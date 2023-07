E-Commerce „Höhle der Löwen“-Investor Social Chain ist pleite

Nach Fehlbuchungen und einer geplatzten Kapitalerhöhung beantragt die Gesellschaft Insolvenz in Eigenverwaltung. Ex-Pro-Sieben-Chef Georg Kofler legt den Vorstandsvorsitz nieder.

Die beiden Ex-Juroren aus der „Höhle der Löwen“, Georg Kofler (links) und Ralf Dümmel, posierten 2021 mit dem Börsenbullen. Heute kündigte ihr Unternehmen The Social Chain AG einen Insolvenzantrag an. (Foto: social chain ag/ angelika zinzow, PR) Ein Bild aus besseren Tagen

Düsseldorf, Berlin Die Onlinehandelsfirma The Social Chain AG will einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Das hat das Berliner Unternehmen am Montag per Ad-hoc-Meldung bekannt gegeben. Der Vorstand sei nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft „keine positive Fortbestehungsprognose mehr besteht“. Der Vorstandsvorsitzende Georg Kofler lege sein Amt nieder.

Der Vorstand bereite einen Antrag auf Eigenverwaltung für die Gesellschaft beim zuständigen Insolvenzgericht vor, da er die entsprechenden Voraussetzungen als gegeben ansehe. Im Unterschied zu einer normalen Insolvenz bleibt bei der Eigenverwaltung das Management an Bord, ihm wird aber ein sogenannter Sachwalter zur Seite gestellt. Der Jurist überwacht Managemententscheidungen und Ausgaben der Gesellschaft.