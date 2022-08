E-Commerce Ehemalige FBI-Agenten spüren Fälscher auf: Wie Amazon sich gegen Plagiate wehrt

Düsseldorf Die offiziellen Nachbildungen der Titel-Gürtel des Wrestling-Weltverbands sind bei Fans heiß begehrt – dabei kosten sie bis zu 500 US-Dollar. Das lockt Betrüger an, die täuschend ähnliche Fälschungen der Gürtel über Internet-Marktplätze verkaufen.

Nun greift Amazon gegen diese Fälscher durch. Gemeinsam mit World Wrestling Entertainment (WWE) reicht der Händler eine Anklage gegen 13 Verdächtige ein, die über die Plattform gefälschte Wrestling-Gürtel verkauft haben sollen. „Die Fälschungen ähneln offiziellen und lizenzierten WWE-Produkten, die unser geistiges Eigentum sind“, sagt Matthew Winterroth, Vice President of Intellectual Property bei WWE.

Es ist nicht der erste Schlag von Amazons Spezialeinheit Counterfeit Crimes Unit (CCU). Die vor zwei Jahren gegründete Abteilung aus ehemaligen FBI-Agenten und Datenanalysten hat im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen gefälschte Produkte aus dem Verkehr gezogen und mehr als 600 Betrüger vor Gericht gebracht. Und dabei geht es auch um sehr viel heiklere Produkte als Wrestling-Gürtel.

Und es werden gigantische Summen damit umgesetzt. Nach Schätzungen der OECD und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (Euipo) machen Produktpiraten weltweit einen jährlichen Umsatz von mehr als 500 Milliarden Dollar. Das sind rund 3,3 Prozent des Welthandels.

Die Einfuhren gefälschter Produkte in die Europäische Union (EU) beliefen sich laut dem Bericht „Global Trade in Fakes“ 2019 auf 119 Milliarden Euro. Dabei wurden Inlandsgeschäfte nicht mal erfasst. Die Pandemie dürfte das Problem der Produktfälschungen noch verschärft haben, weil Betrüger speziell auf zunächst kaum verfügbare Coronatests und -Schutzkleidung setzten.

Selbst Autoersatzteile und Coronatests werden gefälscht

Dabei geht es um weit mehr als finanzielle Schäden für die Hersteller. Denn Produktfälschungen können auch für Kunden gravierende Folgen haben: Aus dem Bericht „Dangerous Fakes“ der OECD und des Euipo geht hervor, dass kriminelle Fälscher zunehmend Waren vertreiben, von denen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken ausgehen können.

Am häufigsten fälschen Betrüger zwar Bekleidung und Kosmetikartikel. Doch die Fälscher nehmen sich mittlerweile immer öfter Autoersatzteile und Medikamente vor. Generell gilt: Was selten oder teuer ist, wird häufiger gefälscht.

Laut Europol würden gefälschte Produkte zunehmend über E-Commerce-Plattformen vertrieben. Die Täterstruktur reicht von Einzeltätern über professionell organisierte Fälscherbanden bis zur organisierten Kriminalität.

Damit werden die Fälschungen immer mehr zum Image-Problem für Amazon. Über viele Jahre konnten Händler weitgehend unkontrolliert ihre Waren über die Plattform verkaufen. Kaum einer prüfte, ob die Waren wirklich Originale waren. Doch die große Zahl an Fälschungen erhöht den Druck auf das Unternehmen, die Glaubwürdigkeit bei den Kunden steht auf dem Spiel.

Seit der Gründung der CCU können Amazon und die betroffenen Markenhersteller nun zahlreiche Fahndungserfolge melden. Im Juni reichten Amazon und der Luxushersteller Cartier zwei Klagen gegen Betrüger ein, die unter anderem das legendäre Love-Armband von Cartier gefälscht hatten. Mitangeklagt sind auch Influencer, die für den Verkauf der Fälschungen auf Instagram geworben hatten.

Ehemalige FBI-Agenten spüren die Fälscher auf

Weitere Luxusmarken wie Salvatore Ferragamo und Valentino haben bereits Klagen erhoben, auch der Kamerahersteller GoPro – und nun der Wrestlingvermarkter WWE. „Wir hoffen, dass andere Unternehmen sich ein Beispiel daran nehmen. Es kann sich für ein Unternehmen jeder Größe lohnen, gemeinsam mit der CCU gegen Produktfälschungen vorzugehen“, so WWE-Manager Winterroth.

Die eigentliche Ermittlungsarbeit macht dabei die CCU, deren Leiter Kebharu Smith zuvor als Experte für Computerkriminalität beim US-Justizministerium gearbeitet hat. „Wir nutzen den großen Datenbestand von Amazon, um die Personen zu identifizieren, die hinter den Betrügereien sitzen“, so Smith. Doch der Weg bis zu gerichtsfesten Beweisen ist häufig lang.

Die Detektivarbeit stützt sich beispielsweise auf die Kombination von IP-Adressen, Log-in-Daten, Bankverbindungen und E-Mail-Adressen. Ihre Erkenntnisse übergeben Amazon und die Markenhersteller anschließend an die staatlichen Behörden.

In dem aktuellen Fall sollen die vermeintlichen Betrüger versucht haben, ihre Identitäten und ihren Standort zu verschleiern. Einer der Angeklagten soll von New Jersey aus operiert haben. Die gefälschten Produkte wurden in der Zwischenzeit von Amazon auf der Plattform entfernt und sind nicht mehr erhältlich.

„Amazon setzt sich für die Echtheit der Produkte in unserem Shop und den Schutz unserer Kunden vor allen Formen von Fälschungen ein“, sagte CCU-Chef Kebharu Smith. „Wir werden weiterhin mit WWE und den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um die Akteure vor Gericht zu bringen.“

