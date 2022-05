E-Commerce HDE senkt wegen Krieg Wachstumsprognose für Online-Handel

Nicht nur der Ukrainekrieg bremst die Konsumstimmung, auch die Coronakrise belastet weiter. Der Handelsverband kappt seine Prognose um eine Milliarde Euro.

In den ersten beiden Pandemie-Jahren hatte der Internet-Handel vor allem wegen Geschäftsschließungen während der Lockdowns noch kräftiger zugelegt.

Berlin Der Handelsverband Deutschland (HDE) kappt seine Prognose für den E-Commerce. „Nach zwei Rekordjahren in 2020 und 2021 stößt das Umsatzwachstum im Online-Handel in diesem Jahr mit Blick auf die schlechte Konsumstimmung wegen des russischen Krieges in der Ukraine wohl an seine Grenzen“, erklärte der HDE. Die Erlöse wachsen demnach zwar weiter, aber nicht mehr so stark wie zuletzt.

Für 2022 senkt der Verband seine Umsatzschätzung auf plus 12,4 von 13,4 Prozent und damit um eine Milliarde Euro auf 97,4 Milliarden Euro. In den ersten beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hatte der Internet-Handel mit 23 und 19 Prozent – vor allem wegen Geschäftsschließungen während der Lockdowns – noch kräftiger zugelegt.

Es sei klar, „dass der Online-Bereich genau wie der gesamte Einzelhandel unter der aktuell schlechten Verbraucherstimmung leidet", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Ursachen für die sinkende Konsumlaune seien die noch nicht überwundene Corona-Pandemie und vor allem der russische Krieg gegen die Ukraine. „Nach zwei absoluten Rekordjahren normalisiert sich die Lage im Online-Handel in diesem Jahr wieder ein wenig." Insbesondere in den Bereichen Mode sowie Unterhaltungselektronik und Elektro seien die Umsätze im vergangenen Jahr enorm gestiegen. Der Online-Anteil wuchs demnach am schnellsten in den Bereichen Wohnen und Einrichten (um knapp 30 Prozent) sowie bei Lebensmitteln und Kosmetik (um 30 Prozent).

Weiter an Bedeutung gewinnt der Einkauf über das Smartphone. So lief 2021 mehr als die Hälfte der Onlineumsätze über diese Geräte. Das entspricht laut HDE Erlösen von 47 Milliarden Euro. Online bleibe Wachstumstreiber für den gesamten Einzelhandel, betonte Tromp. Umso wichtiger sei es, dass die Bundesregierung mit einer Innovations- und Investitionsoffensive vielen durch die Coronakrise ohne eigenes Verschulden in Not geratenen stationären mittelständischen Händlern dabei hilft, in Technologie und Digitalisierung zu investieren. „Die Rücklagen sind vielerorts durch die Lockdowns der vergangenen beiden Jahre aufgebraucht."