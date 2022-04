E-Commerce Investitionen in die Lieferketten: Amazon will wieder zuverlässiger liefern

Düsseldorf Schon im Herbst hat Amazon-Chef Andy Jassy Alarm geschlagen. Angesichts der weltweiten Lieferengpässe kündigte er Zusatzkosten in Milliardenhöhe an – auch wegen massiver Investitionen in die eigene Logistik.

Das vierte Quartal zeigte dann das ganze Ausmaß. Das operative Ergebnis halbierte sich auf 3,5 Milliarden Euro, ohne die Gewinne aus dem Cloud-Geschäft wäre es negativ gewesen. Der Umsatz stieg gerade mal um neun Prozent – für die erfolgsverwöhnte Plattform ein Desaster. Und eine Umfrage des Beratungsunternehmens Oliver Wyman offenbarte: Jeder zweite Konsument konnte dort im Weihnachtsgeschäft sein Wunschprodukt nicht finden.

Eine Verbesserung der Abläufe in der Logistik soll den Handelsprimus jetzt widerstandsfähiger gegen Probleme in der Lieferkette machen, wie sie in der Coronapandemie deutlich wurden. „Das hat unser Bewusstsein für die Zuverlässigkeit in der Kette noch einmal deutlich geschärft“, sagt Norbert Brandau, als Regionaldirektor verantwortlich für die Amazon-Logistikzentren im Norden und Osten Deutschlands, im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wir hatten ja auch mit Herausforderungen zu kämpfen.“

Eine noch unveröffentlichte Studie des Logistikprofessors Christian Kille von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt im Auftrag von Amazon zeigt die ganze Verunsicherung der Kunden. In einer Befragung unter 1001 Bundesbürgern nannten die Teilnehmenden „Zuverlässigkeit“ als Erstes auf die Frage, worauf sie bei einer Onlinebestellung am meisten Wert legen.

Selbst Fachmann Kille nennt das in seiner Studie „erstaunlich“. Denn die Liefergeschwindigkeit, früher immer das wichtigste Kriterium für die Kunden, kam dabei gerade mal auf den vierten Platz – noch hinter der Einfachheit der Abwicklung und dem Preis. Das führt auch bei Amazon, einst der Pionier der Lieferung am Tag der Bestellung, zu einem Umdenken.

Amazon investiert in Schiffe, Flugzeuge – und in Menschen

Das Unternehmen investiert deshalb nicht nur weltweit in Flugzeuge, Schiffe und Lastwagen, auch die Lieferinfrastruktur in Deutschland wird neu gedacht. „Es ist extrem wichtig, auf die zunehmende Volatilität zu reagieren“, betont Amazon-Manager Brandau. „Dafür muss man in die Technik und in die Menschen investieren, um das Zusammenspiel zwischen den beiden Bereichen weiter zu verbessern.“

Ein Beispiel dafür ist das im September 2021 wiedereröffnete Amazon-Lager in Graben bei Augsburg, in dessen Umbau das Unternehmen 150 Millionen Euro investiert hat. Dabei wurde es nicht nur auf Transportroboter umgerüstet. Gleichzeitig wurde auch die Zahl der Mitarbeiter um 250 aufgestockt.

Der Prozess in den Lagern des Onlinehändlers soll zuverlässiger und sicherer werden. (Foto: imago images / Cord) Logistikzentrum von Amazon in Dortmund

Als Brandau vor 20 Jahren bei Amazon anfing, wurden die Waren für die Kunden im Lager noch mit Papier und Bleistift zusammengestellt, in der Regel waren es Bücher oder DVDs. Heute hat ein deutsches Amazon-Lager bis zu 17 Millionen verschiedene Artikel, ohne entsprechende Technologie ist diese Komplexität nicht mehr zu beherrschen.

Der Boom im Onlinehandel in der Coronazeit hat diese Entwicklung dramatisch beschleunigt. „Wir haben in 25 Jahren eine Lieferinfrastruktur aufgebaut, die wir dann innerhalb von nur 24 Monaten noch mal verdoppeln mussten“, beschrieb Amazon-Chef Jassy vor Kurzem die aktuelle Herausforderung in einem Interview mit dem „Time“-Magazin.

In Deutschland wurden nach Angaben des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel im vergangenen Jahr Waren im Wert von fast 100 Milliarden Euro online bestellt. Nach der Umfrage der Hochschule Würzburg-Schweinfurt hat jeder zweite Konsument seine Onlinebestellungen erhöht. Das Versandvolumen stieg entsprechend um 400 Millionen auf mehr als vier Milliarden Pakete pro Jahr.

GfK-Expertin: „Die Lieferketten sind angreifbar geworden“

Doch die vorhandene Infrastruktur in der gesamten Branche kann mit diesem Boom nur unzureichend mithalten. „Die Lieferketten sind sehr volatil und angreifbar geworden, das hat deutliche Auswirkungen auf die Warenverfügbarkeit“, beobachtet Tatjana Wismeth, Lieferkettenexpertin des Marktforschers GfK.

„Die Lücken in den Regalen und die Probleme in den Lieferketten werden uns noch das ganze Jahr begleiten“, warnt auch Handelsexperte Rainer Münch von Oliver Wyman. „Diese komplexe Kette hat so viele sensible Stellen, dass es noch eine Zeit dauern dürfte, bis sie sich wieder einschwingt.“

Deshalb werden zunehmend bei vielen Händlern die Prioritäten neu gesetzt – von der Liefergeschwindigkeit zu mehr Zuverlässigkeit. „Wir sehen, dass die Planungsziele sich deutlich verlängern“, erklärt GfK-Expertin Wismeth. „Die Unternehmen überdenken das Prinzip der Just-in-time-Lieferung und schaffen dezentralere Lager- und Lieferstrukturen.“

Immer mehr Onlinehändler sichern sich große Lagerflächen. Das Unternehmen Relaxdays beispielsweise, das erst im vergangenen Sommer ein neues Logistikzentrum in der Nähe von Halle in Betrieb genommen hat, will jetzt weitere 50.000 Quadratmeter in Schkeuditz in Sachsen anmieten. Dort errichtet auch der Luxusmodehändler Mytheresa ein Logistikzentrum. Nach einem Rekordumsatz investiert zudem der Versandhändler Baur 150 Millionen Euro in ein neues vollautomatisiertes Lager.

Diese Dynamik in der Branche und die gestiegenen Erwartungen der Kunden setzen selbst den Onlineprimus unter Druck. „Wir schaffen immer mehr Knotenpunkte, um die Warenströme jederzeit anpassen zu können“, sagt Amazon-Manager Brandau.

Transportroboter unterstützen die Amazon-Mitarbeiter

In Kürze eröffnet in der Nähe der Stadt Hof in Bayern das 18. Logistikzentrum Amazons in Deutschland. Auch das ist komplett mit Robotern ausgestattet. Trotzdem werden dort tausend neue Mitarbeiter eingestellt.

Transportroboter heben die Regale an, fahren sie zu den Mitarbeitern. Dort wird das Fach angeleuchtet, in dem der richtige Artikel liegt. Die Einsatzplanung der Mitarbeiter ist computergesteuert, sie müssen regelmäßig die Tätigkeit wechseln, um einseitige ergonomische Belastungen zu vermeiden.

Doch nicht nur in den Lagern soll der Prozess zuverlässiger und sicherer werden. „Schon in dem Moment, in dem man ein Produkt auf der Website anbietet, müssen die Kapazitäten für die gesamte Kette ,end-to-end‘ durchgeplant sein“, erklärt Brandau. „Nur dann kann sich der Kunde darauf verlassen, dass wir unser Lieferversprechen auch einhalten können.“

Während der Hochphase der Coronapandemie musste selbst Amazon für zahlreiche Artikel die Lieferung wochenlang einstellen, weil die Transport- und Lagerkapazitäten nicht mehr ausreichten. Viele Marktplatzhändler, beispielsweise für Mode, durften gar keinen Nachschub mehr ins Amazon-Lager einliefern.

So etwas will Amazon-Chef Jassy in Zukunft nicht mehr erleben. „Kurzfristig wird es für uns teuer werden“, kommentierte er die hohen Investitionen, „aber es ist die richtige Priorisierung für unsere Kunden und Partner.“

