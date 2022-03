E-Commerce Amazon-Agentur Finc3 fusioniert mit Fortress Brand – Milliardenchance für deutsche Marken in den USA

Der Zusammenschluss der E-Commerce-Agenturen soll Herstellern den Verkauf über Marktplätze wie Amazon erleichtern. Gerade im US-Markt liegt da Potenzial brach

Düsseldorf In der Regel wird eine Fusion über Berater oder Investmentbanken angebahnt. Beim Zusammenschluss der beiden führenden E-Commerce-Agenturen lief es anders – einfach über das Karrierenetzwerk LinkedIn: Alex Beer, Gründer des US-Unternehmens Fortress Brand, schrieb Finc3-Gründer Jan Bechler an. Sie seien doch in ganz ähnlichen Bereichen tätig, ob sie sich nicht mal unterhalten wollten.

Aus diesem Gespräch entwickelte sich eine Partnerschaft, die nach anderthalb Jahren in der Fusion mündet. Es entsteht ein Unternehmen, das weltweit mehr als 300 namhafte Kunden wie Bosch oder Unilever beim Verkauf über Marktplätze wie Amazon begleitet.

Es ist einer der wichtigsten Trends im Onlinehandel: Unter dem Schlagwort „Direct to Consumer (D2C)“ verkaufen Markenhersteller ihre Produkte direkt an die Verbraucher und umgehen dabei den klassischen Einzelhandel. In den USA werden in diesem Geschäft schon 130 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt, das entspricht rund 14 Prozent des kompletten E-Commerce.