E-Commerce Deutsches Einhorn SellerX übernimmt US-Konkurrenten

Düsseldorf Philipp Triebel hat ein ehrgeiziges Ziel. „Wir wollen einen globalen Konsumgüterkonzern der neuen Generation aufbauen“, sagt der Mitgründer von SellerX dem Handelsblatt. Bei der Bewertung hat das Start-up aus Berlin die Grenze von einer Milliarde US-Dollar schon durchbrochen, gilt damit als sogenanntes Einhorn. Nun will der Aufkäufer von erfolgreichen E-Commerce-Marken auch beim Umsatz in diese Dimensionen vorstoßen.

Einen wichtigen Schritt dazu hat SellerX jetzt unternommen. Mit der am Mittwoch verkündeten Übernahme des US-Konkurrenten Elevate Brands baut das Start-up seinen Umsatz, den es weitgehend mit Handel über den Amazon-Marketplace macht, auf mehr als 400 Millionen Euro aus. Gemeinsam haben sie künftig mehr als 40.000 Produkte, die sie unter rund 80 verschiedenen Marken anbieten.

Nach dem Vorbild des US-Unternehmens Thrasio galten Unternehmen, die erfolgreiche Amazon-Verkäufer aufkaufen, als große Wachstumshoffnung. Investoren steckten Milliardensummen in diese Unternehmen. Der Finanzdatendienstleister Marketpulse zählte zeitweise mehr als 90 dieser sogenannten Amazon-Aggregatoren. Doch mit dem Einbruch im E-Commerce nach der Pandemie hat auch dort die Auslese begonnen.

SellerX, von Investoren seit der Gründung im August 2020 mit Kapital in Höhe von 750 Millionen Euro ausgestattet, will dabei eine aktive Position einnehmen. „Die Branche befindet sich in der Konsolidierung, und dabei wollen wir eine führende Rolle spielen“, kündigt Triebel an, der SellerX zusammen mit Malte Horeyseck gegründet hat. „Mit der Übernahme von Elevate Brands sind wir da ganz vorne dabei.“

Härtester Konkurrent in Deutschland ist Razor. Das Berliner Unternehmen hat schon im vergangenen Jahr mit seinen Marken nach eigenen Angaben einen Umsatz von 453 Millionen Dollar gemacht und kauft einen Konkurrenten nach dem anderen auf. Nach Factory 14 aus Spanien und Valoreo aus Lateinamerika hat Razor im April die deutsche Stryze Group übernommen.

Das Geschäftsmodell der Amazon-Aggregatoren schien auf den ersten Blick so einfach wie vielversprechend. Sie kauften Händler auf, die eigene Marken auf dem Amazon-Marketplace erfolgreich etabliert hatten. So wollten sie von deren Wachstum profitieren und zusätzlich Synergien generieren.

„Größe ist entscheidend im E-Commerce“, sagt SellerX-Gründer Triebel. Ende 2021 noch hatte das Unternehmen den Onlinehändler KW Commerce mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro gekauft. Mittlerweile decken die Eigenmarken des Unternehmens Produktgruppen von Babyartikeln über Gartengeräte bis Bürobedarf ab.

Doch als im vergangenen Jahr das E-Commerce-Wachstum nach dem Boom der Coronajahre wieder abflaute, drohten die Träume vieler Investoren zu platzen. Pionier Thrasio entließ mehrere Hundert Mitarbeiter, auch SellerX baute Stellen ab. „Die Aufkäufer haben viele der Markenhändler zu zu hohen Bewertungen übernommen“, beobachtete Nils Seebach, E-Commerce-Experte der Beratung Etribes.

Der Gründer von Elevate Brands, Ryan Gnesin, hatte beispielsweise noch im vergangenen Jahr angekündigt, das Portfolio durch Zukäufe von 32 auf 100 Marken zu erweitern. Übernommen wurde danach jedoch keine einzige Marke mehr. Gnesin musste sich angesichts der schwierigen Marktsituation auf die Integration und die Verbesserung der Betriebsabläufe konzentrieren – und verliert nun die Selbstständigkeit.

Investoren geben SellerX weitere 60 Millionen Euro Wachstumskapital

Die verbliebenen Anbieter wie Thrasio, Razor oder eben SellerX sammeln nun die schwächelnden Konkurrenten ein. Zusammen mit der Übernahme von Elevate Brands haben die Bestandsinvestoren von SellerX, angeführt vom belgischen Wagniskapitalgeber Sofina, das Unternehmen mit weiteren 60 Millionen Euro Kapital ausgestattet.

„Mit seiner soliden Kapitalstruktur und Rentabilität ist SellerX ein starker Kandidat für die Gestaltung der gerade begonnenen Konsolidierungsaktivitäten in der Branche“, erklärt Harold Boel, Chef von Sofina. Erneut in SellerX investiert haben in dieser Runde auch Bestandsinvestoren wie L Catterton, Cherry Ventures oder Felix Capital.

„Dieses neue Kapital ermöglicht uns weiteres Wachstum“, sagt Triebel. „Wir wollen es in weitere Übernahmen investieren, aber auch in neue Produkte.“ Allein in diesem Jahr haben die Marken von SellerX schon mehr als 2000 neue Produkte auf den Markt gebracht.

Interessant waren bei der Übernahme nicht nur die 32 zusätzlichen Marken von Elevate Brands. „Das Unternehmen ist sehr erfolgreich darin, seine Marken auch in den stationären Einzelhandel zu bringen“, sagt Triebel. „Das wollen wir künftig auch für unsere Marken in Europa nutzen“, kündigt er an.

Das war auch für die Investoren ein wichtiger Faktor. Das Portfolio sei so positioniert, dass es die Gruppe zu einem globalen Champion für Verbrauchermarken machen könne, der Online- und traditionellen Einzelhandel integriere, sagt Christopher North, Managing Partner von L Catterton.

Zunächst will sich SellerX auf Europa und die USA konzentrieren, dort sieht Triebel noch viel Potenzial. Doch seine Pläne gehen bereits darüber hinaus: „Mittel- bis langfristig wollen wir hundertprozentig global sein.“

