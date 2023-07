E-Commerce About You überrascht mit schwarzen Zahlen

Berlin Der Hamburger Online-Modehändler About You hat die Krise offenbar hinter sich gelassen. „Wir haben die Talsohle inzwischen durchschritten und die Erholung steht nun an“, sagte Firmenchef Tarek Müller dem Handelsblatt.

Im abgelaufenen Quartal von März bis Mai gelang dem Unternehmen überraschend der Sprung über die Gewinnschwelle, wie der Zalando-Konkurrent am Mittwoch mitteilte. Das war letztmals auf dem Höhepunkt des Coronabooms Ende 2020 bis Anfang 2021 der Fall.

Müller will nun nicht mehr zu der Zeit zurückkehren, in der die roten Zahlen das Geschäft dominierten. „Wir werden nicht nur dieses Jahr profitabel sein, sondern auch in den nächsten Jahren“, kündigte der 34-Jährige an. Trotzdem soll auch der Umsatz wieder schneller anziehen: „Wir sind uns sicher, dass wir ab nächstes Jahr wieder zu klar zweistelligen Wachstumszahlen zurückkehren.“

Diese Zuversicht kam am Aktienmarkt ausgesprochen gut an. Das lange Zeit stark gebeutelte About-You-Papier sprang am Mittwoch zwischenzeitlich um mehr als 30 Prozent in die Höhe, war damit allerdings immer noch nur rund ein Viertel des Ausgabepreises vom Börsengang vor ziemlich genau zwei Jahren wert.

Der Optimismus von About You färbte auf die gesamte Branche ab. Auch der größere Konkurrent Zalando profitierte davon. Die Aktie zog im Sog um fast zehn Prozent an. Der Berliner Dax-Konzern gibt am 4. August einen Einblick in sein abgelaufenes Quartal. Auch die Papiere der britischen Wettbewerber Asos und Boohoo lagen deutlich im Plus.

Gute Nachrichten waren in der Branche zuletzt rar. Die hohe Inflation und das schlechte Konsumklima sorgten zum einen dafür, dass Menschen seltener Kleidung einkauften. Zum anderen zog es viele nach der Pandemie wieder in den Einzelhandel, das Onlineshoppen verlor einen Teil seines Reizes.

Das bekamen Zalando wie auch About You zu spüren. Beide ergriffen Maßnahmen, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Bei Zalando war es ein groß angelegtes Programm zum Stellenabbau. About You wiederum zog einen Schlussstrich unter seine geografische Ausdehnung. Lange Zeit expandierte das aus dem Hamburger Otto-Konzern stammende Unternehmen in schnellem Rhythmus in neue Länder, was nun ein Ende hat.

Einsparungen zahlen sich aus

„Denn das kostet viel Geld, insbesondere in großen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien. Wenn diese Einmal-Kampagnen wegfallen, spart man deutlich“, sagt Müller zu der neuen Unternehmensstrategie. Die Marketingkosten haben sich im abgelaufenen Quartal halbiert.

Neben den fehlenden Ausgaben für Neustarts in anderen europäischen Ländern setzte Müller auch den Rotstift bei Dienstleistern, Freiberuflern und Agenturen an. Zudem stellte er weniger neue Mitarbeiter ein.

Das sorgte dafür, dass About You im abgelaufenen Quartal einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 4,2 Millionen Euro erzielte nach einem negativen Ergebnis von fast 29 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das lag über den Erwartungen der Analysten.

Zu dieser Entwicklung trug auch die Profitabilität der Scayle-Plattform bei. About You verkauft nicht nur Mode, sondern auch Technologie. Die Hamburger vertreiben ihre Shop-Software als Lizenzprodukt und haben dafür Kunden wie Deichmann, Fielmann und S.Oliver gewonnen.

Per Direktnachricht zu den Stars

Im Vergleich zu Zalando setzt About You verstärkt auf die jüngere Generation. Um diese anzusprechen, kooperiert das Unternehmen mit Prominenten. Daran hält Müller trotz der jüngsten Einsparungen auch fest: „Wir investieren weiter in unsere Marke und das Sortiment.“ Zuletzt habe es wieder große Kollaborationen mit internationalen Stars wie Millie Bobby Brown, Katy Perry und Emma Roberts gegeben.

Der Firmenchef ist sich sicher, dass diese Namen und deren Kollektionen das Wachstum auch in den kommenden Jahren anschieben werden. „Diese Art der Werbung ist sehr nachhaltig, vielleicht vergleichbar mit Exklusivserien von Streamingdiensten wie Netflix“, sagte Müller. Wer die Kleidung der Stars tragen wolle, müsse zu About You kommen.

Der About-You-Chef hat vor allem bei den Ausgaben gekürzt (Foto: Johannes Arlt für Handelsblatt) Tarek Müller

Inzwischen müsse sich About You auch nicht mehr um Prominente bemühen. Viele meldeten sich von alleine, um auch mal als Designer tätig sein zu können, erklärte Müller. Und tun sie es nicht, werde man selbst aktiv: „In Deutschland schreiben wir ihnen auch selbst mal eine Nachricht auf Instagram.“ Zuletzt punktete auch Hugo Boss mit solchen Kollektionen und bekannten Gesichtern.

Mittlerweile ist About You in 29 Ländern aktiv, in denen 450 Millionen Menschen leben. „Das reicht für ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren“, sagte Müller.

Im abgelaufenen Quartal legten die Erlöse allerdings erst mal nur um 0,6 Prozent auf 507 Millionen Euro zu. Zu dem Plus trug vor allem ein robustes Geschäft im deutschsprachigen Raum bei, in Osteuropa lief es beispielsweise angesichts der anhaltend hohen Teuerungsraten weniger rund. Im Geschäftsjahr 2023/24, das im Februar endet, sollen die Erlöse trotzdem um ein bis elf Prozent zulegen.

