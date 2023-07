E-Commerce Cristiano Ronaldo investiert in die Luxusuhren-Plattform Chrono24

Düsseldorf, Frankfurt Fußballstar Cristiano Ronaldo steigt bei Chrono24 ein, einem führenden Onlinemarktplatz für Luxusuhren. Er schließt sich damit einer Reihe prominenter Investoren an, darunter Aglaé Ventures, der Familieninvestmentgesellschaft von LVMH-Eigner Bernard Arnaults. Sie hatten dem Karlsruher Start-up mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Euro 2021 eine Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gebracht – den Einhorn-Status.

Ronaldo, der vergangenes Jahr laut „Forbes“ mit Einkünften von 136 Millionen US-Dollar bestverdienender Sportler war, ist passionierter Sammler von Luxusuhren. Er soll mehr als 100 edle Chronometer besitzen, etliche davon individuell angefertigt.

Welchen Betrag der Fußballprofi investiert, wird nicht mitgeteilt, Unternehmenskreisen zufolge dürfte es unterhalb von einer Million Euro liegen. „Es ist eine signifikante Summe“, sagt Tim Stracke, Gründer und Co-CEO von Chrono24, und verrät: „Ronaldo hätte gern mehr investiert.“ Das Unternehmen sei aber finanziell so gut ausgestattet, dass das nicht nötig gewesen sei. Denn der Einstieg des Fußballstars hat für das Unternehmen ganz andere Vorteile.

Einstieg von Ronaldo ist „Vertrauensbeweis“ für Chrono24

Bereits jeder zweite Eigentümer einer Luxusuhr von Marken wie Rolex, Patek Philippe, A. Lange & Söhne oder Audemars Piguet weltweit nutzt die Plattform von Chrono24, auch Ronaldo bezeichnet sich als „regelmäßiger Nutzer“. Doch viele dieser Sammler informieren sich dort nur und kaufen oder verkaufen ihre Uhren woanders.

Der Einstieg Ronaldos sei „ein Vertrauensbeweis“, betont CEO Stracke. Das Unternehmen hofft, dass dadurch mehr Nutzer die Plattform auch als Handelsplatz ernst nehmen. Nur dann kassiert Chrono24 auch Provisionen.

Das Handelsvolumen auf der vor 20 Jahren gegründeten Plattform liegt mittlerweile bei mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Als Verkäufer sind dort mehr als 3000 Händler und rund 30.000 Privatleute aktiv. Chrono24 kassiert pro Privatverkauf 6,5 Prozent Provision, bei den Händlern wird die Provision individuell vereinbart.

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit Jahren profitabel. Die Marge des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) sei zweistellig, sagt Stracke. Insider sprechen von einer Ebitda-Marge zwischen 15 und 25 Prozent. Deshalb soll auch ein wesentlicher Teil der 115 Millionen Euro, die bisher von Investoren ins Unternehmen geflossen sind, noch nicht ausgegeben sein.

Nach Einschätzung von Experten bietet der Markt für gebrauchte Luxusuhren, auf dem im vergangenen Jahr schon mehr als 20 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurde, noch viel Potenzial. Deloitte sieht in einer Studie das Volumen im Jahr 2030 bei fast 40 Milliarden US-Dollar.

Luxeconsult schreibt sogar, dass der Umsatz bis zum Jahr 2033 auf 85 Milliarden US-Dollar wachsen könnte. Damit könnte er dann erstmals höher liegen als der Umsatz mit neuen Uhren. Da der klassische Uhrenhandel den E-Commerce eher noch scheut, wollen sich Onlineplattformen wie Chrono24, Chronext oder Watchfinder davon einen guten Teil sichern.

Preise für Luxusuhren schwanken wie Kurs für Bitcoin

Die Amplitude bei den Marktschätzungen hat auch mit der hohen Volatilität der Preise von gebrauchten Luxusuhren zu tun. Chrono24-Chef Stracke nennt es eine „bitcoineske Preisentwicklung“: So war der Wert besonders begehrter Sammlerstücke im vergangenen Jahr auf bis das Sechsfache der Neupreise gestiegen. Die gebrauchte Patek Philippe Nautilus 5711 etwa wurde mit einem Ladenpreis von 33.000 Euro auf Chrono24 zeitweise für fast 200.000 Euro gehandelt.

Edle Uhren werden immer mehr als Anlageobjekt gesehen, die Nachfrage war entsprechend gestiegen. Die großen Manufakturen Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet weiteten jedoch ihre Produktion nicht aus, sodass viele Modelle im Laden vergriffen waren. Mittlerweile hat sich der Markt wieder entspannt.

Das hat direkte Auswirkungen auf den Umsatz von Chrono24, da sich die Provisionen an den Preisen orientieren. So waren in den vergangenen Jahren die Umsätze um bis zu 50 Prozent gestiegen. In den ersten Monaten dieses Jahres dagegen entwickelte sich der Umsatz nur sehr verhalten.

Beim künftigen Wachstum spekuliert Chrono24 natürlich auch auf die Popularität von Cristiano Ronaldo. Zwar sei Ronaldo kein Markenbotschafter für das Unternehmen, wie Stracke betont. Aber mit seiner „Leidenschaft für Luxusuhren“ sei er ein „perfekter Partner bei der weiteren globalen Expansion“, so der Chrono24-Chef. Als Stracke ihn in Lissabon zu Gesprächen über das Investment traf, trug er beispielsweise ein Modell der Marke Franck Muller aus Gold mit Diamanten besetzt, die eine sechsstellige Summe gekostet haben dürfte.

Und schließlich kann es auch nicht schaden, dass Ronaldo fast 600 Millionen Follower bei Instagram hat – mehr als jeder andere Mensch auf der Welt. Sollte er dort zufällig posten, dass er seine nächste Luxusuhr auf Chrono24 gekauft hat, könnte das dem Umsatz sicher neuen Schub geben.

