauf war 2014 jener von Diana, einem führenden französischen Hersteller von Aromen vor allem für die Tiernahrungsindustrie. Symrise beliefert Firmen wie Mars, die auch große Tierfutterproduzenten sind.

Das Aromageschäft mit Tiernahrung ist margenstark und wächst jedes Jahr um zehn Prozent, weil viele Konsumenten nicht an ihren Vierbeinern sparen. 2025 will Bertram in diesem Bereich 1,5 Milliarden Euro umsetzen, aktuell sind es 600 Millionen Euro.

Aktie steht unter Druck

Durch die Abschreibung von Swedencare steht auch die Aktie unter Druck, sie verlor nach der Gewinnwarnung sechs Prozent und hat sich bis heute nicht davon erholen können. Ohnehin ist der Wert der Symrise-Papiere rückläufig. Ende 2021 notierte die Aktie noch bei gut 130 Euro, aktuell liegt der Kurs noch bei gut 95 Euro. Die Gewinnwarnung habe das Vertrauen der Investoren gedrückt, nennt Baader-Bank-Analyst von Arx einen Grund für den schwächelnden Kurst.

Dennoch hält Bertram an seinen Mittelfristzielen fest, bekräftigte der Manager am Mittwochmorgen. Der Konzern will seinen Umsatz jährlich um fünf bis sieben Prozent steigern und damit stärker wachsen als der Markt. Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2025 strebt Symrise einen Umsatz von 5,5 bis sechs Milliarden Euro an und Ebitda-Marge im Bereich von 20 bis 23 Prozent. In diesem Jahr plant Symrise seine Dividende zum 13. Mal in Folge zu erhöhen.

Analyst von Arx hält die Ziele von Symrise für realistisch und erreichbar. Die Abschreibung sei ein Einmal-Effekt, Symrise werde es gelingen, Preiserhöhungen durchzusetzen. Symrise erzielt mittlerweile ein Drittel seines Umsatzes und damit mehr als Konkurrenz außerhalb des traditionellen Geschmack- und Duftsektors – und zwar in margenstarken Bereichen wie Tiernahrung, Gesundheit oder pflegende Kosmetik. Dadurch kann Symrise schneller wachsen als die Wettbewerber.

