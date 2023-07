 Duftstoffbranche: Dufthersteller Symrise wehrt sich vor Gericht gegen Kartellvorwürfe

Düsseldorf Der Duft- und Aromahersteller Symrise wehrt sich gerichtlich gegen die laufenden Kartellermittlungen. Der Dax-Konzern hat beim zweithöchsten europäischen Gericht in Luxemburg beantragt, die Entscheidung über die Hausdurchsuchungen für nichtig zu erklären. „Wir gehen mittlerweile fest davon aus, dass Symrise nicht das Hauptziel der eingeleiteten Untersuchungen sein kann“, sagte ein Symrise-Sprecher am Montag.

Symrise und seine drei großen Wettbewerber stehen unter dem Verdacht, ihre Preispolitik koordiniert und kleinere Konkurrenten darin gehindert zu haben, bestimmte Kunden zu beliefern. Anfang März hatten die Behörden Untersuchungen eingeleitet, auch der Symrise-Stammsitz im niedersächsischen Holzminden wurde durchsucht.

Symrise gehört neben den Schweizer Unternehmen Firmenich und Givaudan sowie dem US-Hersteller International Flavors & Fragrances (IFF) zu den vier großen Duft- und Aromaherstellern. Diese Konzerne kontrollieren zusammen über 60 Prozent des weltweit rund 39 Milliarden Euro großen Marktes. Symrise ist mit einem Marktanteil von zwölf Prozent die Nummer drei der Branche.

Verbraucher kommen 20- bis 30-mal pro Tag mit den Produkten der Hersteller in Berührung. Diese beliefern alle großen Nahrungsmittel- oder Kosmetikhersteller wie Nestlé oder Henkel. Duft- und Aromastoffe sorgen etwa dafür, dass Zahnpasta nach Minze oder Eis nach Vanille schmeckt, oder werden in Cremes und Waschmitteln eingesetzt.

Symrise hält die Kartelluntersuchungen für rechtswidrig. Man habe daher Mitte Mai beim Gericht der Europäischen Union (EuG) Rechtsmittel eingelegt, sagte ein Symrise-Sprecher am Montag. So habe die EU-Kommission nicht ausreichend dargelegt, über welche Informationen sie verfüge und weshalb Symrise in kartellrechtswidrige Vorgänge verwickelt sein könnte.

Ermittlungen in der Schweiz, der EU, Großbritannien und den USA

Auch der Gegenstand und der Zweck der Durchsuchung seien nicht genau beschrieben, moniert der Konzern. Die EU-Kommission habe Mitte Juni verschiedene Dokumente in Gegenwart von Symrise-Anwälten durchsucht „und nur eine marginale Anzahl von Dokumenten behalten“, erklärte der Sprecher. Alle übrigen gesichteten elektronischen Dokumente seien wieder gelöscht worden.

Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hatte die Untersuchungen Anfang März publik gemacht. Neben der Weko ermitteln auch die EU-Kommission sowie die Kartellbehörden in den USA und Großbritannien. Die Ermittlungen können bis zu zwei Jahre dauern. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

Symrise hatte sich wiederholt gegen die Anschuldigungen gewehrt. Nach Bekanntwerden der Ermittlungen hatte Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram gesagt: „Wir sehen uns von den Vorwürfen nicht betroffen und haben nichts zu verbergen.“ Man werde als Zeuge in dem Verfahren vernommen. Im April kritisierte Bertram dann, dass die Behörden dem Unternehmen auch auf Nachfrage nicht den konkreten Vorwurf mitgeteilt hätten.

Symrise gilt als Wirtschaftswunder der 2010er-Jahre. Seit 2006 wächst der Umsatz im Schnitt jährlich um fast acht Prozent, mit einer Marge von um die 20 Prozent ist der Konzern hochprofitabel. 2021 stieg die Firma in den Leitindex Dax auf.

