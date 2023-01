Noch ist es strafbar, verzehrbare Lebensmittel wieder aus dem Abfall zu holen. Die Politik will das ändern, doch der Handel hält davon wenig und sieht bessere Alternativen.

Die Bundesregierung will den Forderungen folgen und das sogenannte Containern legalisieren. (Foto: dpa) Demonstration der Organisation „Wir haben es satt!“

Düsseldorf Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sehen es als wichtigen Baustein im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung: In einem gemeinsamen Schreiben an die Justizminister der Länder regten sie an, das sogenannte Containern zu legalisieren. Es sei „absurd“, sagte Özdemir, dass Menschen dafür bestraft werden können, wenn sie noch brauchbare Lebensmittel aus Abfallcontainern mitnehmen.

Wer heimlich Lebensmittel aus den Mülleimern von Händlern nimmt, kann dafür verurteilt werden. Sogar das Bundesverfassungsgericht bestätigte im Fall von zwei Studentinnen aus München, dass die Mitnahme weggeworfener Lebensmittel illegal ist.

Die deutschen Einzelhändler wollen, dass das auch so bleibt. In einer Umfrage des Handelsblatts sprach sich keiner der großen Lebensmittelhändler für die Legalisierung des Containerns aus, nicht einmal Bio-Händler wie Alnatura und Denree. Sie haben Einwände gegen die Gesetzesänderung – und schlagen Alternativen vor.

Dumpster Diving: Aldi Nord will Containern nicht tolerieren

