 E-Bike-Branche: Leasing-Boom bewahrt Fahrradhändler vor Verkaufseinbruch

Düsseldorf Zur Zweiradmesse „Eurobike“ meldete der deutsche Fachhandelsverband Ende Juni kaum noch gekannte Absatzprobleme. Nach zwei Jahren mit „teilweise extremen Umsatzzuwächsen trotz schwieriger Warenversorgung“ beobachte man seit März „Umsatzrückgänge bis in den mittleren zweistelligen Bereich“.

Zudem kratze die „schlagartig einsetzende Warenversorgung“ an der Liquidität vieler Händler. Die meisten von ihnen hatten in Erwartung weiterer Lieferengpässe übermäßig geordert. Jetzt stapeln sich die Fahrräder im Lager.

Vom Sattel steigen muss die Zweiradbranche wohl dennoch nicht, hat die Unternehmensberatung EY Partheon vergangenen Monat ermittelt. Auch 2023 werde es im europäischen Fahrradmarkt weiter nach oben gehen – und zwar um 1,7 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro Umsatz. Bis 2028, erwarten die EY-Experten Stefan Mohr und Johannes Zuberer, sei durchschnittlich pro Jahr sogar ein Plus von 4,6 Prozent drin.

Den optimistischen Ausblick befeuert der Aufstieg einer Verkaufshilfe, die vor Corona eher Insidern geläufig war: „Das Firmenleasing teurer E-Bikes ist in den vergangenen fünf Jahren förmlich explodiert“, kommentiert EY-Berater Zuberer. Einen zusätzlichen Schub erfahre der zunächst von kleinen Start-ups geschaffene Finanzierungssektor auch dadurch, dass seine Wachstumsdynamik seit Kurzem Private-Equity-Firmen und andere große Geldgeber anlockt.

Für den Fahrradhandel ist dies ein Segen. Die durchschnittliche Kaufsumme für E-Bikes liegt bei 2800 Euro, die erst einmal der Leasing-Anbieter übernimmt. Endkunden müssen dann monatlich gerade einmal rund 40 Euro zahlen. „Händlern erschließt das eine Zielgruppe, die sich aufgrund ihres geringeren Einkommens früher ein solches Rad nicht leisten konnten“, beobachtet Zuberer.

Gutes Geschäft für E-Bike-Händler, Leasing-Firmen – und Geschäftskunden

Womöglich noch bemerkenswerter: Der Durchschnittspreis der geleasten E-Bikes, fand EY Parthenon heraus, ist inzwischen nahezu unabhängig von der Einkommensklasse der Käufer.

Für Zweiradanbieter sind E-Bikes ein lohnendes Geschäft. Zwar standen sie zahlenmäßig im vergangenen Jahr europaweit gerade einmal für 23 Prozent der Fahrradverkäufe, wegen ihrer hohen Preise sorgten sie aber für 62 Prozent des Umsatzes. In Deutschland, wo fast schon jedes zweite neu verkaufte Bike einen Elektromotor besitzt, könnten sie laut EY Parthenon 2023 sogar einen Erlösanteil von 80 Prozent erreichen.

Beschäftigten, deren Arbeitgeber Rahmenverträge mit einem Leasinganbieter schließen, bringt nun das Firmenleasing im Bedarfsfall erhebliche finanzielle Vorteile. Denn entrichtet werden die Zahlungen unmittelbar von den Arbeitsstätten, die sie den Angestellten vom Bruttogehalt abziehen.

Zu versteuern ist der geldwerte Vorteil von den Nutzern anschließend ähnlich wie beim Firmenwagen – mit einem lukrativen Unterschied: Muss das überlassene Auto monatlich mit einem Prozent des Bruttolistenpreises versteuert werden, berechnen Finanzämter für E-Bikes lediglich einen Steuersatz von 0,25 Prozent.

Mindestens bis 2030 hat die Bundesregierung diese Sonderbehandlung garantiert. Die Leasingverträge laufen typischerweise über drei Jahre, nach denen der Nutzer sein Bike meist für rund 30 Prozent des Neuwerts übernehmen kann.

Komplizierter ist das Geschäftsmodell, das hinter all dem steckt. Zwar suchen sich die Mitarbeiter das gewünschte E-Bike bei einem der meist mehr als 5000 Vertragshändler des Leasinganbieters aus, erworben wird das Elektro-Zweirad anschließend jedoch von der Leasinggesellschaft. Sie stellt dem Arbeitgeber einen monatlichen Betrag in Rechnung, während sie sich selbst über Anleihen, Bankkredite oder – wie etwa beim Anbieter Company-Bike – über Lieferantenkredite finanziert.

Die Leasingfirmen, die sich in den Unternehmen oft auch um das Fuhrpark-Management kümmern, verdienen nicht nur am späteren Weiterverkauf der Räder. Auch von den Händlern erhalten sie meist eine als Preisnachlass getarnte Provision, die bei Anbietern wie Jobrad von vier bis sechs Prozent reicht.

Die Börse ist kein gutes Pflaster für Fahrradanbieter

Der Verdienst der üblicherweise jungen Start-ups ist beträchtlich. So meldete der Anbieter BLS Bikeleasing-Service mit seinen 81 Beschäftigten für 2021 einen Nettogewinn von 16,8 Millionen Euro, Wettbewerber Business-Bike schaffte es sogar auf 19 Millionen, dem Marktführer Jobrad aus Freiburg blieben unter dem Strich 25 Millionen Euro.

Als entsprechend verlockend erweist sich die Branche inzwischen für Finanzinvestoren. Vor zwei Monaten erst ging die Green Mobility Holding (GMH) an den Finanzinvestor Rivean, und zwar zu einer Bewertung von 250 Millionen Euro. Zuvor schon waren Fonds der DPE Deutsche Private Equity bei dem Münchener Unternehmen eingestiegen, zu dem die Leasinganbieter mein-dienstrad.de und Company Bike gehören. Auf deren Kundenliste stehen Großunternehmen wie Daimler Truck oder die Johanniter.

Schon vor zwei Jahren hatte die Brockhaus Technologie AG ihre Einnahmen aus dem Börsengang genutzt, um sich die Mehrheit bei BLS Businessleasing zu sichern. Die dadurch mit 300 Millionen Euro bewertete Finanzfirma ist seither indirekt am Geregelten Markt notiert.

Auch der milliardenschwere Mischkonzern Pom verstärkte sich im Leasinggeschäft rund ums E-Bike. Die Niederländer, denen Fahrradmarken wie Gazelle, Cannondale oder Kalkhoff unterstehen, erwarben für eine ungenannte Summe den 2014 gegründeten Anbieter Businessbike aus Neustadt a.d. Aisch.

Der erwartete Boost durchs Leasing lässt die Investitionen in Europas Zweiradindustrie weiter fließen. So übernahm der belgische Adidas-Investor GBL 2021 den Koblenzer Sportrad-Hersteller Canyon für 800 Millionen Euro – und stach dabei die Bieterrivalen Carlyle und KKR aus. Im Juli 2021 schickte der Finanzinvestor Finatem den Getriebeteilehersteller Hgears an die Börse, der einen erheblichen Umsatzanteil in der Fahrradindustrie erzielt. Zwei Wochen zuvor schon startete Finanzinvestor Riverside den IPO des Dresdener Fahrrad-Onlinehändlers Bike24.

Die Börse erweist sich seitdem für Zweiradanbieter in erheblichem Ausmaß als schlechtes Pflaster. Hgears wie Bike verloren dort innerhalb von zwei Jahren vier Fünftel an Wert. Der börsennotierte Investor Brockhaus hielt sich dagegen seit dem Einstieg ins E-Bike-Leasinggeschäft stabil.

Erstpublikation: 07.07.2023, 16:39 Uhr.