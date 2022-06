E-Commerce Die Milliarden-Illusion: Die Jäger der Amazon-Marken geraten in die Krise

Düsseldorf Die heißeste Wette der Start-up-Szene scheint nicht aufzugehen: Sogenannte Amazon-Aggregatoren – Investoren, die mit Millionenbeträgen Dutzende von Amazon-Marken aufkaufen, um daraus Handelsriesen zu formen – galten noch vor einem Jahr als große Gewinner der Krise.

Mittlerweile schwächelt das vermeintliche Erfolgsmodell: Das Wachstum im E-Commerce ist eingebrochen, die versprochenen Synergien bleiben aus, immer mehr der Amazon-Aggregatoren geraten in Probleme. Beim US-Unternehmen Thrasio, Erfinder dieses Geschäftsmodells, gab es bereits Massenentlassungen.

Nun packt erstmals einer der Markenjäger aus und macht konkrete Angaben zum Geschäft. Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagt Peter Chaljawski, Gründer der Berlin Brands Group (BBG): „Wir erleben eine tiefe Zäsur im Markt. Das Geschäftsmodell der Branche war bisher oft ausschließlich darauf ausgerichtet, dass die übernommenen Marken stetig weiterwachsen“, sagt er.

Angesichts der stark gestiegenen Kosten und der eingetrübten Geschäftsaussichten könnten viele Aggregatoren ihre Versprechen gegenüber Investoren nicht mehr einlösen. Auch das Geschäft der BBG, die 2021 mehr als 400 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, habe sich eingebremst. „Wir hatten ursprünglich für dieses Jahr mit einem starken Wachstum kalkuliert und sehen stattdessen eine Seitwärtsbewegung.“

Deshalb muss selbst BBG, deren Marken mehrheitlich besser als der Markt gelaufen sind, die Reißleine ziehen. Das Unternehmen entlässt fast 100 Mitarbeiter, das sind etwa zehn Prozent der Belegschaft. „Das ist die schwierigste Entscheidung in meinen 17 Jahren als Unternehmer“, bekennt Chaljawski.

Euphorie weicht der großen Ernüchterung

„Bisher war unsere Priorität ganz klar aggressives Wachstum, jetzt liegt der Fokus auf der Sicherung der Profitabilität“, erklärt der Gründer. „Wir drehen jeden Stein um, um die Kosten zu senken.“

Dabei ist die Geschäftsidee hinter der Aggregation auf den ersten Blick bestechend und hatte viele Geldgeber überzeugt. In der Pandemie hatten viele Start-ups mit ihren jungen Marken zweistellige Wachstumsraten auf dem Amazon-Marketplace erzielt. Die kaufte Thrasio massenweise auf und versprach, durch Synergien das Umsatzwachstum noch zu steigern.

Nach dem Vorbild von Thrasio gründeten sich unter Namen wie Branded, SellerX und Razor Group Dutzende solcher Aggregatoren auch in Europa und gingen auf die Jagd nach den erfolgversprechendsten Amazon-Marken. Dazu kamen E-Commerce-Unternehmen wie BBG und KW Commerce, die zu ihren selbst aufgebauten Marken weitere zukauften. Rund 15 Milliarden Euro investierten große Fonds und Private-Equity-Häuser in den vergangenen zwei Jahren in die Protagonisten in diesem Geschäft.

Der Gründer will sein Unternehmen stärker auf Profite einstellen. BBG-Gründer Peter Chaljawski

Doch die Goldgräberstimmung ist jetzt vorbei. „Nach der anfänglichen Euphorie ist eine große Ernüchterung zu spüren“, beobachtet Nils Seebach, E-Commerce-Experte der Beratung e-Tribes. Operativ ließen sich die Synergien nicht so heben wie versprochen, erklärt er.

Der beispiellose Boom des Onlinehandels in der Coronapandemie hatte gigantische Erwartungen bei den Investoren geweckt. Auf dem Marketplace von Amazon gibt es rund zwei Millionen aktive Verkäufer, viele von ihnen hatten in den vergangenen zwei Jahren zweistellige Wachstumsraten – meist mit Trendprodukten unter eigener Marke.

Sonderkonjunktur für den E-Commerce ist vorerst vorbei

Davon hat auch BBG enorm profitiert. Von den 42 zugekauften Marken seien im vergangenen Jahr 33 mindestens so stark wie der Markt gewachsen, so Chaljawski. So habe beispielsweise die Marke Bambuswald, die Haushaltsprodukte aus Bambusholz anbietet, den Umsatz 2021 um 66 Prozent gesteigert. Schmatzfatz, ein Hersteller von Trinkflaschen und Kunststoffboxen, habe im gleichen Zeitraum um 54 Prozent zugelegt.

Doch die Sonderkonjunktur für den E-Commerce scheint erst einmal vorbei. Nach Erhebungen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (BEVH) gingen die Umsätze im Onlinehandel zwischen Anfang April und Mitte Mai im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent zurück. Der Grund: Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten, verstärkt durch den Ukrainekrieg, und eine allgemeine Verunsicherung unter den Verbrauchern.

Ähnliche Effekte zeigen sich in vielen Ländern weltweit. Amazon selbst hat mit seinem eigenen Handelsgeschäft im abgelaufenen Quartal sogar einen Verlust gemacht. Es zeigt sich: „Die Aufkäufer haben viele der Markenhändler zu zu hohen Bewertungen übernommen“, so Seebach.

Unter diesen verschärften Bedingungen zeige sich nun, wer das operative Geschäft beherrsche, sagt der Berater. „Jetzt geht es ab in den Maschinenraum.“ Dass selbst Pionier Thrasio mehrere Hundert Stellen abgebaut und den Vorstandschef gewechselt hat, zeigt Fachleuten, wie stark der Markt an seine Grenzen stößt.

Das Potenzial ist nach Einschätzung von Seebach in Europa sogar noch begrenzter. „Das Modell von Thrasio lässt sich nicht ohne Weiteres auf Europa übertragen, es gibt große Hürden bei der Skalierung über Landesgrenzen hinweg“, merkt er an. Während es in den USA einen großen einheitlichen Markt gebe, ließen sich in Europa so gut wie keine Synergien heben, weil die Kosten für eine Übertragung in ein anderes Land so hoch seien. „Damit funktioniert eins der Kernversprechen des Geschäftsmodells nicht“, gibt er zu bedenken.

Razor Group bekommt 800 Millionen Dollar für Akquisitionen

Tushar Ahluwalia, Co-Gründer der Berliner Razor Group, sieht sein Unternehmen gerade deshalb gut aufgestellt. Denn es kauft überwiegend US-Händler, rund 70 Prozent des Umsatzes macht Razor in den USA. „Dort sehen wir besonders hohe Wachstumschancen“, sagt er.

Bisher hat die Razor Group rund 100 Unternehmen mit mehr als 200 Marken aufgekauft. Damit hat sie 2021 einen Umsatz von 255 Millionen Euro gemacht. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 577 Millionen Euro steigen – auch durch weitere Zukäufe.

Das Kapital dafür hat Razor offensichtlich. „Für unsere Akquisitionen schließen wir in den kommenden Tagen eine größere Akquisitionsfinanzierung in Höhe von 800 Millionen Dollar durch Victory Park Capital und Blackrock ab“, sagt Ahluwalia.

BBG dagegen ist zurzeit bei der Übernahme weiterer Marken eher zurückhaltend. Aber auch Chaljawski betont: „Sollte sich eine günstige Gelegenheit ergeben, werden wir das natürlich prüfen. Klar ist: Es wird künftig günstiger sein, Markenhändler zu übernehmen.“

Doch auch unter den Aggregatoren wird jetzt eine Konsolidierung erwartet. „Es wird in diesem Markt auf jeden Fall eine Konsolidierung geben, aber Merger werden sicherlich nicht einfach sein“, sagt BBG-Gründer Chaljawski. „Ich rechne damit, dass einige der Unternehmen sich konsolidieren oder aus dem Markt austreten“, prognostiziert auch Seebach. Treibende Kraft dahinter dürften die großen Fonds sein, die zum Teil in mehrere dieser Unternehmen investiert haben.

Die Razor Group hat schon gezeigt, dass sie den Ehrgeiz hat, dabei auf der aktiven Seite zu sein. Im April hat sie den spanischen Konkurrenten Factory 14 übernommen – und damit ihr Portfolio auf einen Schlag um 20 Amazon-Händler erweitert.

